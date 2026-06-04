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Chcete průměrný důchod? Jaké příjmy musíte mít? Má šanci na něj dosáhnout i předčasný důchodce?

Michal Bureš
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Jaké příjmy musíte mít pro dosažení průměrného důchodu v tomto roce? Dosáhnou na něj předčasní důchodci, anebo je to utopie?
Důchodce jeden je smutnej, druhej veselej
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Starobní důchody jsou každoročně valorizovány a v posledních letech výrazně vzrostly, při poslední valorizaci důchodů v lednu 2026 vzrostla základní výměra důchodů o 240 Kč (na 4900 Kč) a procentní výměra vzrostla o 2,6 %. Průměrný důchod tak v současné době dle Ministerstva práce a sociálních věcí dosahuje 21 840 Kč.

Co se dozvíte v článku
  1. Chcete průměrný důchod? Kolik je třeba vydělávat?
  2. Kdy budete mít průměrný důchod při odchodu do předčasného důchodu o 1 rok dříve
  3. Kdy budete mít průměrný důchod při odchodu do předčasného důchodu o 2 roky dříve
  4. Je předčasný důchod ve výši průměrného důchodu utopie, či realistické očekávání?
  5. Jaký je výpočet starobního důchodu?

Chcete průměrný důchod? Kolik je třeba vydělávat?

Jestliže byste si přáli mít průměrný důchod ve výši 21 840 Kč, tak je nutné mít dostatečnou dobu pojištění i výdělek. Rovněž výchova dětí vám prostřednictvím výchovného může zvýšit starobní důchod.

V tabulce uvádíme, jaký osobní vyměřovací základ je nutné získat pro průměrný důchod při době pojištění od 35 let do 45 let.

Měsíční starobní důchod

Doba pojištění

Osobní vyměřovací základ (OVZ)

OVZ s výchovným za 1 dítě

OVZ s výchovným za 2 děti

21 840 Kč

35 let

64 015 Kč

 60 345 Kč 56 665 Kč

21 840 Kč

36 let

60 560 Kč

 56 990 Kč 53 415 Kč

21 840 Kč

37 let

57 290 Kč

 53 810 Kč 50 330 Kč

21 840 Kč

38 let

54 190 Kč

 50 805 Kč 47 415 Kč

21 840 Kč

39 let

51 250 Kč

 47 950 Kč 44 650 Kč

21 840 Kč

40 let

48 455 Kč

 45 240 Kč 42 020 Kč

21 840 Kč

41 let

45 795 Kč

 42 660 Kč 39 520 Kč

21 840 Kč

42 let

43 265 Kč

 40 200 Kč 37 140 Kč

21 840 Kč

43 let

40 850 Kč

 37 860 Kč 34 870 Kč

21 840 Kč

44 let

38 550 Kč

 35 625 Kč 32 700 Kč

21 840 Kč

45 let

36 350 Kč

 33 490 Kč 30 630 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

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Kdy budete mít průměrný důchod při odchodu do předčasného důchodu o 1 rok dříve

Mít průměrný důchod ve výši 21 840 Kč je možné i v předčasném důchodu, ale pouze v případě vyšších příjmů, tedy osobního vyměřovacího základu. V tabulce uvádíme, při jakých osobních vyměřovacích základech bude předčasný důchod ve výši průměrného, při odchodu do důchodu o 360 dní dříve a krácení za 4 započatá 90denní období, které tedy bude činit 6 % výpočtového základu. V dalších sloupcích tabulky jsou rovněž uvedeny osobní vyměřovací základy, jestliže je uplatňováno výchovné za 1 a 2 děti.

Měsíční předčasný důchod

Doba pojištění

 Osobní vyměřovací základ 
(OVZ)

OVZ s výchovným za 1 dítě

OVZ s výchovným za 2 děti

21 840 Kč

40 let

 60 600 Kč 57 025 Kč 53 450 Kč

21 840 Kč

41 let

57 325 Kč

 53 845 Kč 50 370 Kč

21 840 Kč

42 let

54 221 Kč

 50 840 Kč 47 455 Kč

21 840 Kč

43 let

51 280 Kč

 47 985 Kč 44 680 Kč

21 840 Kč

44 let

48 490 Kč

 45 265 Kč 42 050 Kč

21 840 Kč

45 let

40 865 Kč

 37 875 Kč 34 875 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Kdy budete mít průměrný důchod při odchodu do předčasného důchodu o 2 roky dříve

Další tabulka ukazuje, jak v tabulce počítáme s odchodem do důchodu o 720 dní dříve, kdy je nutno počítat s krácením za 8 započatých 90denních období předčasnosti, celkově bude krácení výpočtového základu ve výši 12 %.

