Finance.cz  »  Důchody a dávky

Jako dlouho se „smazává“ finanční náskok získaný předčasným důchodem?

Odchod do předčasného důchodu znamená nižší měsíční důchod kvůli krácení. Na druhou stranu se však začne důchod pobírat dříve, takže se získá finanční „důchodový náskok“. Jak dlouho by při volbě řádného důchodu trvalo smazání tohoto „důchodového náskoku“? Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Depositphotos
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Při výpočtu předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní činí krácení 18 % z výpočtového základu. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Nejdříve je možné odejít do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve, ale právě z důvodu výpočtu krácení je lepší odejít nejdříve zmíněných 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku.

Co se dozvíte v článku
  1. Nižší důchod, ale pobírá se déle…
  2. Pouze důchodové porovnání
  3. Závěrem: předčasný důchod a „smazání“ důchodového náskoku

Nižší důchod, ale pobírá se déle…

Zájemci o předčasný důchod mají sice nižší měsíční důchod, než kdyby pracovali až do dosažení řádného důchodového věku, ale na druhou stranu začnou důchod pobírat dříve. Vyšší řádný důchod v podstatě nejdříve musí dorovnat finanční náskok získaný předčasným důchodem a teprve po určité době, která se liší zejména na výši příjmů, převáží výhoda řádného starobního důchodu a potom každým měsícem výhoda řádného důchodu převažuje. Toto porovnání však zohledňuje pouze celkovou částku obdrženého důchodu. Kdo odejde až do řádného důchodu má po celou dobu mzdu, která je značně vyšší než důchod, takže celková životní úroveň lidí odcházejících až do řádného důchodu je vyšší od prvního měsíce.

Pouze důchodové porovnání

V textu níže se zaměříme pouze na důchodové porovnání a vypočítáme si počet měsíců, od kterého v souhrnu převažuje inkaso řádného důchodu nad předčasným důchodem. Jedná se pouze o důchodové srovnání, jak jsme si vysvětlili výše, kdo pracuje až do řádného důchodového věku, ten má měsíční celkové příjmy značně vyšší.

Praktický příklad: odchod do předčasného důchodu vs čekání na starobní důchod

Pan Pavel odešel v roce 2026 do předčasného důchodu dříve o 1080 dní. Z důvodu dřívějšího odchodu do důchodu získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu za odpracované roky) má pan Pavel 50 000 Kč. Panu Pavlovi je tak přiznán předčasný důchod ve výši 18 627 Kč. 

Kdyby pan Pavel odešel až do řádného důchodu, potom by získal dobu pojištění v rozsahu 47 let a vyhnul se krácení. Pokud pro zjednodušení provedeme veškeré výpočty na bázi roku 2026, potom by řádný starobní důchod při osobním vyměřovacím základu činil 25 087 Kč. Řádný starobní důchod by měl pan Pavel vyšší o 6 460 Kč než při volbě předčasného důchodu.

Při odchodu do předčasného důchodu ovšem začne pan Pavel pobírat předčasný důchod dříve a za tři roky obdrží souhrnný důchod v částce 670 572 Kč (18 627 Kč x 12 měsíců x 3 roky). Pro zjednodušení počítáme vše v současné hodnotě. Tento „důchodový náskok“ by se při volbě řádného důchodu smazával 103 měsíců (670 572 Kč: 6 460 Kč, zaokrouhlujeme dolů, protože při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní není přesně o tři roky).

Kalkulačka předčasného důchodu
Praktické výpočty: jaká je doba „smazání náskoku“ předčasného důchodu

Stejným způsobem jako u pana Pavla v předchozím příkladu máme v tabulce níže vypočten čas, za jak dlouho v celkové důchodové kalkulaci převáží výhoda řádného důchodu oproti předčasnému důchodu. Pro zjednodušení nepočítáme s valorizacemi, výchovným k důchodu a vše je vypočteno dle výpočtové formule letošního roku. Zaokrouhlujeme vždy na měsíce dolů.

U předčasného důchodu tedy počítáme s dobou pojištění v rozsahu 44 let a odchodem do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. U řádného důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 47 let.

Průměrná důchodová mzda

Předčasný důchod

Řádný starobní důchod

Souhrnný „důchodový náskok“

Doba smazání „důchodového náskoku“

30 000 Kč

16 143 Kč

21 433 Kč

581 148 Kč

109 měsíců

40 000 Kč

17 385 Kč

23 260 Kč

625 860 Kč

106 měsíců

50 000 Kč

18 627 Kč

25 087 Kč

670 572 Kč

103 měsíců

60 000 Kč

19 870 Kč

26 914 Kč

715 320 Kč

101 měsíců

80 000 Kč

22 354 Kč

30 568 Kč

804 744 Kč

97 měsíců

100 000 Kč

24 839 Kč

34 221 Kč

894 204 Kč

95 měsíců

150 000 Kč

31 050 Kč

43 356 Kč

1 117 800 Kč

90 měsíců

200 000 Kč

36 749 Kč

51 736 Kč

1 322 964 Kč

88 měsíců

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jaký důchod pobíráte v roce 2026?

Zobraz výsledek

Jak žádat o starobní důchodu?

Zdroj: Youtube.com

Závěrem: předčasný důchod a „smazání“ důchodového náskoku

Vzhledem k vyššímu krácení u předčasného důchodu od října 2023 se smazává důchodový náskok rychleji, než tomu bylo v minulosti. Po smazání důchodového náskoku se navíc příjmové nůžky mezi řádným a předčasným důchodem rychle rozevírají, protože z důvodu valorizace se následně rok od roku zvyšuje finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem. Hlavně však platí, že lidé, kteří pracovali až do řádného důchodového věku si mohli z důvodu příjmů ze zaměstnání, které jsou značně vyšší než důchod, vytvořit vyšší vlastní finanční polštář na důchod. Z tabulky výše navíc vidíme, že odchod do předčasného důchodu je méně výhodný pro lidi s vysokými příjmy, kteří mají v korunovém vyjádření vyšší rozdíl mezi řádným starobním důchodem a případným předčasným důchodem a rychleji v jejich případě dochází ke smazání „důchodového náskoku“.

Kalkulačka starobního důchodu
Znám "Osobní vyměřovací základ":
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

