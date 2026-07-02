Kdo může na předčasný důchod zapomenout?

Z důvodu postupného prodlužování řádného důchodového věku je zájem o předčasný důchod stále vysoký, i když to znamená trvalé krácení důchodu, sníženou valorizaci a omezenou výdělečnou činnost až do dosažení řádného důchodového věku. Kdy však nepřichází předčasný důchod v úvahu?
Co se dozvíte v článku
Příklad 1) Dosažení věku 60 let již nestačí
Pan Jiří bude mít za dva měsíce 61 let a uvažuje o co nejdřívějším odchodu do předčasného důchodu. Podle aktuálně platné legislativy může pan Jiří odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
Do konce září 2023 bylo možné odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, to však již pro pana Jiřího neplatí. Pan Jiří se narodil v roce 1965, takže jeho řádný důchodový věk je 65 let a do předčasného důchodu může odejít nejdříve v 62 letech.
Příklad 2) Nesplnění podmínky minimální doby pojištění
Paní Jitka splňuje věkovou podmínku pro odchod do předčasného důchodu, získala však dobu pojištění pouze v rozsahu 38 let, takže nemá na předčasný důchod nárok. Proč? Důvodem jsou přísnější podmínky pro přiznání předčasného důchodu než pro přiznání řádného starobního důchodu.
Předčasný důchod nemůže být přiznán bez získání minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Lidé s problematickým průběhem pojištění si tak předčasný důchod nemohou dopřát.
Příklad 3) Zájemci o zkrácený úvazek
Pan Jaroslav chce odejít do předčasného důchodu a snížit si svůj pracovní úvazek na polovinu. Zkrácený úvazek k předčasnému důchodu je pro pana Jaroslava ideálním řešením jeho současné situace. Bohužel to tak pan Jaroslav udělat nemůže. Odejít do předčasného důchodu a současně pracovat na zkrácený úvazek není možné. Předčasní důchodci totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Ze zkráceného úvazku se přitom sociální pojištění platí vždy.
K předčasnému důchodu by si mohl pan Jaroslav přivydělat pouze na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 999 Kč a méně, což je ale pro pana Jaroslava nedostačující. Pan Jaroslav bude muset přehodnotit své důchodové plány a odejde až do řádného starobního důchodu. Po dosažení řádného důchodového věku nebude pan Jaroslav ve své výdělečné činnosti nijak omezen.
Kalkulačka předčasného důchodu
Příklad 4) OSVČ s minimálními zálohami
Paní Marcela dlouhodobě podniká a platí minimální zálohy na sociálním pojištění. Přestože by měla zájem o předčasný důchod, z finančních důvodů si ho nemůže dovolit, protože předčasný důchod by byl velmi nízký. Podnikatelé a živnostníci mají obecně nižší důchody než zaměstnanci, řádný důchod v řadě případů nedosahuje ani 15 000 Kč. Odchod do předčasného důchodu v takovém případě již finančně vůbec nevychází. Samotný řádný starobní důchod je pro většinu OSVČ nedostačující, natož trvale krácený předčasný důchod. I OSVČ mají mnohdy zájem o předčasný důchod, ale z finančních důvodů si ho může dovolit relativně málo živnostníků a podnikatelů.
Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?
Příklad 5) Problematický průběh pojištění
Pan David by chtěl odejít do předčasného důchodu, ale svým důchodovým záležitostem se ještě nevěnoval. Teprve nyní zjistil, že jeho průběh pojištění v databázi ČSSZ neodpovídá skutečnosti (někteří zaměstnavatelé si neplnili své zákonné povinnosti) a bude muset některá období „vydokladovat“.
Pan David stále pracuje, a za těchto okolností si nechce o předčasný důchod žádat, dokud si vše „neopraví“. Nechce totiž tyto záležitosti řešit ve spěchu během důchodového řízení. Vzhledem k problematickému průběhu pojištění si tedy nejdříve dá všechny důchodové záležitosti do pořádku, což mu nějakou dobu zabere. Přitom platí, že o předčasný důchod nelze žádat zpětně.
Kdyby si pan David svůj průběh pojištění kontroloval s dostatečným časovým předstihem, byl by na tom pochopitelně lépe.