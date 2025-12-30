Jak se liší příjmy v Rakousku?

Podmínky pro podnikání jsou v Rakousku příznivé, firmy a podnikatelé těší z vysoké svobody obchodu, fungující justice, vysoké produktivity práce a vzdělaných a kvalitních zaměstnanců. Mzdy v Rakousku jsou vysoké, když medián mezd při práci na plný úvazek činil za celý rok 2024 částku 54 153 euro, což znamená, že polovina zaměstnanců pracujících na plný úvazek má svoji roční hrubou mzdu nižší a polovina zaměstnanců má svoji roční hrubou mzdu vyšší než je medián mzdy.
Co se dozvíte v článku
Vysoký rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem mezd
U zaměstnanců pracujících po celý rok 2024 na plný úvazek činila průměrná roční hrubá mzda v Rakousku 63 918 euro, medián mezd tak činil pouze 84,7 % průměrné mzdy. Na průměrnou mzdu tak v Rakousku, stejně jako v ostatních členských zemích EU, většina zaměstnanců nedosáhne, protože výše průměrné mzdy je výrazně ovlivněna mzdami nejlépe placených zaměstnanců.
Je výše minimální mzdy 22 600 Kč v roce 2026 dostatečná?
Hrubá roční mzda za rok 2024 v decilech
V přiložené tabulce níže máme uveden hrubý roční příjem zaměstnanců v Rakousku pracujících za plný úvazek za celý kalendářní rok 2024 v rozdělení do jednotlivých decilů. Jedná se o částky před zdaněním. První hraniční roční mzdou je částka 31 675 euro, což znamená, že 10 % zaměstnanců má svoji roční hrubou mzdu nižší a 90 % má svoji hrubou mzdu vyšší než 31 675 euro. Z tabulky vidíme, že deset procent nejlépe hodnocených zaměstnanců pracujících na plný úvazek mělo svoji roční hrubou mzdu za rok 2024 vyšší než 102 587 euro. Mzdové rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi jsou malé.
|První
|do 31 675 €
|Druhý
|nad 31 675 € do 38 473 €
|Třetí
|nad 38 473 € do 43 749 €
|Čtvrtý
|nad 43 749 € do 48 719 €
|Pátý
|nad 48 719 € do 54 153 €
|Šestý
|nad 54 153 € do 60 761 €
|Sedmý
|nad 60 761 € do 69 454 €
|Osmý
|nad 69 454 € do 81 347 €
|Devátý
|nad 81 347 € do 102 587 €
|Desátý
|nad 102 587 €
Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilung Nr. 14068–261/25 – „Lohnsteueraufkommen 2024 um 7,9 % gestiegen“ vom 17. 12. 2025
Muži vydělávají více
V Rakousku mají muži v průměru vyšší mzdy než ženy, o čemž svědčí i podíl mužů a žen v jednotlivých příjmových decilech. Z celkového počtu mužů zastoupení v jednotlivých příjmových decilech stoupá, zatímco v prvním příjmovém decilu mělo příjem pouze 8 % mužů, v pátém decilu je to již 10,4 % mužů a v posledním decilu dokonce 11,7 % mužů. U žen naopak s rostoucím příjmem počet žen v jednotlivých příjmových decilech klesá. V prvním decilu má příjem 14,1 % žen, v pátém decilu 9,3 % žen a v posledním desátém decilu 6,6 % žen.
Mzdová kalkulačka na rok 2026
Rakousko má vysoké zdanění práce
Při mezinárodním srovnání mají Rakušané vysoké mzdy, ale současně i vysoké zdanění práce. V přiložené tabulce máme uvedeno zdanění na straně zaměstnance i zaměstnavatele u podprůměrné mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy, u průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy ve výši 167 % průměrné mzdy, údaje jsou převzaty za databáze OECD, přičemž jsou uvedeny hodnoty za rok 2024. Celkové zdanění práce u nadprůměrných příjmů dosahuje 49 %.
Při mezinárodním srovnání mají Rakušané vysoké mzdy, ale současně i vysoké zdanění práce. V přiložené tabulce máme uvedeno zdanění na straně zaměstnance i zaměstnavatele u podprůměrné mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy, u průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy ve výši 167 % průměrné mzdy, údaje jsou převzaty za databáze OECD, přičemž jsou uvedeny hodnoty za rok 2024. Celkové zdanění práce u nadprůměrných příjmů dosahuje 49 %.
|Mzdové odvody
|67 % průměrné mzdy
|100 % z průměrné mzdy
|167 % z průměrné mzdy
|Daň z příjmu fyzických osob
|9,2 %
|14,8 %
|22,3 %
|Pojistné placené zaměstnancem
|17,9 %
|17,9 %
|14,8 %
|Celkové odvody zaměstnance
|27,1 %
|32,7 %
|37,1 %
|Pojistné placené zaměstnavatelem
|27,6 %
|27,6 %
|23,9 %
|Celkové zdanění práce
|42,5 %
|47,0 %
|49,0 %
Pramen: OECD, Tax Database, Taxing Wages 2025