V polovině února zaměstnanci podepsali roční zúčtování daně a do začátku května či června mají podnikatelé a někteří zaměstnanci odevzdávat daňové přiznání. Formulář vyplníte, daň se vám vypočte a vy odešlete daňové přiznání na finanční úřad.
Co se dozvíte v článku
- Termíny pro přiznání daní a vrácení přeplatku daně
- Pozor, o daňový přeplatek musíte zažádat
- Daňový přeplatek u pozdějšího odevzdání daňového přiznání
- Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2024
- Dodatečné daňové přiznání a přeplatek na dani
- Změny u přeplatku od roku 2021
Zároveň se začnete hned těšit, protože vám vyšel příjemný daňový přeplatek. Pracovali jste nepravidelně a díky základní daňové slevě na poplatníka vám vyšla daňová vratka. Těšíte se, jen nevíte, kdy vám peníze od státu přijdou? Pojďme se podívat, jaké jsou pro vyplácení přeplatku termíny a kdy byste měli mít peníze na účtu.
Termíny pro přiznání daní a vrácení přeplatku daně
Pro vyplacení přeplatku na dani má stát k dispozici 30denní lhůtu. To je lhůta pro odeslání peněz, pro připsání na váš učet pak musíte případně vyčkat ještě pár dní, než se zúčtuje mezibankovní převod. Konkrétní data jsou pro letošní rok:
|
Termín pro přiznání daní
|
Termín vrácení přeplatku daně
|
Zaměstnanec a roční zúčtování daně
|
16. února 2026
|
Výplata za březen, tedy v dubnu 2026
|
Podání daňového přiznání
|
fyzicky 1. dubna 2026
|
1. května 2026
|
Pozdější odevzdání daňového přiznání
|
1. července 2026
|
31. července 2026
|
Dodatečné daňové přiznání
|
V měsíci zjištění chyby
|
Koncem druhého měsíce následujícího po odevzdání (tedy za 2–3 měsíce)
|V měsíci následujícím po zjištění chyby
|Koncem následujícího měsíce (tedy 1–2 měsíce po podání)
Pozor, o daňový přeplatek musíte zažádat
Pamatujte také na to, že o daňovou vratku musíte zažádat, u daňového přiznání se jedná o častou chybu, přestože je žádost součástí daňového přiznání. Ale vyplňuje se téměř na konci, tak ji lidé často opomenou. Při vyplňování elektronického daňového přiznání to zabere pouze pár minut.
Jestliže ji v elektronickém formuláři zapomenete vyplnit, vyplňte ji na stránkách e-Governmentu – Žádost o vrácení přeplatku na dani.
Přeplatek na dani – termín pro vrácení u ročního zúčtování daně
Přeplatek na dani je zaměstnanci spočítán zaměstnavatelem a mzdovou účtárnou. Stačí, když většinou do 15. 2. (16. 2. v roce 2026) doložil veškeré náležitosti nutné k ročnímu zúčtování daně a o toto zúčtování požádal. Zaměstnavatel má poté čas do 16. 3. 2026 provést roční zúčtování daně a přeplatek na dani vyplácí zaměstnanci v březnové výplatě v obvyklém termínu. Tento přeplatek byste tak měli dostat zhruba do poloviny dubna.
Poznámka na okraj: daňový bonus na děti dostává zaměstnanec vyplácen už v každoměsíční mzdě, pokud mu vznikl a pokud dodal veškeré náležitosti na začátku roku do mzdové účtárny.
Přeplatek na dani a daňový bonus – kdy ho dostane OSVČ
OSVČ a také zaměstnanci, kteří museli, nebo chtěli podat daňové přiznání, mají povinnost daňové přiznání podat fyzicky do středu 1. dubna, elektronicky pak až do pondělí 4. května 2026. Úředníci bývají vstřícní při drobném opoždění v rámci několika dní, ale nejde na to spoléhat, a proto daňové přiznání podejte co nejdříve. Odeslat přeplatek pak úřad musí do 30 dnů od řádného termínu, v němž mělo být přiznání podáno, takže do 1. května, nebo 3. června 2026.
Daňový přeplatek u pozdějšího odevzdání daňového přiznání
Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je termínem pro odevzdání daňového přiznání začátek července, který připadá letos na středu 1. července 2026. Poté má finanční úřad opět 30denní lhůtu a peníze by měl poslat nejpozději 31. července na váš účet.
Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2024
|Jaký typ přiznání potřebujete
|Interaktivní XLS
|Uplatňuji paušál
|stáhnout
|Vedu účetnictví
|stáhnout
|Mám více zdrojů příjmu
|stáhnout
|Jsem pouze zaměstnanec
|stáhnout
Dodatečné daňové přiznání a přeplatek na dani
Dodatečné daňové přiznání odevzdáváte po tom, co jste zjistili chybu ve svých přiznaných daních. Platí povinnost, že dodatečné daňové přiznání musíte odevzdat nejpozději v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jste zjistili chybu. Dodatečné daňové přiznání musíte podat, pokud vám zjištěná chyba snižovala daňovou povinnost, tedy na daních jste měli zaplatit více. V takovém případě musíte podat dodatečné daňové přiznání a zároveň doplatit daň. Dodatečné daňové přiznání můžete podat i v případě, kdy jste si naopak napočítali daně menší a zaplatili jste na daních více, než jste měli. V takovém případě je vaším právem o přeplatek na dani zažádat, ale povinností to není. Každopádně se vyplatí podat dodatečné daňové přiznání a zároveň zažádat o vyplacení přeplatku. Kdy vám ho finanční úřad vrátí zpátky?
Záleží na tom, kdy jste odevzdali dodatečné daňové přiznání. Pokud jste uvedli jako měsíc zjištění chyby předcházející měsíc a dodatečné daňové přiznání podali do termínu pro dodatečné daňové přiznání, přeplatek dostanete vyplacen během následujícího měsíce. Pokud jste zjistili chybu a zároveň v tom daném měsíci i podali dodatečné daňové přiznání, přeplatek vám finanční úřad vyplatí až koncem druhého měsíce, který následuje po podání tohoto dodatečného daňového přiznání.
Změny u přeplatku od roku 2021
V nedávné době se měnily ještě další parametry pro vyúčtování daní. Největší změna se týká minimální částky, jakou vám finanční úřad vrátí, od roku 2021 se vrací přeplatky pouze v hodnotě 200 Kč nebo vyšší. Nově je také možné, aby vám finanční úřad vrátil přeplatek v hotovosti, a to maximálně do výše 1000 Kč.