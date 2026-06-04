Chcete průměrný důchod? Jaké příjmy musíte mít? Má šanci na něj dosáhnout i předčasný důchodce?

Starobní důchody jsou každoročně valorizovány a v posledních letech výrazně vzrostly, při poslední valorizaci důchodů v lednu 2026 vzrostla základní výměra důchodů o 240 Kč (na 4900 Kč) a procentní výměra vzrostla o 2,6 %. Průměrný důchod tak v současné době dle Ministerstva práce a sociálních věcí dosahuje 21 840 Kč.
Co se dozvíte v článku
- Chcete průměrný důchod? Kolik je třeba vydělávat?
- Kdy budete mít průměrný důchod při odchodu do předčasného důchodu o 1 rok dříve
- Kdy budete mít průměrný důchod při odchodu do předčasného důchodu o 2 roky dříve
- Je předčasný důchod ve výši průměrného důchodu utopie, či realistické očekávání?
- Jaký je výpočet starobního důchodu?
Chcete průměrný důchod? Kolik je třeba vydělávat?
Jestliže byste si přáli mít průměrný důchod ve výši 21 840 Kč, tak je nutné mít dostatečnou dobu pojištění i výdělek. Rovněž výchova dětí vám prostřednictvím výchovného může zvýšit starobní důchod.
V tabulce uvádíme, jaký osobní vyměřovací základ je nutné získat pro průměrný důchod při době pojištění od 35 let do 45 let.
|
Měsíční starobní důchod
|
Doba pojištění
|
Osobní vyměřovací základ (OVZ)
|
OVZ s výchovným za 1 dítě
|
OVZ s výchovným za 2 děti
|
21 840 Kč
|
35 let
|
64 015 Kč
|60 345 Kč
|56 665 Kč
|
21 840 Kč
|
36 let
|
60 560 Kč
|56 990 Kč
|53 415 Kč
|
21 840 Kč
|
37 let
|
57 290 Kč
|53 810 Kč
|50 330 Kč
|
21 840 Kč
|
38 let
|
54 190 Kč
|50 805 Kč
|47 415 Kč
|
21 840 Kč
|
39 let
|
51 250 Kč
|47 950 Kč
|44 650 Kč
|
21 840 Kč
|
40 let
|
48 455 Kč
|45 240 Kč
|42 020 Kč
|
21 840 Kč
|
41 let
|
45 795 Kč
|42 660 Kč
|39 520 Kč
|
21 840 Kč
|
42 let
|
43 265 Kč
|40 200 Kč
|37 140 Kč
|
21 840 Kč
|
43 let
|
40 850 Kč
|37 860 Kč
|34 870 Kč
|
21 840 Kč
|
44 let
|
38 550 Kč
|35 625 Kč
|32 700 Kč
|
21 840 Kč
|
45 let
|
36 350 Kč
|33 490 Kč
|30 630 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Kdy budete mít průměrný důchod při odchodu do předčasného důchodu o 1 rok dříve
Mít průměrný důchod ve výši 21 840 Kč je možné i v předčasném důchodu, ale pouze v případě vyšších příjmů, tedy osobního vyměřovacího základu. V tabulce uvádíme, při jakých osobních vyměřovacích základech bude předčasný důchod ve výši průměrného, při odchodu do důchodu o 360 dní dříve a krácení za 4 započatá 90denní období, které tedy bude činit 6 % výpočtového základu. V dalších sloupcích tabulky jsou rovněž uvedeny osobní vyměřovací základy, jestliže je uplatňováno výchovné za 1 a 2 děti.
|
Měsíční předčasný důchod
|
Doba pojištění
|Osobní vyměřovací základ
(OVZ)
|
OVZ s výchovným za 1 dítě
|
OVZ s výchovným za 2 děti
|
21 840 Kč
|
40 let
|60 600 Kč
|57 025 Kč
|53 450 Kč
|
21 840 Kč
|
41 let
|
57 325 Kč
|53 845 Kč
|50 370 Kč
|
21 840 Kč
|
42 let
|
54 221 Kč
|50 840 Kč
|47 455 Kč
|
21 840 Kč
|
43 let
|
51 280 Kč
|47 985 Kč
|44 680 Kč
|
21 840 Kč
|
44 let
|
48 490 Kč
|45 265 Kč
|42 050 Kč
|
21 840 Kč
|
45 let
|
40 865 Kč
|37 875 Kč
|34 875 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Kdy budete mít průměrný důchod při odchodu do předčasného důchodu o 2 roky dříve
Další tabulka ukazuje, jak v tabulce počítáme s odchodem do důchodu o 720 dní dříve, kdy je nutno počítat s krácením za 8 započatých 90denních období předčasnosti, celkově bude krácení výpočtového základu ve výši 12 %.
