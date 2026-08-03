Finance.cz  »  Ekonomika

Je pro Čechy letní dovolená nedostupná? Jak jsou na to ve srovnání s ostatními státy EU?

Petr Gola
Dnes

Sdílet

Léto je obdobím dovolených, ne každá domácnost si ji však může dovolit. Dle statistického šetření Eurostatu se více než čtvrtina občanů Evropské unie domnívá, že si nemůže dovolit týdenní či delší dovolenou. Jak z tohoto srovnání vycházejí Češi?
Dovolená
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Hlavním faktorem, který rozhoduje o možnosti strávit sedm a více dní na dovolené, je pochopitelně finanční situace. Proto nepřekvapí, že z tohoto srovnání nejlépe vycházejí západoevropské členské země Evropské unie. Odpověď na otázku pokládanou Eurostatem, zda si domácnost může dovolit strávit alespoň jeden týden v roce na dovolené jinde než doma, je však poměrně subjektivní a ovlivňují ji i další skutečnosti. Klidně se tak může stát, že dvě osoby ve velmi podobné finanční situaci na ni odpoví rozdílně.

Co se dozvíte v článku
  1. Pro občany, kterých států EU je dovolená nejdostupnější?
  2. Česko z evropského srovnání vychází dobře
  3. Zahraniční dovolená je pro Rakušany dostupná
  4. Kde si může týdenní dovolenou dovolit nejméně lidí? 
  5. Nemožnost jet na dovolenou a zjišťování materiální a sociální deprivace

Pro občany, kterých států EU je dovolená nejdostupnější?

V čele „dovolenkového“ žebříčku stojí Lucembursko (pouze 11 % obyvatel zde žije v domnění, že si nemůže dovolit týdenní dovolenou), stříbrnou příčku obsadilo Švédsko (12 %) a bronzovou potom Nizozemí (13 %). Elitní pětici pak uzavírají Dánsko (14 %) a Finsko (15 %).

Česko z evropského srovnání vychází dobře

S hodnotou 19 % je na tom Česko lépe, než čemu odpovídá průměrná hodnota za celou Evropskou unii (28 %). Zajímavé je rovněž porovnání s našimi sousedy, kdy se řadíme za Rakousko (18 %), ale před Slovensko (29 %), Polsko (25 %) a dokonce i před Německo (21 %).

Jaká je skutečná cena hodinové práce v EU? Přečtěte si také:

Jaká je skutečná cena hodinové práce v EU?

Zahraniční dovolená je pro Rakušany dostupná

Ačkoliv Češi za Rakušany, co se týče možnosti dopřát si týdenní dovolenou, dle dat Eurostatu příliš nezaostávají, jeden podstatný rozdíl je třeba zmínit. Mzdy v Rakousku jsou vyšší, než je tomu v Česku, s čímž souvisí i obecně vyšší ceny zejména služeb. Rakušanům se tak při vycestování do zahraničí může stát, že i v turisticky atraktivních lokalitách si za své peníze pořídí více než doma, např. v Bulharsku má stoeurová bankovka po přepočtení hodnoty koupeného zboží a služeb na rakouské poměry kupní sílu 186 €, v Portugalsku 140 €, ve Španělsku 132 €, v Řecku 126 €, v Chorvatsku 119 € a v Itálii 113 €. S přihlédnutím k obecně vyšším cenám na turisticky atraktivních místech si Češi za své peníze více než doma pořídí v hodnocených členských zemí Evropské unie (v hodnocení chybí např. Pobaltské země) pouze v Rumunsku a Bulharsku.

Kalkulačka nároku na dovolenou
nápověda
Pokud pracujete 8 hodin denně uveďte hodnotu 40, pracujete-li na poloviční úvazek (4 hodiny denně) uveďte hodnotu 20, případně uveďte jinou hodnotu vašeho týdenního úvazku v hodinách.

Kde si může týdenní dovolenou dovolit nejméně lidí? 

Nejčastěji si lidé dovolenou nemohou dovolit (šetření se týká pouze zemí EU) v Rumunsku (61 %), v Řecku (47 %), v Bulharsku a v Maďarsku (obojí 39 %). Následují Itálie (36 %), Portugalsko a Chorvatsko (obojí 33 %) a Španělsko (32 %). Paradoxně se jedná především o oblíbené letní destinace, což ovšem nabízí částečné vysvětlení vyšších hodnot ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, v uvedených zemích totiž značná část lidí pracuje v turistickém ruchu a je pro ně nemožné odjet na delší dovolenou v průběhu turistické sezóny.

školení pro účetní září

Počet Rakušanů žijících v „chudobě“ stoupá, jaká je rakouská „chudoba“? Přečtěte si také:

Počet Rakušanů žijících v „chudobě“ stoupá, jaká je rakouská „chudoba“?

Nemožnost jet na dovolenou a zjišťování materiální a sociální deprivace

Vzhledem k vysoké životní úrovni v evropských zemích ve srovnání se zbytkem světa je jako chudý v rámci EU označován i člověk, který je v celosvětovém srovnání materiálně nadprůměrně zajištěn. Definice materiální a sociální deprivace v členských zemích EU pak sleduje 13 kritérií, přičemž jedním z nich je právě i možnost strávit každý rok alespoň jeden týden na dovolené jinde než doma, dalšími jsou např. schopnost pokrýt neočekávané výdaje z vlastních prostředků, jíst každý druhý den jídlo s masem či rybami anebo vlastnictví auta. Pokud domácnost v sebehodnocení odpoví „ne“ na více než 7 z těchto kritérií, dochází k výrazné materiální a sociální deprivaci.

Chystáte se v létě 2026 alespoň na týdenní dovolenou, za kterou budete muset platit?

Zobraz výsledek
Rakousko autem. Praktické zkušenosti a finanční rady z pohledu řidiče Přečtěte si také:

Rakousko autem. Praktické zkušenosti a finanční rady z pohledu řidiče

Prameny:

  • Destatis, Pressemitteilung Nr. N040 – „21 % der Bevölkerung geben an, sich keine Woche Urlaub leisten zu können“ vom 23. Juni 2026
  • Eurostat, Statistik Database – „Unfähigkeit, sich jedes Jahr eine einwöchige Urlaubsreise zu leisten“
  • Statistik Austria, Pressemitteilung Nr. 14 210–129/26 – „Österreichischer Urlaubseuro 2026 in Osteuropa am meisten wert Besonders hohe Kaufkraftvorteile haben Urlaubsgäste aus Österreich in Bulgarien, der Türkei und Rumänien“
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:

Kvíz týdne

Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ
1/14 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více