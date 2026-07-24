Chodí Češi nejpozději do důchodu z celé EU? Kdy chodí Itálové či Němci?

Státní výdaje na důchody ve vyspělých zemích světa rok od roku rostou. Hlavním důvodem jsou pochopitelně demografické změny, na které většina evropských zemí reaguje i postupným zvyšováním řádného důchodového věku nebo zhoršováním podmínek pro předčasné důchody. V řadě členských zemí Evropské unie je aktuální důchodový věk vyšší než 65 let, např. v Belgii, v Dánsku, v Irsku, v Itálii, v Německu, v Nizozemí, v Portugalsku nebo ve Švédsku.
Co se dozvíte v článku
Nejvyšší důchodový věk je v Dánsku
Nejvíce z členských zemí EU zvyšuje řádný důchodový věk Dánsko, kde je již nyní řádný důchodový věk 67 let a postupně se bude dále zvyšovat. Lidé narozeni od ledna 1963 budou mít důchodový věk již 68 let a lidé narozeni od 1. ledna 1967 již dokonce 69 let.
Roční výdaje na důchody v ČR
V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu roční částku výdajů na státní důchody v Česku v letech 2016 až 2024 v miliardách korun, tak jak byla data publikována ve statistické ročence ČSSZ za rok 2024. Statistická ročenka za rok 2025 bude teprve publikována. Celkové roční výdaje na důchody stoupají i v ostatních členských zemích Evropské unie.
|
Rok
|
Roční výdaje na důchody
|
2024
|
693 mld.
|
2022
|
575 mld.
|
2020
|
508 mld.
|
2018
|
424 mld.
|
2016
|
394 mld.
Pramen: ČSSZ – Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2024
Kalkulačka důchodového věku, kdy půjdete do důchodu?
Střední délka života v EU
Všechny členské země Evropské unie patří mezi nejvyspělejší země světa, což se odráží i v růstu střední délky života. Kvalitní zdravotnictví je hlavním pilířem růstu střední délky života a úroveň zdravotnictví je pochopitelně primárně ovlivněna množstvím finančních prostředků.
Střední délka života (naděje dožití) je důležitý demografický údaj a sděluje nám, jaký je průměrný počet let dožití novorozence, pokud se po zbytek života nebude měnit řád vymírání. Rozdíly ve střední délce života při narození jsou přitom i v bohatých zemích EU značné, když ve Švédsku je vyšší o více než osm let než v Bulharsku.
Za rok 2024 si můžeme jednotlivé členské země EU dle délky naděje dožití při narození rozdělit do šesti skupin (údaje za Irsko nebyly k dispozici). Za celou EU činí střední délka života novorozence v roce 2024 81,7 let, což je o 0,3 roku více než za rok 2023.
|
Skupina
|
Členské země EU
|
První (84 let a více)
|
Itálie, Švédsko a Španělsko
|
Druhá (alespoň 82,5 let ale méně než 84 let)
|
Lucembursko, Malta, Kypr, Francie, Portugalsko a Belgie
|
Třetí (alespoň 81 let ale méně než 82,5 let)
|
Finsko, Rakousko, Dánsko, Slovinsko, Nizozemí, Řecko a Německo
|
Čtvrtá (alespoň 79,5 let ale méně než 81 let)
|
Česko a Estonsko
|
Pátá (alespoň 78 let ale méně než 79,5 let)
|
Chorvatsko, Polsko a Slovensko
|
Šestá (méně než 78 let)
|
Litva, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko
Vyšší střední délka života = vyšší důchodový věk
Nejvyšší střední délka života při narození je z členských zemí v Itálii a ve Švédsku (shodně 84,1 let), přičemž v obou zemích je důchodový věk 67 let. Na 67 let se postupně zvyšuje řádný důchodový věk např. i v Německu nebo v Belgii. Zvyšování řádného důchodového věku znamená i vyšší zájem o předčasné důchody, protože hodně lidí v předdůchodovém věku nemůže z různých důvodů pracovat až do vyššího řádného důchodového věku. Odchod do předčasného důchodu přitom není zadarmo a přináší trvale nižší měsíční důchod z důvodu krácení za předčasnost.
Jak stoupá střední délka života?
V roce 2024 je střední délka života při narození vyšší v naprosté většině členských zemích EU oproti roku 2019. Ve Španělsku je shodná a mírný pokles byl pouze v Nizozemí. Nejvíce se během těchto pěti let zvýšila střední délka života při narození v Litvě, v Česku, v Lotyšsku a v Rumunsku, ve všech zemích alespoň o jeden rok.
Pramen: Eurostat – News Articles – „EU life expectancy estimated at 81.7 years in 2024“