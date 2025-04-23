Můžete mít podprůměrné příjmy a přitom důchod 23 tisíc? Spočítali jsme, že to jde

Do výpočtové formule starobního důchodu vstupují nejenom rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, ale i získaná doba pojištění a u většiny žen výchovné k důchodu. Zejména ženy s více dětmi, které získaly vysokou dobu pojištění, tak v praxi mohou mít nadprůměrný důchod i s relativně výrazně podprůměrnými rozhodnými důchodovými příjmy.
Co se dozvíte v článku
- Průměrná důchodová mzda
- Doba pojištění
- Výchovné k důchodu
- Nízké příjmy a vysoký důchod
- Když vysoké příjmy nestačí
- Vysoké příjmy a důchod 20 000 Kč
Průměrná důchodová mzda
Při výpočtu důchodu se ze všech rozhodných příjmů od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, vypočítá osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2025. Každý rok se při výpočtu přepočítává příslušným koeficientem na současnou úroveň.
Doba pojištění
Každý ukončený rok pojištění výrazně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu. Do doby pojištění pro důchodové účely se přitom hodnotí nejenom odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).
Výchovné k důchodu
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 náleží na každé dítě výchovné k důchodu, které činí 500 Kč, na dvě děti tedy 1 000 Kč. Na výchovné k důchodu mají nárok ženy, muži pouze ve specifických situacích. Výchovné k důchodu je vždy stejně vysoké, bez ohledu na průběh pojištění nebo dosahovaných příjmech vychovaného dítěte. Stejná částka výchovného náleží i při případném odchodu do předčasného důchodu.
Praktický příklad
Paní Adéla má osobní vyměřovací základ 31 700 Kč, získala dobu pojištění v rozsahu 48 let a vychovala 3 děti. Adéle bude v roce 2026 přiznán řádný starobní důchod ve výši 23 602 Kč. Přestože osobní vyměřovací základ je podprůměrný, má paní Adéla nadprůměrný důchod díky získaní vysoké doby pojištění a výchovnému na tři děti v souhrnné výši 1 500 Kč.
Nízké příjmy a vysoký důchod
V následující tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod u různých osobních vyměřovacích základů při získání vysokých dob pojištění v rozsahu 46 let a 48 let a při výchovném na 2 děti.
Výpočet je proveden u podprůměrných osobních vyměřovacích základů v rozsahu 24 000 Kč, 28 000 Kč a 32 000 Kč. Ve všech případech je měsíční částka starobního důchodu vyšší než 21 000 Kč. Z tabulky je názorně vidět, že i při relativně nízkých příjmech lze mít poměrně vysokou částku starobního důchodu.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Starobní důchod
|
24 000 Kč
|
46 let
|
21 009 Kč
|
24 000 Kč
|
48 let
|
21 665 Kč
|
28 000 Kč
|
46 let
|
21 724 Kč
|
28 000 Kč
|
48 let
|
22 412 Kč
|
32 000 Kč
|
46 let
|
22 439 Kč
|
32 000 Kč
|
48 let
|
23 158 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Když vysoké příjmy nestačí
Při nižší době pojištění může být starobní důchod nižší než 21 tisíc korun i při nadprůměrných příjmech, pokud není při výpočtu důchodu počítáno s výchovným na děti. Získaná doba pojištění tak ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu v některých případech více, než někteří žadatelé o důchod očekávají.
Praktický příklad: výpočet důchodu s dobou pojištění 38 let
Pan Marek má osobní vyměřovací základ ve výši 63 400 Kč, tedy ve dvojnásobné výši jako paní Adéla z předchozího příkladu. Marek však získal dobu pojištění pouze v rozsahu 38 let, takže mu bude v roce 2026 přiznán řádný starobní důchod v částce 22 698 Kč. Marek má tedy nižší důchod než paní Adéla, i přes výrazně vyšší příjmy a výrazně vyšší částku zaplaceného sociálního pojištění než Adéla.
Vysoké příjmy a důchod 20 000 Kč
V další tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod u nadprůměrných příjmů u různých dob pojištění, aby měsíční částka starobního důchodu byla přesně 20 000 Kč. Při výpočtu není počítáno s výchovným na děti. Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, proto je zvolena doba pojištění v rozsahu 35 let až 40 let.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Starobní důchod
|
54 070 Kč
|
35 let
|
20 000 Kč
|
50 950 Kč
|
36 let
|
20 000 Kč
|
47 990 Kč
|
37 let
|
20 000 Kč
|
45 200 Kč
|
38 let
|
20 000 Kč
|
42 540 Kč
|
39 let
|
20 000 Kč
|
40 023 Kč
|
40 let
|
20 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Zdroj: Youtube.com/Česká správa sociálního zabezpečení