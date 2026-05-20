Finance.cz  »  Důchody a dávky

Výpadek příjmů v předdůchodovém věku a důchod

Případný pokles příjmů v předdůchodovém věku není samozřejmě příjemný. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je však výhodnější pracovat i za nižší mzdu až do normálního důchodu, než odcházet do předčasného důchodu. Vypočítejme si výši důchodu u různých poklesů příjmů a porovnejme to s předčasným důchodem.
Autor: Depositphotos
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši průměrné důchodové mzdy (osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění. Částku předčasného důchodu ovlivňuje ještě krácení za předčasnost.

Co se dozvíte v článku
  1. Praktické výpočty při poklesu příjmů v předdůchodovém věku
  2. Další důchodové varianty
  3. Odchod do předčasného důchodu
  4. Závěrem: snížení příjmů v předdůchodovém věku

Osobní vyměřovací základ se vypočítává z rozhodných příjmů od roku 1986, přičemž všechny příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí důchodových koeficientů, aby bylo zachováno pravidlo, že každý příjem má při výpočtu důchodu stejnou váhu. Jak moc ovlivňuje pokles příjmů v předdůchodovém věku výši důchodů? Méně než by se mohlo zdát na první pohled, jak si vypočítáme níže.

Praktické výpočty při poklesu příjmů v předdůchodovém věku

Pan Radek odešel v letošním roce do řádného starobního důchodu. Pro zjednodušení počítáme, že měl pan Radek ve všech hodnocených letech, tj. 1986 až 2025, roční rozhodný přepočtený příjem 52 000 Kč. Osobní vyměřovací základ má pan Radek ve výši 51 965 Kč (OVZ je mírně nižší než 52 000 Kč z důvodu přestupných let) a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Radkovi je tak přiznán měsíční starobní důchod ve výši 25 009 Kč. 

Proč může být průměrná důchodová mzda nižší než minimální mzda? Přečtěte si také:

Proč může být průměrná důchodová mzda nižší než minimální mzda?

Další důchodové varianty

V přiložené tabulce máme vypočteny částky řádného starobního důchodu, pokud by měl pan Radek v posledních třech letech značně nižší přepočtenou mzdu, a sice 34 000 Kč, 26 000 Kč a 20 000 Kč. V posledním případě z důvodu zaměstnání pouze na zkrácený úvazek. Ve všech případech by tedy odešel do řádného starobního důchodu a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. 

Ve všech třech těchto případech dochází ke snížení osobního vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 hodnotí příjmy za posledních 40 let, tak je pokles poměrně nízký a výši důchodu takový pokles příjmů v posledních třech letech před odchodem do důchodu ovlivní relativně málo. 

Důležité je, že nedochází ke krácení důchodu a získá se vysoká doba pojištění v rozsahu 46 let. Výše mzdy nemá na dobu pojištění vliv. Při práci na zkrácený úvazek za 20 000 Kč se doba pojištění zvyšuje stejně jako při práci za nadprůměrnou mzdu.

Text

34 000 Kč

26 000 Kč

20 000 Kč

Osobní vyměřovací základ

50 616 Kč

50 016 Kč

49 567 Kč

Doba pojištění

46 let

46 let

46 let

Starobní důchod 

24 767 Kč

24 660 Kč

24 580 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Pokud by panu Radkovi tři roky před odchodem do důchodu nepoklesly příjmy, tak by měl měsíční důchod 25 009 Kč. V závislosti na zvoleném poklesu příjmů v posledních třech letech před odchodem do důchodu by měsíční částka starobního důchodu činila 24 767 Kč, 24 660 Kč nebo 24 580 Kč. V příjmově nejhorší variantě (práci na zkrácený úvazek za 20 000 Kč poslední tři roky) by byl důchodový rozdíl 429 Kč (25 009 Kč – 24 580 Kč).

I práce na zkrácený úvazek za pouze 20 000 Kč by však znamenala výrazně vyšší měsíční důchod než odchod do předčasného důchodu, jak si vypočítáme níže. 

Důchodová kalkulačka 2026
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Odchod do předčasného důchodu

Pan Roman odešel v letošním roce do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (o necelé tři roky dříve), osobní vyměřovací základ měl rovněž 51 965 Kč jako pan Radek, ale získal dobu pojištění z důvodu dřívějšího odchodu do penze o tři roky nižší, tedy 43 let. Panu Romanovi je přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 18 434 Kč. Pan Roman nechtěl přistoupit na nižší mzdu a raději volil odchod do předčasného důchodu. 

Předčasný důchod je v tomto případě nižší o 6 146 Kč (24 580 Kč – 18 434 Kč) než by byl řádný důchod při práci poslední tři roky pouze na zkrácený úvazek s nízkou mzdou 20 000 Kč. 

MM26_NL

Kalkulačka předčasného důchodu

Závěrem: snížení příjmů v předdůchodovém věku

Výrazný pokles příjmů v posledních třech letech před odchodem do řádného důchodu je pochopitelně nepříjemný. Měsíční důchod však tři příjmově horší roky sníží relativně málo, jak jsme si vypočítali na praktických příkladech. Při odchodu do předčasného důchodu je totiž potřeba počítat s krácením za předčasnost. Pokud si však zájemce o předčasný důchod může ke svému předčasnému důchodu dlouhodobě přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 999 Kč a méně, což je nejvýznamnější povolený příjem v předčasném důchodu, tak atraktivita předčasného důchodu stoupá. V praxi navíc důchodové rozhodování ovlivňují nejenom finance, ale i zdravotní stav nebo rodinné záležitosti.

Práce na dohody (DPP, DPČ) v roce 2026: jak se změnily limity a zdanění práce na dohodu? Přečtěte si také:

Práce na dohody (DPP, DPČ) v roce 2026: jak se změnily limity a zdanění práce na dohodu?

Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný režim

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI