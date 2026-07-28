I předčasní důchodci mohou mít zajímavé příjmy, jak?

Až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Pokud by takový příjem předčasný důchodce měl, tak by neměl nárok na výplatu předčasného důchodu. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již může mít libovolný příjem. Příjmové možnosti předčasného důchodce jsou tedy velmi omezené, přesto lze mít k předčasnému důchodu poměrně vysoký vlastní příjem. Jak? Kombinací takových příjmů a prací pro více zaměstnavatelů současně.
Co se dozvíte v článku
Zaměstnání na dohody do limitu
Z dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11 999 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 4 499 Kč a méně. Limit se přitom sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť a je možné současně pracovat pro více zaměstnavatelů.
Hrubý zisk z podnikání do limitu
Podnikající předčasní důchodci vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, ze které se neplatí sociální pojištění, když je roční hrubý zisk do limitu, který se každoročně mění. Pro celý rok 2026 je limitem hrubý zisk do 117 521 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje, s tím je potřeba počítat.
Praktický příklad: příjem v předčasném důchodu při práci na dohodu a podnikání
Pan Tomáš odešel koncem roku 2025 do předčasného důchodu. Řádného důchodového věku dosáhne až na podzim 2027. Po celý rok 2026 pracuje pan Tomáš pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 900 Kč a pro zaměstnavatele AB rovněž na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 900 Kč.
Současně po celý rok 2026 vykonává pan Tomáš vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, roční příjem bude mít 292 000 Kč, výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem. Daňový základ bude pan Tomáš mít 116 800 Kč (292 000 Kč – (292 000 Kč x 60 %). Vzhledem k tomu, že skutečné výdaje má pan Tomáš velmi nízké, cca 10 %z příjmů, tak výdajový paušál panu Tomášovi přináší významnou daňovou úsporu a současně mu umožňuje v předčasném důchodu podnikat, protože má hrubý zisk do limitu pro neplacení sociálního pojištění.
Celkové čisté příjmy pana Tomáše jsou relativně vysoké, přestože se na něj vztahují příjmová omezení. Důvodem je kombinace povolených příjmů, pan Tomáš splňuje zákonnou podmínku a nemá žádný příjem podléhající sociálnímu pojištění. V součtu s vypláceným předčasným důchodem je životní úroveň pana Tomáše nadprůměrná.
Jaké je zdanění práce na dohody?
Důchodový ideál? Příjem z nájmu
Z pasivních příjmů – např. z kapitálového majetku nebo z nájmu se nikdy neplatí sociální pojištění, bez ohledu na jejich výši. Pravidelný příjem z nájmu je v předčasném důchodu velmi vítaný. Příjem z nájmu může být libovolně vysoký a zdanění příjmu z nájmu je příznivé. Pořízení menšího bytu za účelem jeho pravidelného nájmu je i oblíbeným finančním zajištěním na důchod.
Praktický příklad příjmu z nájmu v předčasném důchodu
Paní Eva bude po celý rok 2026 v předčasném důchodu a bude přitom mít souhrnný roční příjem z nájmu ve výši 260 000 Kč. Výdaje uplatní 30% výdajovým paušálem, takže daňový základ bude činit 182 000 Kč (260 000 Kč – (260 000 Kč x 30 %).
Sociální a zdravotní pojištění z nájmu paní Eva nebude vůbec platit. V daňovém přiznání však uplatní i slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, takže nebude platit paní Eva ani daň z příjmu, neboť vypočtenou daň z příjmu ve výši 27 300 Kč (182 000 Kč x 15 %) sníží sleva na poplatníka do nuly.
Pro paní Evu je příjem z nájmu ideální přilepšením k důchodu, neboť z něj nebude platit vůbec žádné přímé daně (daň z nemovitých věcí pochopitelně platit musí), přičemž veškerá daňová administrativa je jednoduchá.