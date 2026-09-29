Jak vysoké bude dobrovolné důchodové pojištění v roce 2027 a kdy si ho platit?

Dosažení řádného důchodového věku pro přiznání důchodu nestačí, je nutné získat i minimální dobu pojištění, která činí 35 let. Zájemci o předčasný důchod musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Při nesplnění podmínky 35 let pojištění nemůže být starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku přiznán a do důchodu lze následně odejít až později při splněné některé ze „změkčených“ legislativních podmínek. V takovém případě je však starobní důchod hodně nízký a začne se pobírat později. Splnit podmínku minimální doby pojištění je tak velmi důležité.
Co se dozvíte v článku
Co se počítá do doby pojištění?
Pro důchodové účely se do doby pojištění počítají nejenom období, kdy je z příjmu (ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti) odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).
Dlouhodobá nezaměstnanost se již nepočítá
Zatímco evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se jako náhradní doba pojištění počítá vždy, tak evidence na úřadu práce již bez nároku na podporu pouze v omezeném rozsahu. Evidence na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž do 55 let se započítává maximálně po dobu jednoho roku. Několik krátkodobých evidencí na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti tak při výpočtu důchodu nevadí. Dlouhodobá nezaměstnanost však má negativní důchodové důsledky.
Kdy nastává v praxi problém?
Bez účasti na pojištění jsou nejčastěji nezaměstnaní občané, kterým se již evidence na úřadu práce nehodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění, lidé v domácnosti nesplňující žádnou podmínku z náhradních dob pojištění a lidé pouze s příjmy nezakládajícími účast na pojištění (tj. zejména pasivními příjmy). V těchto případech vzniká tzv. „mezera“ v pojištění, což má hned dvojí negativní důchodový vliv:
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Nezvyšuje se potřebná důchodová doba pojištění.
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Rozmělňuje (snižuje) se osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda).
Dobrovolné důchodové pojištění „chrání“ důchod
Řešením při neúčasti na pojištění je platba dobrovolného důchodového pojištění. Legislativně je dobrovolné důchodové pojištění upraveno v § 6 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je přitom potřeba podat včas, neboť zpětná účast je legislativou omezena. Bez časového limitu je možné dopojistit např. evidenci na úřadu práce již nehodnocenou pro důchod. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění bez uvedení důvodu je možná nejvýše v rozsahu 15 let.
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Jak je dobrovolné důchodové pojištění vysoké?
V § 5c zákona o sociálním zabezpečení č. 589/1992 Sb. je uvedeno, že vyměřovacím základem osoby dobrovolné účastné na dobrovolném důchodovém pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny rozhodné průměrné mzdy. Pro rok 2027 je rozhodná průměrná mzda 51 663 Kč. Sazba pojistného je v takovém případě 28 % (dle § 7 předmětného zákona), takže minimální dobrovolné důchodové pojištění v roce 2027 činí 3 617 Kč. V přiložené tabulce níže máme uveden růst minimálního dobrovolného důchodového pojištění v posledních letech.
|
Rok
|
Minimální měsíční dobrovolné
důchodové pojištění
|
2027
|
3 617 Kč
|
2026
|
3 428 Kč
|
2025
|
3 260 Kč
|
2024
|
3 078 Kč
|
2023
|
2 823 Kč
|
2022
|
2 482 Kč
Kdy se vyplatí účast na dobrovolném důchodovém pojištění?
Lidé s problematickým průběhem pojištění by měli počítat s podprůměrným starobním důchodem. I při získání minimální doby pojištění a nízké průměrné důchodové mzdě je však starobní důchod zpravidla vyšší než 15 000 Kč. V praxi sice může být starobní důchod nižší než 15 000 Kč, při získání doby pojištění v rozsahu 35 let se však jedná o specifické případy.
-
Při odchodu do starobního důchodu v roce 2027 a získání minimální doby pojištění v rozsahu 35 let a průměrné důchodové mzdě ve výši 19 500 Kč je přiznán měsíční starobní důchod ve výši 15 136 Kč.
Rozhodně se tedy vyplatí splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu, zvláště když do dosažení minimální doby pojištění chybí jeden nebo dva roky. Dobrovolné důchodové pojištění se využívá zejména za účelem splnění podmínky minimální doby pojištění, proto se většinou odvádí právě v minimální výši.
Platit vyšší dobrovolné důchodové pojištění se příliš nevyplatí, dobrovolné důchodové pojištění vyšší např. o tisícikorunu po dobu jednoho roku zvýší měsíční důchod velmi málo, protože průměrná důchodová mzda se vypočítává ze všech rozhodných příjmů od roku 1986 a jeden rok tak má poměrně malý vliv na výši osobního vyměřovacího základu.
Měli jste nějaké problémy s vašimi příjmy při odchodu do důchodu?
Vlastní úspory pouze nestačí
Dobrovolné důchodové pojištění je zajímavým řešením i pro investory žijící pouze z pasivních příjmů. I při vysokých vlastních úsporách a investicích na důchod je vhodné splnit alespoň minimální dobu pojištění pro přiznání řádného starobního důchodu.