MM26_NL

V dalších sloupcích počítáme s výchovným za 1 a 2 potomky.

Měsíční předčasný důchod

Doba pojištění

Osobní vyměřovací základ

(OVZ)

OVZ s výchovným za 1 dítě

OVZ s výchovným za 2 děti

21 840 Kč

40 let

 75 800 Kč 71 780 Kč 67 755 Kč

21 840 Kč

41 let

71 665 Kč

 67 760 Kč 63 860 Kč

21 840 Kč

42 let

67 775 Kč

 63 995 Kč 60 200 Kč

21 840 Kč

43 let

64 106 Kč

 60 435 Kč 56 755 Kč

21 840 Kč

44 let

60 645 Kč

 57 071 Kč 53 495 Kč

21 840 Kč

45 let

45 825 Kč

 42 690 Kč 39 550 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak dlouho a kolik musíte vydělávat na předčasný důchod 21 000 Kč? Přečtěte si také:

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Je předčasný důchod ve výši průměrného důchodu utopie, či realistické očekávání?

Není to utopie, ale obecně lze říci, že je nutné mít nadprůměrně vysoké příjmy, abyste dosáhli na předčasný důchod ve výši toho průměrného, jak je patrné z tabulek. Při odejití do předčasného důchodu o 3 roky dříve je nutné mít vysoce nadprůměrné příjmy.

Jaký je výpočet starobního důchodu?

Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň ve výši 35 let, k přiznání předčasného důchodu je nutné získat 40 let.

Při výpočtu starobního důchodu hrají stěžejní roli doba pojištění a osobní vyměřovací základ (zjednodušeně se jedná o průměrný příjem vypočtený na současnou hodnotu).

Osobní vyměřovací základ se v roce 2026 dále redukuje:

  • do výše 21 546 Kč osobního vyměřovacího základu je zápočet 99 %
  • nad 21 546 Kč do 195 868 Kč osobního vyměřovacího základu je zápočet 26 %
  • nad 195 868 Kč osobního vyměřovacího základu se nepřihlíží.

Po redukování dostanete výpočtový základ, který se dále násobí procentem odvozeným od doby pojištění, kdy za každý započítaný rok doby pojištění náleží 1,495 % z výpočtového základu (např. při době pojištění 40 let se výpočtový základ násobí 59.80 %).

K procentní výměře se pak přičítá základní výměra, která je pro všechny stejná a v roce 2026 činí 4900 Kč. Po součtu procentní a základní výměry důchodů vyjde měsíční výše starobního důchodu.

Příklad výpočtu starobního důchodu

Pan Petr má dobu pojištění 40 let, a osobní vyměřovací základ ve výši 30 000 Kč. Vychoval syna, má tedy nárok na výchovné.

Nejdříve jeho osobní vyměřovací základ ve výši 30 000 Kč bude redukován:

První redukční hranice (do 21 546 Kč) 21 330,54 Kč
Druhá redukční hranice (od 21546 Kč do 195868 Kč) 2 198,04 Kč
Výpočtový základ 23 529 Kč

Výpočtový základ je pak násoben, kdy mu za každý odpracovaný rok náleží 1,495 % z výpočtového základu. V našem případě tedy 1,495 % násobíme 40 lety, vyjde tedy 59,80 %.

Procentní výměra pak činí 59,80 % z 23 529 Kč, tedy 14 071 Kč. Dále je nutné přičíst výchovné ve výši 500 Kč. Procentní výměra tedy bude činit 14 571 Kč.

K procentní výměře je nutné přičíst základní výměru ve výši 4900 Kč. Měsíční starobní důchod pana Petra bude tedy 19 471 Kč.

Vy si můžete vypočítat výši vašeho možného důchodu v naší důchodové kalkulačce
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Výpočet předčasného důchodu ovlivní krácení

U předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost ve výši 1,5 % výpočtového základu za každých získaných 90 kalendářních dní předčasnosti. Do předčasného důchodu pak lze odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Od roku 2026 při odchodu do předčasného důchodu a získání doby pojištění 45 let a více dochází ke snížení procenta krácení z 1,5 % na 0,75 %.

 Vy si můžete vypočítat výši vašeho možného předčasného důchodu zde:

Jak žádat o důchod online:

Zdroj: Youtube.com/ČSSZ

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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