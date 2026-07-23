Deset důvodů pro nespokojenost s částkou důchodu

Nárok na starobní důchod vzniká při dosažení řádného důchodového věku, který se liší dle ročníku narození a u žen na počtu vychovaných dětí (postupně se však řádný důchodový věk mužů a žen sjednocuje), a splnění podmínky minimální doby pojištění v rozsahu 35 let. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Kdo nebývá v praxi spokojen s částkou starobního důchodu?
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Vysoká důchodová očekávání
Aktuální průměrný starobní důchod dosahuje necelých 22 tisíc korun. Z průměrného důchodu se neplatí žádné daně. Při výpočtu starobního důchodu je výrazně zastoupen prvek solidarity, takže starobní důchod ve výši 30 tisíc korun a vyšší je skutečně pouze pro lidi s vysokými příjmy. Při odchodu do starobního důchodu je tedy potřebné mít reálná očekávání, která odpovídají aktuálním částkám vyplácených starobních důchodů. Občané očekávající nereálnou částku důchodu jsou pochopitelně zklamáni bez ohledu na vlastní průběh pojištění.
Nezohlednění celého průběhu pojištění
Měsíční starobní důchod se vypočítává z rozhodných údajů, které má ČSSZ ve své evidenci. Vzhledem k tomu, že měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, je potřeba si evidovaný průběh pojištění v předstihu zkontrolovat a případné nesrovnalosti (např. z důvodu nesplnění zákonných povinností některým z bývalých zaměstnavatelů) „vydokladovat“. Každé období, které není zohledněno, znamená zbytečně nižší starobní důchod.
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Nárok na poměrný starobní důchod
Žadatelé o starobní důchod, kteří během svého produktivního života pracovali ve více zemích, by měli vždy počítat s tím, že měsíční důchod vyplácený z českého důchodového systému bude odpovídat výhradně průběhu pojištění v Česku. Kdo pracoval třeba v Česku, v Rakousku i v Německu, ten bude pobírat z každé země poměrný důchod, který bude zjednodušeně odpovídat platbám na sociálním pojištění a získané době pojištění v každé zemi. Při nároku pouze na nízký poměrný český starobní důchod nelze očekávat nadprůměrné hodnoty.
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Mezery v pojištění
Každé nehodnocené období má na výpočet důchodu negativní vliv hned dvakrát, získá se nižší doba pojištění a dochází ke snížení osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy). Žadatelé o starobní důchod s výraznějšími mezerami v pojištění by měli počítat s podprůměrným starobním důchodem, v opačném případě mohou být nespokojeni.
Odchod do starobního důchodu z invalidního důchodu
Invalidní důchodci si nemohou odchodem do starobního důchodu finančně pohoršit, ale současně musí i invalidní důchodci prvního a druhého stupně počítat s tím, že samotné období pobírání invalidního důchodu se pro výpočet starobního důchodu nepočítá jako náhradní doba pojištění a pokud během pobírání invalidního důchodu nevykonávali výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění, tak si invalidní důchodci odchodem do starobního důchodu často polepší méně, než by čekali.
Špatný odhad krácení za předčasnost
Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, přičemž standardní krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti, tedy za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je krácení. Navíc platí, že předčasný důchod je nižší oproti řádnému starobnímu důchodu i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Před odchodem do předčasného důchodu je tak vhodné si provést výpočet předčasného důchodu, neboť někteří zájemci o předčasný důchod nečekají takový finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem.