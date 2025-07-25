Finance.cz  »  Důchody a dávky

Co zvýší důchod více – rok práce navíc, nebo o 1000 Kč vyšší příjem?

Aktualizováno dnes 19:32
Výše starobního důchodu je odvozena od doby pojištění a osobního vyměřovacího základu. Kdy hraje větší roli 1 rok doby pojištění navíc? Kdy hraje větší roli navýšení osobního vyměřovacího základu o 1000 Kč? A co se stane při navýšení osobního vyměřovacího základu o 5 %?
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
25. 7. 2025

Sdílet

Co vstupuje do výpočtu starobního důchodu?

Výpočet starobního důchodu v roce 2026 závisí na průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky vypočítané z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2025, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Druhou složkou, která je nezbytná pro výpočet starobního důchodu je doba pojištění, která je tvořena odpracovanými lety (včetně podnikání) a náhradní dobou pojištění (zahrnující např. péči o dítě do 4 let věku, evidenci na Úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péči o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).

Výši důchodu rovněž ovlivňuje výchova dětí, která je zastoupena prostřednictvím výchovného, které má v roce 2026 hodnotu 500 Kč. Výchovné vstupuje do procentní výměry důchodu.

Spočítejte si svůj starobní důchod v naší kalkulačce
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Kdy hraje větší roli rok doby pojištění navíc? Kdy navýšení osobního vyměřovacího základu o 1000 Kč?

Nyní si na třech příkladech ukážeme, jaký vliv má růst doby pojištění o 1 rok a navýšení osobního vyměřovacího základu u:

Podprůměrná mzda a důchod: zvýšení doby pojištění o 1 rok versus zvýšení vyměřovacího základu o 1000 Kč

V prvním příkladu se podíváme na žadatele o důchod, který pobíral podprůměrnou mzdu ve výši 20 000 Kč a s dobou pojištění 45 let.

Jak se jeho starobní důchod změní při navýšení doby pojištění o 1000 Kč (o 5 % vyměřovacího základu) a jak v případě navýšení doby pojištění o 1 rok?

U výpočtu důchodu nepočítáme s výchovným na děti.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

20 000 Kč

45 let

18 221 Kč

20 000 Kč

46 let

18 517 Kč

21 000 Kč

45 let

18 887 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

V případě doby pojištění 45 let a osobního vyměřovacího základu ve výši 20 000 Kč, činí starobní důchod 18 221 Kč.

Při navýšení doby pojištění o 1 rok (na 46 let) se důchod zvýší o 296 Kč, tedy na 18 517 Kč.

V případě navýšení osobního vyměřovacího základu o 1000 Kč (na 21 000 Kč) se starobní důchod navýší o 18 887 Kč. Tedy o 666 Kč, oproti prvnímu případu.

Při nízkém vyměřovacím základu hraje větší roli navýšení osobního vyměřovacího základu.

Průměrná mzda a důchod: zvýšení doby pojištění o 1 rok versus zvýšení vyměřovacího základu o 1000 Kč

V dalším příkladu se podíváme na osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy (52 283 Kč v 4. kvartálu roku 2025 dle ČSÚ) zaokrouhlené na stovky, tedy na 52 300 Kč. Doba pojištění je opět 45 let a není počítáno s výchovným.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

52 300 Kč

45 let

24 640 Kč

52 300 Kč

46 let

25 069 Kč

53 300 Kč

45 let

24 805 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

U vyměřovacího základu ve výši průměrné mzdy již převáží efekt navýšení doby pojištění, kdy se důchod zvýší o 429 Kč. Přičemž u navýšení vyměřovacího základu o 1000 Kč se starobní důchod zvýší o 165 Kč.

Nicméně navýšení vyměřovacího základu o 1000 Kč je relativně malé. Jestliže by byl nárůst vyměřovacího základu o 5 % (tedy ve výši 54915 Kč) jako v případě s podprůměrnou mzdou, činil by starobní důchod 25 088 Kč, prakticky stejně jako v případě navýšení doby pojištění o 1 rok.

Nadprůměrná mzda a důchod: zvýšení o rok pojištění versus zvýšení vyměřovacího základu o 1000 Kč

V posledním příkladu se podíváme na mimořádně vysoký osobní vyměřovací základ ve výši 100 000 Kč. Doba pojištění činí opět 45 let a není počítáno s výchovným.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

100 000 Kč

45 let

32 974 Kč

100 000 Kč

46 let

33 598 Kč

101 000 Kč

45 let

33 149 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Pro žadatele s nadprůměrným příjmem je další navýšení osobního vyměřovacího základu o 1000 Kč relativně nízké, z pohledu výše důchodu poměrně nevýznamné. Jejich důchod se zvýší pouze o 175 Kč (33 149 Kč + 32 974 Kč).

Kdežto při navýšení doby pojištění o rok se jedná o nárůst důchodu o 624 Kč (33 598 Kč + 32 974 Kč), což už je poměrně výrazné navýšení.

Jestliže bychom uvažovali relativní navýšení osobního vyměřovacího základu o 5 % (tedy o 5000 Kč), tak by starobní důchod činil 33 848 Kč. Jednalo by se tedy o nejvyšší nárůst důchodu.

Pro žadatele s nadprůměrnými příjmy hraje výrazně vyšší roli delší doba pojištění, nežli zvýšení vyměřovacího základu o 1000 Kč.

Co zvýší důchod více, doba pojištění vyšší o rok, či zvýšený vyměřovací základ?

Doba pojištění i osobní vyměřovací základ jsou pro výpočet důchodu stěžejní. Obecně se dá říci, že pro žadatele s nízkými příjmy hraje větší roli zvýšení osobního vyměřovacího základu. Naopak pro žadatele s vyšším osobním vyměřovacím základem bude výhodnější zvýšená doba pojištění.

Jestliže by se ovšem jednalo o relativní nárůst vyměřovacího základu, tedy vždy ve výši 5 %, tak převáží vliv nárůstu osobního vyměřovacího základu nad zvýšením doby pojištění o 1 rok. Běžná praxe u příjmů je většinou ovšem otázkou nárůstu absolutního, než relativního.

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Vyšel Computertrends 4/2026

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky