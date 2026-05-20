Výpadek příjmů v předdůchodovém věku a důchod

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši průměrné důchodové mzdy (osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění. Částku předčasného důchodu ovlivňuje ještě krácení za předčasnost.
Osobní vyměřovací základ se vypočítává z rozhodných příjmů od roku 1986, přičemž všechny příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí důchodových koeficientů, aby bylo zachováno pravidlo, že každý příjem má při výpočtu důchodu stejnou váhu. Jak moc ovlivňuje pokles příjmů v předdůchodovém věku výši důchodů? Méně než by se mohlo zdát na první pohled, jak si vypočítáme níže.
Praktické výpočty při poklesu příjmů v předdůchodovém věku
Pan Radek odešel v letošním roce do řádného starobního důchodu. Pro zjednodušení počítáme, že měl pan Radek ve všech hodnocených letech, tj. 1986 až 2025, roční rozhodný přepočtený příjem 52 000 Kč. Osobní vyměřovací základ má pan Radek ve výši 51 965 Kč (OVZ je mírně nižší než 52 000 Kč z důvodu přestupných let) a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Radkovi je tak přiznán měsíční starobní důchod ve výši 25 009 Kč.
Další důchodové varianty
V přiložené tabulce máme vypočteny částky řádného starobního důchodu, pokud by měl pan Radek v posledních třech letech značně nižší přepočtenou mzdu, a sice 34 000 Kč, 26 000 Kč a 20 000 Kč. V posledním případě z důvodu zaměstnání pouze na zkrácený úvazek. Ve všech případech by tedy odešel do řádného starobního důchodu a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let.
Ve všech třech těchto případech dochází ke snížení osobního vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 hodnotí příjmy za posledních 40 let, tak je pokles poměrně nízký a výši důchodu takový pokles příjmů v posledních třech letech před odchodem do důchodu ovlivní relativně málo.
Důležité je, že nedochází ke krácení důchodu a získá se vysoká doba pojištění v rozsahu 46 let. Výše mzdy nemá na dobu pojištění vliv. Při práci na zkrácený úvazek za 20 000 Kč se doba pojištění zvyšuje stejně jako při práci za nadprůměrnou mzdu.
|
Text
|
34 000 Kč
|
26 000 Kč
|
20 000 Kč
|
Osobní vyměřovací základ
|
50 616 Kč
|
50 016 Kč
|
49 567 Kč
|
Doba pojištění
|
46 let
|
46 let
|
46 let
|
Starobní důchod
|
24 767 Kč
|
24 660 Kč
|
24 580 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Pokud by panu Radkovi tři roky před odchodem do důchodu nepoklesly příjmy, tak by měl měsíční důchod 25 009 Kč. V závislosti na zvoleném poklesu příjmů v posledních třech letech před odchodem do důchodu by měsíční částka starobního důchodu činila 24 767 Kč, 24 660 Kč nebo 24 580 Kč. V příjmově nejhorší variantě (práci na zkrácený úvazek za 20 000 Kč poslední tři roky) by byl důchodový rozdíl 429 Kč (25 009 Kč – 24 580 Kč).
I práce na zkrácený úvazek za pouze 20 000 Kč by však znamenala výrazně vyšší měsíční důchod než odchod do předčasného důchodu, jak si vypočítáme níže.
Odchod do předčasného důchodu
Pan Roman odešel v letošním roce do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (o necelé tři roky dříve), osobní vyměřovací základ měl rovněž 51 965 Kč jako pan Radek, ale získal dobu pojištění z důvodu dřívějšího odchodu do penze o tři roky nižší, tedy 43 let. Panu Romanovi je přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 18 434 Kč. Pan Roman nechtěl přistoupit na nižší mzdu a raději volil odchod do předčasného důchodu.
Předčasný důchod je v tomto případě nižší o 6 146 Kč (24 580 Kč – 18 434 Kč) než by byl řádný důchod při práci poslední tři roky pouze na zkrácený úvazek s nízkou mzdou 20 000 Kč.
Závěrem: snížení příjmů v předdůchodovém věku
Výrazný pokles příjmů v posledních třech letech před odchodem do řádného důchodu je pochopitelně nepříjemný. Měsíční důchod však tři příjmově horší roky sníží relativně málo, jak jsme si vypočítali na praktických příkladech. Při odchodu do předčasného důchodu je totiž potřeba počítat s krácením za předčasnost. Pokud si však zájemce o předčasný důchod může ke svému předčasnému důchodu dlouhodobě přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 999 Kč a méně, což je nejvýznamnější povolený příjem v předčasném důchodu, tak atraktivita předčasného důchodu stoupá. V praxi navíc důchodové rozhodování ovlivňují nejenom finance, ale i zdravotní stav nebo rodinné záležitosti.