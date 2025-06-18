Většině žáků končí letos školní rok 2025/2026 v pátek 26. června 2026. Letní prázdniny pak začínají od soboty 27. června 2026. Jak vycházejí prázdniny a svátky ve školním roce 2026/2027?
Co se dozvíte v článku
- Kdy začíná školní rok 2026/2027?
- Podzimní prázdniny a svátky v roce 2026
- Vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027
- Pro pololetní vysvědčení si žáci půjdou 28. ledna, prázdniny budou 29. ledna 2027
- Jak vycházejí jarní prázdniny 2027?
- Velikonoční prázdniny začínají 25. března 2027
- Květnové svátky vycházejí v roce 2027 na soboty
- Konec školního roku 2026/2027 je ve středu 30. června, kdy začínají letní prázdniny v roce 2027?
- Kdy začíná školní rok 2027/2028?
- Jaké další volno mohou děti mít? Ředitelské, a to až 5 dní ve školním roce
- Přehled volných dnů a prázdnin ve školním roce 2026/2027
Kdy začíná školní rok 2026/2027?
Začátek školního roku 2026/2027 je naplánován na úterý 1. září 2026.
Podzimní prázdniny a svátky v roce 2026
Na podzim nás čekají tři státní svátky. První z nich je Den české státnosti, 28. září 2026 a letos vychází na pondělí.
Druhý podzimní svátek je 28. října 2026, Den vzniku samostatného Československa a vychází na středu.
U tohoto svátku bývají podzimní prázdniny, nejinak je tomu v roce 2026, kdy je MŠMT stanovilo na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2026.
Nakonec oslavíme Den boje za svobodu a demokracii v úterý 17. listopadu 2026.
Vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a skončí v neděli 3. ledna 2027.
Štědrý den v roce 2026 vychází na čtvrtek, První svátek vánoční na pátek a Druhý svátek vánoční na sobotu.
Do školy se děti vrátí až v pondělí 4. ledna 2027.
Pro pololetní vysvědčení si žáci půjdou 28. ledna, prázdniny budou 29. ledna 2027
Pro pololetní vysvědčení si většina žáků půjde ve čtvrtek 28. ledna 2027, na něj pak navážou pololetní prázdniny v pátek 29. ledna 2027.
Druhé pololetí začíná v pondělí 1. února 2027, ale část okresů má jarní prázdniny.
Jak vycházejí jarní prázdniny 2027?
Termíny jarních prázdnin se během školního roku 2026/2027 pohybují od 1. února do 14. března 2027.
Tradičně jsou rozděleny po okresech. Pozor, nezáleží na tom, v jakém okrese žák bydlí, ale v jakém okrese má škola, kterou navštěvuje, sídlo.
Pro jednotlivé okresy a pražské obvody byly termíny jarních prázdnin v roce 2027 stanoveny MŠMT takto:
|
Termín
|
Okresy, správní obvody hl. města Prahy
|1. 2. – 7. 2. 2027
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
|8. 2. – 14. 2. 2027
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|15. 2. – 21. 2. 2027
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|22. 2. – 28. 2. 2027
|Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|1. 3. – 7. 3. 2027
|Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|8. 3. – 14. 3. 2027
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Zdroj: MŠMT
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Jestliže nevíte, do jakého okresu vaše škola spadá, navštivte stránky státní správy ČR. Pokud jste obyvatelem Prahy a nejste si jisti, do které části spadá škola, podrobný přehled přináší Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Velikonoční prázdniny začínají 25. března 2027
Velikonoční prázdniny mají stanovený začátek ve čtvrtek 25. března 2027 a končí Velikonočním pondělím 29. března 2027.
Květnové svátky vycházejí v roce 2027 na soboty
V sobotu 1. května 2027 oslavíme Svátek práce, v sobotu 8. května 2027 pak Den vítězství. Dodejme, že velké obchody musí mít zavřeno 8. května na Den vítězství.
Konec školního roku 2026/2027 je ve středu 30. června, kdy začínají letní prázdniny v roce 2027?
Pro vysvědčení si většina žáků půjde ve středu 30. června 2027 tímto dnem skončí školní rok 2026/2027.
Od čtvrtku 1. července 2027 začínají letní prázdniny.
Kdy začíná školní rok 2027/2028?
Začátek školního roku 2027/2028 je naplánován na středu 1. září 2027.
Jaké další volno mohou děti mít? Ředitelské, a to až 5 dní ve školním roce
Ředitel školy má pravomoc stanovit ředitelské volno, a to až 5 dnů ve školním roce a je to plně v jeho kompetenci.
Přehled volných dnů a prázdnin ve školním roce 2026/2027
Na závěr ještě shrnujeme všechny volné školní dny a svátky ve školním roce 2026/2027 v následující tabulce:
|Datum volna
|Den volna
|Důvod volna
|28. září 2026
|Pondělí
|Den české státnosti
|28. října 2026
|Středa
|Den vzniku samostatného Československa
|29. a 30. října 2026
|Čtvrtek, pátek
|Podzimní prázdniny
|17. listopadu 2026
|Úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|23. prosince 2026 až 3. ledna 2027
|Středa až neděle
|Vánoční prázdniny s víkendy
|29. ledna 2027
|Pátek
|Pololetní prázdniny
|podle okresu (od 1. února do 14. března 2027)
|Celý týden
|Jarní prázdniny
|25. března do 29. března 2027
|Čtvrtek až pondělí
|Velikonoční prázdniny
|1. května 2027
|Sobota
|Svátek práce
|8. května 2027
|Sobota
|Den vítězství
|1. červenec až 31. srpen 2027
|Čtvrtek, úterý
|Letní prázdniny