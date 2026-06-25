Jak se zdaňuje odstupné? Kdy můžete dostat vratku daně?

Dle § 67 zákoníku práce platí, že zaměstnanci, který obdržel výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele, nebo z důvodu nadbytečnosti, náleží zákonné odstupné ve výši nejméně:
- Jednonásobku průměrného výdělku zaměstnance, jestliže pracovní poměr trval méně než 1 rok.
- Dvojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, pokud pracovní poměr trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky.
- Trojnásobku průměrného výdělku, když pracovní poměr trval alespoň 2 roky.
V těchto případech dochází k „finanční ochraně“ zaměstnance, protože obdržel výpověď z důvodu, na kterém nenese vinu.
Nárok na zákonné odstupné vzniká i v případě, že pracovní poměr byl ukončen vzájemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem, pokud byl v této písemné dohodě uveden některý z výše uvedených důvodů. Odstupné je zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.
Daň z příjmu se platí, sociální a zdravotní pojištění nikoliv
Obdržené odstupné vstupuje do výpočtu daně z příjmu, stejně jako běžná hrubá mzda. Samotné obdržení odstupného však nezakládá povinnost vyplnění daňového přiznání. Zdali je možné požádat bývalého zaměstnavatele o roční zúčtování daně nebo vzniká povinnost podat daňové přiznání, to závisí na daňových okolnostech daňového poplatníka.
Sociální a zdravotní pojištění se ze zákonného odstupného neplatí. Neplacení sociálního pojištění z odstupného znamená, že se tento příjem nepočítá pro důchodové účely.
- Neplacení sociálního pojištění vyplývá z § 5, odstavce 2, písmena b) zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení.
- Neplacení zdravotního pojištění vyplývá z § 3, odstavce 2, písmena b) zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
Pozor na dvě daňové sazby
Do měsíční hrubé mzdy ve výši 146 901 Kč je sazba daně z příjmu v roce 2026 ve výši 15 %. Hrubá měsíční mzda nad 146 901 Kč již podléhá vyšší 23% sazbě daně z příjmu. V praxi tak dochází k situaci, že právě kvůli obdrženému odstupnému je hrubá měsíční mzda mimořádně vyšší než 146 901 Kč a efektivní daňová sazba je v daném měsíci mimořádně vyšší, než to bylo u standardní mzdy v ostatních měsících během roku. Celkové zdanění je však příznivé, protože se z odstupného neplatí zmíněné sociální a zdravotní pojištění.
Kdy se obdrží zaplacená daň z příjmu zpět
Za celý kalendářní rok 2026 však bude vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhat pouze daňový základ nad 1 762 812 Kč. Jestliže byla v některém měsíci zaplacena z důvodu obdržení odstupného i 23% sazba daně z příjmu, tak v takovém případě vznikne nárok na daňový přeplatek, protože celý roční daňový základ bude podléhat pouze 15% sazbě daně z příjmu.
Praktický příklad – zdanění odstupného
Pan Milan obdržel v měsíci červnu odstupné a jeho souhrnný zdanitelný příjem ze závislé činnosti (ze zaměstnání) tak činil 200 000 Kč. Na dani z příjmu tak v tomto měsíci zaplatil 31 678 Kč, což je o 4 248 Kč (31 678 Kč – 27 430 Kč) více, než kdyby zdaňoval celý rozhodný příjem pouze 15% daňovou sazbou, jak je vypočteno v tabulce níže.
a) Správný výpočet daně z příjmu
|
Text
|
Částka
|
Hrubá mzda
|
200 000 Kč
|
První daňové pásmo (15 %, do 146 901 Kč)
|
22 035 Kč
|
Druhé daňové pásmo (23 %, nad 146 901 Kč)
|
12 213 Kč
|
Daň z příjmu celkem
|
34 248 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
31 678 Kč
b) Výpočet daně z příjmu pouze při 15% sazbě daně z příjmu
|
Text
|
Částka
|
Hrubá mzda
|
200 000 Kč
|
Daň z příjmu
|
30 000 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
27 430 Kč
Vzhledem k tomu, že pan Milan bude mít za celý rok 2026 celkový daňový základ 810 000 Kč, tak mu vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 4 248 Kč, protože bude celý daňový základ zdaňovat 15% sazbou daně z příjmu.
Mzdová kalkulačka v roce 2026