V dalších sloupcích počítáme s výchovným za 1 a 2 potomky.
|
Měsíční předčasný důchod
|
Doba pojištění
|
Osobní vyměřovací základ
(OVZ)
|
OVZ s výchovným za 1 dítě
|
OVZ s výchovným za 2 děti
|
21 840 Kč
|
40 let
|75 800 Kč
|71 780 Kč
|67 755 Kč
|
21 840 Kč
|
41 let
|
71 665 Kč
|67 760 Kč
|63 860 Kč
|
21 840 Kč
|
42 let
|
67 775 Kč
|63 995 Kč
|60 200 Kč
|
21 840 Kč
|
43 let
|
64 106 Kč
|60 435 Kč
|56 755 Kč
|
21 840 Kč
|
44 let
|
60 645 Kč
|57 071 Kč
|53 495 Kč
|
21 840 Kč
|
45 let
|
45 825 Kč
|42 690 Kč
|39 550 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Je předčasný důchod ve výši průměrného důchodu utopie, či realistické očekávání?
Není to utopie, ale obecně lze říci, že je nutné mít nadprůměrně vysoké příjmy, abyste dosáhli na předčasný důchod ve výši toho průměrného, jak je patrné z tabulek. Při odejití do předčasného důchodu o 3 roky dříve je nutné mít vysoce nadprůměrné příjmy.
Jaký je výpočet starobního důchodu?
Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň ve výši 35 let, k přiznání předčasného důchodu je nutné získat 40 let.
Při výpočtu starobního důchodu hrají stěžejní roli doba pojištění a osobní vyměřovací základ (zjednodušeně se jedná o průměrný příjem vypočtený na současnou hodnotu).
Osobní vyměřovací základ se v roce 2026 dále redukuje:
- do výše 21 546 Kč osobního vyměřovacího základu je zápočet 99 %
- nad 21 546 Kč do 195 868 Kč osobního vyměřovacího základu je zápočet 26 %
- nad 195 868 Kč osobního vyměřovacího základu se nepřihlíží.
Po redukování dostanete výpočtový základ, který se dále násobí procentem odvozeným od doby pojištění, kdy za každý započítaný rok doby pojištění náleží 1,495 % z výpočtového základu (např. při době pojištění 40 let se výpočtový základ násobí 59.80 %).
K procentní výměře se pak přičítá základní výměra, která je pro všechny stejná a v roce 2026 činí 4900 Kč. Po součtu procentní a základní výměry důchodů vyjde měsíční výše starobního důchodu.
Příklad výpočtu starobního důchodu
Pan Petr má dobu pojištění 40 let, a osobní vyměřovací základ ve výši 30 000 Kč. Vychoval syna, má tedy nárok na výchovné.
Nejdříve jeho osobní vyměřovací základ ve výši 30 000 Kč bude redukován:
|První redukční hranice (do 21 546 Kč)
|21 330,54 Kč
|Druhá redukční hranice (od 21546 Kč do 195868 Kč)
|2 198,04 Kč
|Výpočtový základ
|23 529 Kč
Výpočtový základ je pak násoben, kdy mu za každý odpracovaný rok náleží 1,495 % z výpočtového základu. V našem případě tedy 1,495 % násobíme 40 lety, vyjde tedy 59,80 %.
Procentní výměra pak činí 59,80 % z 23 529 Kč, tedy 14 071 Kč. Dále je nutné přičíst výchovné ve výši 500 Kč. Procentní výměra tedy bude činit 14 571 Kč.
K procentní výměře je nutné přičíst základní výměru ve výši 4900 Kč. Měsíční starobní důchod pana Petra bude tedy 19 471 Kč.
Vy si můžete vypočítat výši vašeho možného důchodu v naší důchodové kalkulačce
Výpočet předčasného důchodu ovlivní krácení
U předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost ve výši 1,5 % výpočtového základu za každých získaných 90 kalendářních dní předčasnosti. Do předčasného důchodu pak lze odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.
Od roku 2026 při odchodu do předčasného důchodu a získání doby pojištění 45 let a více dochází ke snížení procenta krácení z 1,5 % na 0,75 %.
Vy si můžete vypočítat výši vašeho možného předčasného důchodu zde:
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Zdroj: Youtube.com/ČSSZ