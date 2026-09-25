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Jak se zvýší limity u práce na DPP a DPČ pro rok 2027?

Petr Gola
Dnes

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Přivýdělek na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti bude v příštím roce výhodnější, protože se meziročně zvyšuje limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění.
DPP a DPČ 2027
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Drobný přivýdělek na pracovní dohody je atraktivní pro zaměstnance i zaměstnavatele. Pokud je hrubá měsíční odměna do limitu, tak neplatí sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel. Jedná se přitom o významnou daňovou úsporu, protože souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnancem je 11,6 % z hrubé odměny a souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem dokonce 33,8 % z hrubé odměny.

Co se dozvíte v článku
  1. Zvýšení limitu u dohody o provedení práce
  2. Pro koho je výdělek na DPP do limitu výhodný?
  3. Zvýšení limitu u dohody o pracovní činnosti
  4. Na co pamatovat u práce na dohodu?

Zvýšení limitu u dohody o provedení práce

V zákoně o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. je v § 7a zjednodušeně řečeno, že účast na pojištění u DPP vzniká, jestliže hrubá měsíční odměna dosahuje 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny dolů, přičemž se posuzuje průměrná mzda dle MPSV. Aktuální rozhodná průměrná mzda pro rok 2027 činí 51 663 Kč, takže limit účasti na pojistném v roce 2027 bude u dohody o provedení práce splněn při hrubé měsíční odměně 12 500 Kč a více. 

Jaké je aktuální zdanění práce na DPP a DPČ?

Typ dohody:
Podepsáno prohlášení k dani:
Děti
nápověda
Počet vyživovaných nezaopatřených dětí, na které uplatňujete daňové zvýhodnění.
Invalidita a ZTP/P
Jste pracující důchodce?
nápověda
Vyberte Ano, pokud jste zaměstnavateli prokázali splnění podmínek nároku na slevu na pojistném na důchodovém pojištění.

Pro koho je výdělek na DPP do limitu výhodný?

Vzhledem k tomu, že přivýdělkem na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu není vyřešen pojistný vztah, tak je taková brigáda vhodná zejména pro důchodce, studenty, příjemce rodičovského příspěvku nebo zaměstnance. Za důchodce, studenty a příjemce rodičovského příspěvku platí zdravotní pojištění stát. Zaměstnanci mají vyřešen svůj pojistný vztah zaměstnáním. Brigáda na dohodu o provedení práce, ze které se neplatí sociální a zdravotní pojištění nezakládá nárok na nemocenskou nebo mateřskou a samozřejmě se nepočítá pro budoucí výpočet starobního důchodu a případného invalidního důchodu. 

Příklad: práce na DPP pro dva různé zaměstnavatele v roce 2027

Pan Adam je v řádném důchodu a bude si v roce 2027 přivydělávat pro dva různé zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. U prvního bude mít hrubou odměnu 12 400 Kč a u druhého 12 200 Kč. 

Limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění se bude sledovat u každého zaměstnavatele zvlášť, takže pan Adam nebude platit sociální a zdravotní pojištění z žádného zaměstnání (stejně tak ani jeden ze zaměstnavatelů). Pro pana Adama se bude jednat o daňově výhodný přivýdělek k důchodu. Pro každého zaměstnavatele však může pan Adam během roku odpracovat maximálně 300 kalendářních hodin.

Pracovali jste někdy na dohodu?

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Zvýšení limitu u dohody o pracovní činnosti

V zákoně o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. je v § 6 zjednodušeně řečeno, že účast na pojištění u DPČ vzniká, jestliže hrubá měsíční odměna dosahuje 10 % průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny dolů, přičemž se posuzuje průměrná mzda dle MPSV. Aktuální rozhodná průměrná mzda pro rok 2027 činí 51 663 Kč, takže limit účasti na pojistném v roce 2027 bude u dohody o pracovní činnosti při hrubé měsíční odměně 5 000 Kč a více. 

  • Jestliže bude v roce 2027 hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti 4 999 Kč a méně, tak se z ní nebude platit sociální a zdravotní pojištění. 

  • V roce 2026 se neplatí z dohody o pracovní činnosti sociální a zdravotní pojištění při hrubé měsíční odměně 4 499 Kč a méně. 

Na základě dohody o pracovní činnosti lze odpracovat více hodin než na základě dohody o provedení práce, není však možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 

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Příklad: práce na DPP a DPČ v roce 2027

Studentka Lenka si během roku 2027 bude přivydělávat pro dva různé zaměstnavatele. Pro prvního bude pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 12 300 Kč a pro druhého na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 4 900 Kč. Ani z jedné brigády nebude studentka Lenka platit sociální a zdravotní pojištění, neboť odměny budou do limitu pro neplacení pojistného.

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Na co pamatovat u práce na dohodu?

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně a neplatí pro ni stejná pravidla jako pro zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu, např. nenáleží odstupné nebo jsou jednodušší podmínky pro ukončení takového zaměstnání.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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