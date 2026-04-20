Důchodová finanční injekce? Zkrácený úvazek!

Dosažení řádného důchodového věku nepřináší žádné speciální automatické daňové osvobození. Řádní starobní důchodci musí ze své mzdy odvádět daně, mají však nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy (dle § 7e zákona o pojistném na sociální zabezpečení), což přináší velmi významnou finanční úsporu. Navíc se na řádné starobní důchodce nevztahuje minimální vyměřovací základ při výpočtu zdravotního pojištění, tak jako na ostatní zaměstnance, což je při práci na zkrácený úvazek důležité.
Porovnání zdanění u hrubé mzdy 20 000 Kč
V Česku je legislativou zavedena minimální měsíční mzda pro práci na plný úvazek, která v roce 2026 činí 22 400 Kč. Při práci na zkrácený úvazek může být hrubá měsíční mzda nižší než právě 22 400 Kč. Při výpočtu zdravotního pojištění musí být zdravotní pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu, což neplatí pouze pro zaměstnance platící minimum v jiném zaměstnání (podnikání) nebo pro státní pojištěnce. Dopočet do minima jde přitom v plném rozsahu k tíži zaměstnance, zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění standardních 9 %. Starobní důchodci jsou přitom pro účely zdravotního pojištění státními pojištěnci, proto se zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu.
- I starobní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele, přičemž není možné mít prohlášení k dani podepsáno současně u dvou zaměstnavatelů. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu.
- Sazba daně z příjmu je do hrubé měsíční mzdy 146 901 Kč 15 %, teprve pro hrubou mzdu nad tuto částku platí 23% sazba daně z příjmu. Standardní sazba sociálního pojištění je 7,1 % z hrubé mzdy, řádní starobní důchodci platí na sociálním pojištění 0,6 % z hrubé mzdy. Sazba zdravotního pojištění je 4,5 % z hrubé mzdy.
|
Text
|
„Běžný“ zaměstnanec
|
Řádný starobní důchodce
|
Hrubá mzda
|
20 000 Kč
|
20 000 Kč
|
Daň z příjmu
|
3 000 Kč
|
3 000 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
2 570 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
430 Kč
|
430 Kč
|
Sociální pojištění
|
1 420 Kč
|
120 Kč
|
Zdravotní pojištění
|
1 224 Kč
|
900 Kč
|
Čistá mzda
|
16 926 Kč
|
18 550 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Pro řádné starobní důchodce je zdanění zkráceného úvazku s hrubou mzdou nižší než je minimální mzda platná pro plný úvazek výhodné. I při takto vysoké hrubé mzdě mají nárok na slevu na sociálním pojištění a při výpočtu zdravotního pojištění se neprovádí dopočet do minima. Běžný zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 Kč zaplatí na přímých daních více o 1 624 Kč více než řádný starobní důchodce.
Pokud má starobní důchodce průměrný důchod ve výši 22 000 Kč a k tomu si přivydělává na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20 000 Kč, potom činí jeho čistý disponibilní měsíční příjem 40 550 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě cca 51 800 Kč. Na takto vysokou hrubou mzdu nedosáhnou více než dvě třetiny zaměstnanců, takže s tímto přivýdělkem je celková životní úroveň v důchodu nadprůměrná.
Starobní důchodce s jedním příjmem ze zaměstnání nemá žádné daňové starosti, protože může svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Roční státní důchody jsou osvobozeny od daně z příjmu až do 36násobku minimální mzdy platné k prvnímu lednu daného roku. Roční důchod nad 806 400 Kč za rok 2026 se pobírá zcela ojediněle, jsou to skutečně výjimečné případy.
Zkrácený úvazek a nemocenská
I řádní starobní důchodci mají pochopitelně nárok na placenou dovolenou při práci na zkrácený úvazek. Vzhledem k tomu, že se ze zkráceného úvazku odvádí sociální pojištění, tak řádní starobní důchodci pracující na zkrácený úvazek mají v případě nemoci nárok na finanční plnění během nemoci. V prvních 14 dnech náleží zaměstnancům v pracovní neschopnosti náhrada mzdy, kterou jim vyplácí zaměstnavatel a od 15. kalendářního dne náleží nemocenská, kterou vyplácí místně příslušné OSSZ. Nemocenská řádným starobním důchodcům dle § 28 zákona o nemocenském pojištění náleží po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání.
Vyšší nabídka zkrácených úvazků pro důchodce
Najít zaměstnání na zkrácených úvazek není mnohdy jednoduché, řádní starobní důchodci však mají výhodu, že je to pro zaměstnavatele v jejich případě daňově atraktivnější. Při splnění zákonných podmínek mají zaměstnavatelé nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 5 %, pokud na zkrácený úvazek pracuje zaměstnanec starší 55 let. Dle § 7a zákona o pojistném na sociální zabezpečení musí zkrácený úvazek být v rozsahu nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně, úhrn vyměřovacího základu není vyšší než 1,5násobku průměrné mzdy a úhrn vyměřovacího základu připadajícího na 1 hodinu z odpracovaných hodin nesmí být vyšší než 1,15 % průměrné mzdy.