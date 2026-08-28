Jaký bude maximální důchod přiznaný v roce 2027?

Výpočtová formule starobního důchodu se pro příští rok mění hned v několika ohledech. Každého žadatele o starobní důchod se dotkne změna zápočtu v první redukční hranici, kdy se snižuje zápočet z 99 % na 98 % a dále snížení zápočtu za každý ukončený rok pojištění z 1,495 % na 1,49 %. Tato dvě opatření mají negativní vliv na výpočet starobního důchodu.
Co se dozvíte v článku
Samotný výpočet důchodu
Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy) a získané době pojištění v celých ukončených letech. Osobní vyměřovací základ se však při samotném výpočtu důchodu redukuje. V roce 2027 se v první redukční hranici bude počítat z 98 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad druhou redukční hranici se nepřihlíží, čímž je nepřímo stanovena maximální částka starobního důchodu.
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Pro samotný výpočet starobního důchodu je pozitivní, že se zvyšují redukční hranice. Dle návrhu vládního nařízení z 21. srpna se pro příští rok počítá s těmito dvěma redukčními hranicemi: 22 857 Kč a 207 788 Kč.
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Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra je u všech starobních důchodců stejně vysoká a pro rok 2027 počítá vládní návrh s částkou 5 200 Kč.
Praktický příklad – maximální důchod v roce 2027
Pan Tomáš bude na jaře příštího roku odcházet do řádného starobního důchodu a průměrnou mzdu za odpracované roky má 220 000 Kč, pan Martin má průměrnou důchodovou mzdu 243 000 Kč. Pro samotný výpočet důchodu se bude oběma počítat pouze osobní vyměřovací základ do 207 788 Kč, částka nad druhou redukční hranici výši státního důchodu již nezvyšuje a tzv. „propadá“.
Důchodová kalkulačka na rok 2026
Maximální výpočtový základ v roce 2027
Redukcí z osobního vyměřovacího základu se získá výpočtový základ, který dle navrhovaných redukčních hranic nemůže být v roce 2027 při výpočtu důchodu vyšší než 70 482 Kč (22 399,86 Kč + 48 082,06 Kč, zaokrouhleno na koruny nahoru).
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Z první redukční hranice (do 22 875 Kč) činí zápočet 22 399,86 Kč (tj. 98 % z 22 875 Kč).
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Ze druhé redukční hranice (od 22 875 Kč do 207 788 Kč) činí zápočet 48 082,06 Kč (tj. 26 % z (207 788 Kč – 22 875 Kč)).
Maximální důchod následně závisí na získané době pojištění
Vlastní průběh pojištění žadatele o starobní důchod ovlivňuje pouze procentní výměru důchodu, základní výměra důchodu je stejně vysoká. Částka procentní výměry starobního důchodu se z výpočtového základu vypočítá v roce 2027 tak, že každý ukončený rok pojištění znamená zápočet z výpočtového základu ve výši 1,49 %.
Pokračování praktického příkladu
Pan Tomáš získal dobu pojištění v rozsahu 46 let, jeho výpočtový základ má maximální hodnotu, tj. 70 482 Kč. Zápočet za získanou dobu pojištění je tak 68,54 % (1,49 % x 46 let), což znamená procentní výměru důchodu 48 309 Kč (68,54 % z 70 482 Kč). Základní výměru důchodu bude mít pan Tomáš 5 200 Kč, tak jako ostatní důchodci, takže řádný měsíční starobní důchod při výpočtu důchodu v roce 2027 bude pan Tomáš mít 53 509 Kč (základní výměra 5 200 Kč + 48 309 Kč).
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Částky maximálního starobního důchodu dle doby pojištění
V přiložené tabulce máme vypočten řádný starobní důchod v roce 2027, přičemž při výpočtu počítáme s údaji v návrhu vládního nařízení ze dne 21. srpna. Na maximální důchod, jehož částka závisí na získané době pojištění, dosáhnou žadatelé o starobní důchod s osobním vyměřovacím základem nad 207 788 Kč, kteří budou mít maximální výpočtový základ 70 482 Kč. Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, proto uvádíme jako nejnižší dobu pojištění právě tuto hodnotu.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Řádný starobní důchod
|
nad 207 788 Kč
|
35 let
|
41 957 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
36 let
|
43 007 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
37 let
|
44 057 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
38 let
|
45 107 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
39 let
|
46 158 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
40 let
|
47 208 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
41 let
|
48 258 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
42 let
|
49 308 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
43 let
|
50 358 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
44 let
|
51 408 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
45 let
|
52 459 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
46 let
|
53 509 Kč
|
nad 207 788 Kč
|
47 let
|
54 559 Kč
vlastní výpočet autora