Jako dlouho se „smazává“ finanční náskok získaný předčasným důchodem?

Při výpočtu předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní činí krácení 18 % z výpočtového základu. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Nejdříve je možné odejít do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve, ale právě z důvodu výpočtu krácení je lepší odejít nejdříve zmíněných 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku.
Co se dozvíte v článku
Nižší důchod, ale pobírá se déle…
Zájemci o předčasný důchod mají sice nižší měsíční důchod, než kdyby pracovali až do dosažení řádného důchodového věku, ale na druhou stranu začnou důchod pobírat dříve. Vyšší řádný důchod v podstatě nejdříve musí dorovnat finanční náskok získaný předčasným důchodem a teprve po určité době, která se liší zejména na výši příjmů, převáží výhoda řádného starobního důchodu a potom každým měsícem výhoda řádného důchodu převažuje. Toto porovnání však zohledňuje pouze celkovou částku obdrženého důchodu. Kdo odejde až do řádného důchodu má po celou dobu mzdu, která je značně vyšší než důchod, takže celková životní úroveň lidí odcházejících až do řádného důchodu je vyšší od prvního měsíce.
Pouze důchodové porovnání
V textu níže se zaměříme pouze na důchodové porovnání a vypočítáme si počet měsíců, od kterého v souhrnu převažuje inkaso řádného důchodu nad předčasným důchodem. Jedná se pouze o důchodové srovnání, jak jsme si vysvětlili výše, kdo pracuje až do řádného důchodového věku, ten má měsíční celkové příjmy značně vyšší.
Praktický příklad: odchod do předčasného důchodu vs čekání na starobní důchod
Pan Pavel odešel v roce 2026 do předčasného důchodu dříve o 1080 dní. Z důvodu dřívějšího odchodu do důchodu získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu za odpracované roky) má pan Pavel 50 000 Kč. Panu Pavlovi je tak přiznán předčasný důchod ve výši 18 627 Kč.
Kdyby pan Pavel odešel až do řádného důchodu, potom by získal dobu pojištění v rozsahu 47 let a vyhnul se krácení. Pokud pro zjednodušení provedeme veškeré výpočty na bázi roku 2026, potom by řádný starobní důchod při osobním vyměřovacím základu činil 25 087 Kč. Řádný starobní důchod by měl pan Pavel vyšší o 6 460 Kč než při volbě předčasného důchodu.
Při odchodu do předčasného důchodu ovšem začne pan Pavel pobírat předčasný důchod dříve a za tři roky obdrží souhrnný důchod v částce 670 572 Kč (18 627 Kč x 12 měsíců x 3 roky). Pro zjednodušení počítáme vše v současné hodnotě. Tento „důchodový náskok“ by se při volbě řádného důchodu smazával 103 měsíců (670 572 Kč: 6 460 Kč, zaokrouhlujeme dolů, protože při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní není přesně o tři roky).
Kalkulačka předčasného důchodu
Praktické výpočty: jaká je doba „smazání náskoku“ předčasného důchodu
Stejným způsobem jako u pana Pavla v předchozím příkladu máme v tabulce níže vypočten čas, za jak dlouho v celkové důchodové kalkulaci převáží výhoda řádného důchodu oproti předčasnému důchodu. Pro zjednodušení nepočítáme s valorizacemi, výchovným k důchodu a vše je vypočteno dle výpočtové formule letošního roku. Zaokrouhlujeme vždy na měsíce dolů.
U předčasného důchodu tedy počítáme s dobou pojištění v rozsahu 44 let a odchodem do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. U řádného důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 47 let.
|
Průměrná důchodová mzda
|
Předčasný důchod
|
Řádný starobní důchod
|
Souhrnný „důchodový náskok“
|
Doba smazání „důchodového náskoku“
|
30 000 Kč
|
16 143 Kč
|
21 433 Kč
|
581 148 Kč
|
109 měsíců
|
40 000 Kč
|
17 385 Kč
|
23 260 Kč
|
625 860 Kč
|
106 měsíců
|
50 000 Kč
|
18 627 Kč
|
25 087 Kč
|
670 572 Kč
|
103 měsíců
|
60 000 Kč
|
19 870 Kč
|
26 914 Kč
|
715 320 Kč
|
101 měsíců
|
80 000 Kč
|
22 354 Kč
|
30 568 Kč
|
804 744 Kč
|
97 měsíců
|
100 000 Kč
|
24 839 Kč
|
34 221 Kč
|
894 204 Kč
|
95 měsíců
|
150 000 Kč
|
31 050 Kč
|
43 356 Kč
|
1 117 800 Kč
|
90 měsíců
|
200 000 Kč
|
36 749 Kč
|
51 736 Kč
|
1 322 964 Kč
|
88 měsíců
Zdroj: vlastní výpočet autora
Závěrem: předčasný důchod a „smazání“ důchodového náskoku
Vzhledem k vyššímu krácení u předčasného důchodu od října 2023 se smazává důchodový náskok rychleji, než tomu bylo v minulosti. Po smazání důchodového náskoku se navíc příjmové nůžky mezi řádným a předčasným důchodem rychle rozevírají, protože z důvodu valorizace se následně rok od roku zvyšuje finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem. Hlavně však platí, že lidé, kteří pracovali až do řádného důchodového věku si mohli z důvodu příjmů ze zaměstnání, které jsou značně vyšší než důchod, vytvořit vyšší vlastní finanční polštář na důchod. Z tabulky výše navíc vidíme, že odchod do předčasného důchodu je méně výhodný pro lidi s vysokými příjmy, kteří mají v korunovém vyjádření vyšší rozdíl mezi řádným starobním důchodem a případným předčasným důchodem a rychleji v jejich případě dochází ke smazání „důchodového náskoku“.
