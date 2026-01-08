Deset důležitých pravidel pro výpočet předčasného důchodu

Oproti řádnému starobnímu důchodu je předčasný důchod nižší ze dvou důvodů: krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění. Podívejme se v deseti bodech, jaká pravidla platí pro výpočet předčasného důchodu.
Co se dozvíte v článku
- Základní výměra důchodu se nekrátí
- Výchovné k důchodu je ve stejné výši
- Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti
- Krácení u předčasného důchodu se liší
- Stejná výpočtová formule jako u řádného důchodu
- I předčasný důchod může být 22 000 Kč
- Nižší krácení a předčasný důchod 22 000 Kč
- Vyšší příjmy = vyšší finanční ztráta
- Předčasný důchod nemůže být nižší než 9 800 Kč
- Maximální předčasný důchod závisí na míře krácení
Základní výměra důchodu se nekrátí
I předčasný důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni příjemci starobního důchodu stejně vysokou a v roce 2026 činí 4 900 Kč. Odchod do předčasného důchodu nemá žádný vliv na výši základní výměry důchodu. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se základní výměra důchodu nekrátí.
Výchovné k důchodu je ve stejné výši
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 mají zpravidla ženy nárok na výchovné k důchodu, které činí 500 Kč na každé dítě. Částka výchovného je přitom stejně vysoká při odchodu do řádného i do předčasného důchodu. Výchovné k důchodu není dřívějším odchodem do penze nikterak sankciováno.
Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Ke krácení u předčasného důchodu dochází za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, takže s ohledem na měsíční částku předčasného důchodu je rozdíl, zdali se např. odejde do předčasného důchodu dříve o 720 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku nebo 721 kalendářní dní před dosažením řádného důchodového věku.
Krácení u předčasného důchodu se liší
Nárok na předčasný důchodu mají pouze občané, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Při získání vysoké doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let vzniká nárok na poloviční krácení, splnit podmínku vysoké doby pojištění pro nižší krácení u předčasného důchodu je však těžké, protože se nezapočítávají některé náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce).
Stejná výpočtová formule jako u řádného důchodu
Samotná výpočtová formule je u předčasného důchodu stejná jako u řádného důchodu. To znamená, že osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky) se vypočítává stejně a rovněž se stejně následně redukuje. Při výpočtu předčasného důchodu „pouze“ následně dochází ke krácení výpočtového základu z důvodu předčasnosti.
Kalkulačka předčasného důchodu
I předčasný důchod může být 22 000 Kč
V letošním roce činí průměrný starobní důchod přibližně 22 000 Kč. Takto vysoký může být samozřejmě i předčasný důchod. Je však nutné mít mnohem vyšší průměrnou mzdu za odpracované roky. V přiložené tabulce níže máme vypočten předčasný důchod při získání doby pojištění v rozsahu 44 let, tak aby měsíční předčasný důchod činil právě 22 000 Kč. Uplatňuje se standardní krácení a nepočítáme s výchovným.
|Osobní vyměřovací základ
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|49 520 Kč
|44 let
|360 dní
|22 000 Kč
|55 330 Kč
|44 let
|540 dní
|22 000 Kč
|61 790 Kč
|44 let
|720 dní
|22 000 Kč
|69 010 Kč
|44 let
|900 dní
|22 000 Kč
|77 145 Kč
|44 let
|1080 dní
|22 000 Kč
vlastní výpočet autora
Nižší krácení a předčasný důchod 22 000 Kč
Žadatelé o předčasný důchod, kteří splňují podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let, mohou mít značně nižší příjmy, aby dosáhli na průměrný důchod ve výši 22 000 Kč. Rozdíl je přitom vyšší, než by se na první pohled mohlo zdát. Opět nepočítáme s výchovným na děti.
|Osobní vyměřovací základ
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|41 825 Kč
|45 let
|360 dní
|22 000 Kč
|44 265 Kč
|45 let
|540 dní
|22 000 Kč
|46 835 Kč
|45 let
|720 dní
|22 000 Kč
|49 525 Kč
|45 let
|900 dní
|22 000 Kč
|52 355 Kč
|45 let
|1080 dní
|22 000 Kč
vlastní výpočet autora
Vyšší příjmy = vyšší finanční ztráta
Při výpočtu předčasného důchodu platí, že lidé s nadprůměrnými příjmy mají v korunovém vyjádření pochopitelně vyšší rozdíl mezi přiznaným předčasným důchodem a případným řádným starobním důchodem, pokud by pracovali až do dosažení řádného důchodového věku, než lidé s podprůměrnými příjmy.
Předčasný důchod nemůže být nižší než 9 800 Kč
Starobní důchod přiznaný v roce 2026 nemůže být nižší než 9 800 Kč. Minimální částka starobního důchodu se meziročně výrazně zvýšila. Stejná minimální částka přitom platí i pro předčasný důchod. Předčasný důchod přiznaný v roce 2026 tak nemůže být nižší než 9 800 Kč měsíčně.
Maximální předčasný důchod závisí na míře krácení
Osobní vyměřovací základ se při výpočtu řádného i předčasného starobního důchodu započítává pouze do částky 195 868 Kč. K částce osobního vyměřovacího základu nad tuto částku se již nepřihlíží, čímž je nepřímo stanovena i maximální částka starobního důchodu. U předčasného důchodu závisí maximální částka předčasného důchodu u lidí s průměrnou důchodovou mzdou nad 195 868 Kč nejenom na získané době pojištění, ale i termínu odchodu do předčasného důchodu. Např. u osobního vyměřovacího základu ve výši 200 000 Kč a získané době pojištění v rozsahu 44 let činí maximální předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu dříve o 360 dní částku 44 747 Kč a při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní potom 36 749 Kč, v obou případech nepočítáme s výchovným k důchodu.