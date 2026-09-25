Jak se zvýší limity u práce na DPP a DPČ pro rok 2027?

Drobný přivýdělek na pracovní dohody je atraktivní pro zaměstnance i zaměstnavatele. Pokud je hrubá měsíční odměna do limitu, tak neplatí sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel. Jedná se přitom o významnou daňovou úsporu, protože souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnancem je 11,6 % z hrubé odměny a souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem dokonce 33,8 % z hrubé odměny.
Co se dozvíte v článku
Zvýšení limitu u dohody o provedení práce
V zákoně o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. je v § 7a zjednodušeně řečeno, že účast na pojištění u DPP vzniká, jestliže hrubá měsíční odměna dosahuje 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny dolů, přičemž se posuzuje průměrná mzda dle MPSV. Aktuální rozhodná průměrná mzda pro rok 2027 činí 51 663 Kč, takže limit účasti na pojistném v roce 2027 bude u dohody o provedení práce splněn při hrubé měsíční odměně 12 500 Kč a více.
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Jestliže bude v roce 2027 hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 12 499 Kč a méně, tak se z ní nebude platit sociální a zdravotní pojištění.
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V roce 2026 se neplatí z dohody o provedení práce sociální a zdravotní pojištění při hrubé měsíční odměně 11 999 Kč a méně.
Jaké je aktuální zdanění práce na DPP a DPČ?
Pro koho je výdělek na DPP do limitu výhodný?
Vzhledem k tomu, že přivýdělkem na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu není vyřešen pojistný vztah, tak je taková brigáda vhodná zejména pro důchodce, studenty, příjemce rodičovského příspěvku nebo zaměstnance. Za důchodce, studenty a příjemce rodičovského příspěvku platí zdravotní pojištění stát. Zaměstnanci mají vyřešen svůj pojistný vztah zaměstnáním. Brigáda na dohodu o provedení práce, ze které se neplatí sociální a zdravotní pojištění nezakládá nárok na nemocenskou nebo mateřskou a samozřejmě se nepočítá pro budoucí výpočet starobního důchodu a případného invalidního důchodu.
Příklad: práce na DPP pro dva různé zaměstnavatele v roce 2027
Pan Adam je v řádném důchodu a bude si v roce 2027 přivydělávat pro dva různé zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. U prvního bude mít hrubou odměnu 12 400 Kč a u druhého 12 200 Kč.
Limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění se bude sledovat u každého zaměstnavatele zvlášť, takže pan Adam nebude platit sociální a zdravotní pojištění z žádného zaměstnání (stejně tak ani jeden ze zaměstnavatelů). Pro pana Adama se bude jednat o daňově výhodný přivýdělek k důchodu. Pro každého zaměstnavatele však může pan Adam během roku odpracovat maximálně 300 kalendářních hodin.
Pracovali jste někdy na dohodu?
Zvýšení limitu u dohody o pracovní činnosti
V zákoně o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. je v § 6 zjednodušeně řečeno, že účast na pojištění u DPČ vzniká, jestliže hrubá měsíční odměna dosahuje 10 % průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny dolů, přičemž se posuzuje průměrná mzda dle MPSV. Aktuální rozhodná průměrná mzda pro rok 2027 činí 51 663 Kč, takže limit účasti na pojistném v roce 2027 bude u dohody o pracovní činnosti při hrubé měsíční odměně 5 000 Kč a více.
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Jestliže bude v roce 2027 hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti 4 999 Kč a méně, tak se z ní nebude platit sociální a zdravotní pojištění.
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V roce 2026 se neplatí z dohody o pracovní činnosti sociální a zdravotní pojištění při hrubé měsíční odměně 4 499 Kč a méně.
Na základě dohody o pracovní činnosti lze odpracovat více hodin než na základě dohody o provedení práce, není však možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.
Příklad: práce na DPP a DPČ v roce 2027
Studentka Lenka si během roku 2027 bude přivydělávat pro dva různé zaměstnavatele. Pro prvního bude pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 12 300 Kč a pro druhého na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 4 900 Kč. Ani z jedné brigády nebude studentka Lenka platit sociální a zdravotní pojištění, neboť odměny budou do limitu pro neplacení pojistného.
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Na co pamatovat u práce na dohodu?
Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně a neplatí pro ni stejná pravidla jako pro zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu, např. nenáleží odstupné nebo jsou jednodušší podmínky pro ukončení takového zaměstnání.