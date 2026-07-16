Jak moc zvýší důchod druhé zaměstnání?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši průměrné mzdy v současné hodnotě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech. Čím vyšší jsou tyto dva vstupní údaje, tím vyšší je měsíční starobní důchod. Dobu pojištění však druhé zaměstnání nikdy nezvyšuje. Žádný měsíc se nemůže pro důchodové účely počítat jako dva měsíce.
Co se dozvíte v článku
- Kdy se zvyšuje osobní vyměřovací základ?
- Praktický příklad – nepočítání odměny z DPP
- Praktický příklad – hodnocení dohody o provedení práce
- Praktický příklad – tříleté druhé zaměstnání s příjmem 20 000 Kč a důchod
- Závěrem – druhé zaměstnání zvýší důchod jen někdy
Kdy se zvyšuje osobní vyměřovací základ?
Průměrná hrubá měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, přičemž jednotlivé roční příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci, takže každý příjmový rok má stejnou váhu. Do jednotlivých ročních vyměřovacích základů však vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Ze zkráceného úvazku se sociální pojištění platí vždy, u pracovních dohod závisí na výši odměny. V roce 2026 se neplatí sociální a zdravotní pojištění z dohody o provedení práce, jestliže hrubá měsíční odměna činí 11 999 Kč a z dohody o pracovní činnosti, pokud je hrubá měsíční odměna 4 499 Kč a méně.
Praktický příklad – nepočítání odměny z DPP
Pan Ondřej si během celého roku 2025 přivydělával ke své hrubé mzdě ve výši 52 000 Kč na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 000 Kč. V roce 2025 se z dohody o provedení práce neplatilo sociální pojištění při hrubé měsíční odměně 11 499 Kč a méně. Vzhledem k tomu, že se z dohody o provedení práce neplatilo sociální pojištění, tak tento přivýdělek nezvyšuje panu Ondřejovi roční vyměřovací základ.
Kalkulačka práce na dohody – jaké bude zdanění vaší odměny?
Praktický příklad – hodnocení dohody o provedení práce
Paní Zuzana si po celý rok 2025 přivydělávala ke svému hlavnímu zaměstnání s hrubou mzdou 48 000 Kč na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 19 000 Kč. Z obou zaměstnání platila sociální pojištění, takže je na tom za rok 2025 zjednodušeně řečeno jako zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 67 000 Kč.
Praktický příklad – tříleté druhé zaměstnání s příjmem 20 000 Kč a důchod
Druhé zaměstnání je velmi pozitivní zejména s ohledem na aktuální měsíční příjem. Vzhledem k tomu, že mít dlouhodobě dvě zaměstnání je velmi složité, takže v praxi je druhé zaměstnání dočasným řešením životně-finanční situace, takže druhé zaměstnání měsíční důchod příliš nezvýší.
Pan Zdeněk odešel v roce 2026 do řádného starobního důchodu. Pro zjednodušeně budeme počítat, že v letech 1986 až 2025 měl přepočtený roční příjem vždy 600 000 Kč a v letech 2023, 2024 a 2025 se mu započítá v současné hodnotě i 240 000 Kč jako příjem ze zkráceného úvazku. Celkový přepočtený příjem v letech 2023, 2024 a 2025 tak činil 840 000 Kč.
První varianta – bez druhého příjmu
Pokud by pan Zdeněk neměl druhý příjem, potom by jeho osobní vyměřovací základ činil 49 966 Kč (kvůli přestupným rokům to není přesně 50 000 Kč). Při získané době pojištění v rozsahu 47 let by tak činil měsíční starobní důchod 25 081 Kč.
Druhá varianta – započtení druhého příjmu
V případě započtení druhého zaměstnání po dobu tří let s přepočtenou hrubou mzdou vždy ve výši 20 000 Kč by činil osobní vyměřovací základ 51 465 Kč. Při získané době pojištění v rozsahu 47 let by tak byl měsíční starobní důchod 25 355 Kč. Druhé zaměstnání po dobu tří let tak zvýší panu Zdeňkovi měsíční důchod o 274 Kč, což je méně než většina žadatelů o starobní důchod pracujících v některém období alespoň pro dva zaměstnavatele současně očekává.
Závěrem – druhé zaměstnání zvýší důchod jen někdy
Druhé zaměstnání zvyšuje výši státního důchodu pouze v případě, že je z něj odváděno sociální pojištění. Pracovní dohody s odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění tak nemají na výši důchodu vliv. Dobu pojištění si druhým zaměstnáním zvýšit nelze. Kdo nesplňuje minimální dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu, která činí 35 let, ten si nemůže druhým zaměstnáním v předdůchodovém věku chybějící dobu pojištění zvýšit. Jak moc zvýší druhé zaměstnání, ze kterého bylo rovněž placeno sociální pojištění, částku důchodu, to závisí na délce výkonu takového zaměstnání a výši dosahované mzdy. Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 vypočítává průměrná důchodová mzda z příjmů za posledních 40 let, tak krátkodobé druhé zaměstnání částku důchodu zvýší málo.