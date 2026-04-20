Důchodová finanční injekce? Zkrácený úvazek!

Řádní starobní důchodci nejsou legislativou nijak omezeni ve své výdělečné činnosti. Přivýdělek k důchodu značně zvyšuje životní úroveň. Pracovat na zkrácený úvazek v důchodu je možností, jak mít důležitý další příjem a přitom být v práci mnohem méně hodin týdně. I při práci na zkrácený úvazek mají starobní důchodci nárok na slevu na sociálním pojištění.
Petr Gola
Dosažení řádného důchodového věku nepřináší žádné speciální automatické daňové osvobození. Řádní starobní důchodci musí ze své mzdy odvádět daně, mají však nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy (dle § 7e zákona o pojistném na sociální zabezpečení), což přináší velmi významnou finanční úsporu. Navíc se na řádné starobní důchodce nevztahuje minimální vyměřovací základ při výpočtu zdravotního pojištění, tak jako na ostatní zaměstnance, což je při práci na zkrácený úvazek důležité.

Co se dozvíte v článku
  1. Porovnání zdanění u hrubé mzdy 20 000 Kč
  2. Zkrácený úvazek a nemocenská
  3. Vyšší nabídka zkrácených úvazků pro důchodce

Porovnání zdanění u hrubé mzdy 20 000 Kč

V Česku je legislativou zavedena minimální měsíční mzda pro práci na plný úvazek, která v roce 2026 činí 22 400 Kč. Při práci na zkrácený úvazek může být hrubá měsíční mzda nižší než právě 22 400 Kč. Při výpočtu zdravotního pojištění musí být zdravotní pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu, což neplatí pouze pro zaměstnance platící minimum v jiném zaměstnání (podnikání) nebo pro státní pojištěnce. Dopočet do minima jde přitom v plném rozsahu k tíži zaměstnance, zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění standardních 9 %. Starobní důchodci jsou přitom pro účely zdravotního pojištění státními pojištěnci, proto se zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

  • I starobní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele, přičemž není možné mít prohlášení k dani podepsáno současně u dvou zaměstnavatelů. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu.
  • Sazba daně z příjmu je do hrubé měsíční mzdy 146 901 Kč 15 %, teprve pro hrubou mzdu nad tuto částku platí 23% sazba daně z příjmu. Standardní sazba sociálního pojištění je 7,1 % z hrubé mzdy, řádní starobní důchodci platí na sociálním pojištění 0,6 % z hrubé mzdy. Sazba zdravotního pojištění je 4,5 % z hrubé mzdy.

Text

„Běžný“ zaměstnanec

Řádný starobní důchodce

Hrubá mzda

20 000 Kč

20 000 Kč

Daň z příjmu

3 000 Kč

3 000 Kč

Sleva na poplatníka 

2 570 Kč

2 570 Kč

Daň z příjmu po slevě

430 Kč

430 Kč

Sociální pojištění

1 420 Kč

120 Kč

Zdravotní pojištění

1 224 Kč

900 Kč

Čistá mzda

16 926 Kč

18 550 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Pro řádné starobní důchodce je zdanění zkráceného úvazku s hrubou mzdou nižší než je minimální mzda platná pro plný úvazek výhodné. I při takto vysoké hrubé mzdě mají nárok na slevu na sociálním pojištění a při výpočtu zdravotního pojištění se neprovádí dopočet do minima. Běžný zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 Kč zaplatí na přímých daních více o 1 624 Kč více než řádný starobní důchodce. 

Pokud má starobní důchodce průměrný důchod ve výši 22 000 Kč a k tomu si přivydělává na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20 000 Kč, potom činí jeho čistý disponibilní měsíční příjem 40 550 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě cca 51 800 Kč. Na takto vysokou hrubou mzdu nedosáhnou více než dvě třetiny zaměstnanců, takže s tímto přivýdělkem je celková životní úroveň v důchodu nadprůměrná. 

Starobní důchodce s jedním příjmem ze zaměstnání nemá žádné daňové starosti, protože může svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Roční státní důchody jsou osvobozeny od daně z příjmu až do 36násobku minimální mzdy platné k prvnímu lednu daného roku. Roční důchod nad 806 400 Kč za rok 2026 se pobírá zcela ojediněle, jsou to skutečně výjimečné případy. 

Vypočítejte si výši čisté mzdy i se „slevou pro důchodce"

Zkrácený úvazek a nemocenská

I řádní starobní důchodci mají pochopitelně nárok na placenou dovolenou při práci na zkrácený úvazek. Vzhledem k tomu, že se ze zkráceného úvazku odvádí sociální pojištění, tak řádní starobní důchodci pracující na zkrácený úvazek mají v případě nemoci nárok na finanční plnění během nemoci. V prvních 14 dnech náleží zaměstnancům v pracovní neschopnosti náhrada mzdy, kterou jim vyplácí zaměstnavatel a od 15. kalendářního dne náleží nemocenská, kterou vyplácí místně příslušné OSSZ. Nemocenská řádným starobním důchodcům dle § 28 zákona o nemocenském pojištění náleží po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání.

Důchodový problém pro OSVČ? Invalidní důchod!

Vyšší nabídka zkrácených úvazků pro důchodce

Najít zaměstnání na zkrácených úvazek není mnohdy jednoduché, řádní starobní důchodci však mají výhodu, že je to pro zaměstnavatele v jejich případě daňově atraktivnější. Při splnění zákonných podmínek mají zaměstnavatelé nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 5 %, pokud na zkrácený úvazek pracuje zaměstnanec starší 55 let. Dle § 7a zákona o pojistném na sociální zabezpečení musí zkrácený úvazek být v rozsahu nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně, úhrn vyměřovacího základu není vyšší než 1,5násobku průměrné mzdy a úhrn vyměřovacího základu připadajícího na 1 hodinu z odpracovaných hodin nesmí být vyšší než 1,15 % průměrné mzdy.

Jak může zvýšit čistou mzdu sleva na pojistném pro pracující důchodce? Vypočítejte si to

Petr Gola

