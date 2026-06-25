Finance.cz  »  Daně a mzdy

Jak se zdaňuje odstupné? Kdy můžete dostat vratku daně?

Petr Gola
Dnes

Sdílet

Při obdržení výpovědi pro nadbytečnost, což je nejčastější výpovědní důvod, náleží zaměstnanci odstupné. Jak je odstupné vysoké a jak se zdaňuje?
Autor: Pixabay
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Dle § 67 zákoníku práce platí, že zaměstnanci, který obdržel výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele, nebo z důvodu nadbytečnosti, náleží zákonné odstupné ve výši nejméně: 

  • Jednonásobku průměrného výdělku zaměstnance, jestliže pracovní poměr trval méně než 1 rok.
  • Dvojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, pokud pracovní poměr trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky.
  • Trojnásobku průměrného výdělku, když pracovní poměr trval alespoň 2 roky.

V těchto případech dochází k „finanční ochraně“ zaměstnance, protože obdržel výpověď z důvodu, na kterém nenese vinu. 

Nárok na zákonné odstupné vzniká i v případě, že pracovní poměr byl ukončen vzájemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem, pokud byl v této písemné dohodě uveden některý z výše uvedených důvodů. Odstupné je zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. 

O kolik méně platíme na dani z příjmu než v minulosti? Přečtěte si také:

O kolik méně platíme na dani z příjmu než v minulosti?

Daň z příjmu se platí, sociální a zdravotní pojištění nikoliv

Obdržené odstupné vstupuje do výpočtu daně z příjmu, stejně jako běžná hrubá mzda. Samotné obdržení odstupného však nezakládá povinnost vyplnění daňového přiznání. Zdali je možné požádat bývalého zaměstnavatele o roční zúčtování daně nebo vzniká povinnost podat daňové přiznání, to závisí na daňových okolnostech daňového poplatníka. 

Sociální a zdravotní pojištění se ze zákonného odstupného neplatí. Neplacení sociálního pojištění z odstupného znamená, že se tento příjem nepočítá pro důchodové účely. 

  • Neplacení sociálního pojištění vyplývá z § 5, odstavce 2, písmena b) zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení. 
  • Neplacení zdravotního pojištění vyplývá z § 3, odstavce 2, písmena b) zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

Pozor na dvě daňové sazby

Do měsíční hrubé mzdy ve výši 146 901 Kč je sazba daně z příjmu v roce 2026 ve výši 15 %. Hrubá měsíční mzda nad 146 901 Kč již podléhá vyšší 23% sazbě daně z příjmu. V praxi tak dochází k situaci, že právě kvůli obdrženému odstupnému je hrubá měsíční mzda mimořádně vyšší než 146 901 Kč a efektivní daňová sazba je v daném měsíci mimořádně vyšší, než to bylo u standardní mzdy v ostatních měsících během roku. Celkové zdanění je však příznivé, protože se z odstupného neplatí zmíněné sociální a zdravotní pojištění.

10 nepravd o odstupném: Kdo má nárok na odstupné, aniž to tuší? Přečtěte si také:

10 nepravd o odstupném: Kdo má nárok na odstupné, aniž to tuší?

Kdy se obdrží zaplacená daň z příjmu zpět

Za celý kalendářní rok 2026 však bude vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhat pouze daňový základ nad 1 762 812 Kč. Jestliže byla v některém měsíci zaplacena z důvodu obdržení odstupného i 23% sazba daně z příjmu, tak v takovém případě vznikne nárok na daňový přeplatek, protože celý roční daňový základ bude podléhat pouze 15% sazbě daně z příjmu. 

Praktický příklad – zdanění odstupného

Pan Milan obdržel v měsíci červnu odstupné a jeho souhrnný zdanitelný příjem ze závislé činnosti (ze zaměstnání) tak činil 200 000 Kč. Na dani z příjmu tak v tomto měsíci zaplatil 31 678 Kč, což je o 4 248 Kč (31 678 Kč – 27 430 Kč) více, než kdyby zdaňoval celý rozhodný příjem pouze 15% daňovou sazbou, jak je vypočteno v tabulce níže. 

a) Správný výpočet daně z příjmu

Text

Částka

Hrubá mzda

200 000 Kč

První daňové pásmo (15 %, do 146 901 Kč)

22 035 Kč

Druhé daňové pásmo (23 %, nad 146 901 Kč)

12 213 Kč

Daň z příjmu celkem

34 248 Kč

Sleva na poplatníka

2 570 Kč

Daň z příjmu po slevě

31 678 Kč

b) Výpočet daně z příjmu pouze při 15% sazbě daně z příjmu

Text

Částka

Hrubá mzda

200 000 Kč

Daň z příjmu 

30 000 Kč

Sleva na poplatníka

2 570 Kč

Daň z příjmu po slevě

27 430 Kč

Vzhledem k tomu, že pan Milan bude mít za celý rok 2026 celkový daňový základ 810 000 Kč, tak mu vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 4 248 Kč, protože bude celý daňový základ zdaňovat 15% sazbou daně z příjmu. 

Mzdová kalkulačka v roce 2026

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy.
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více