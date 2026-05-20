Finance.cz  »  Účty a spoření

Termínované vklady v květnu 2026: úrokové sazby rostou, a to i u lídra

Banky začínají u termínovaných vkladů opět navyšovat úrokové sazby. Které finanční domy aktuálně nabízejí nejvyšší zhodnocení termínovaných vkladů? Jaké podmínky je nutné splnit, aby klienti na nejvyšší úrok dosáhli?
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
Dnes

Sdílet

Banky a spořitelny postupně upravují úrokové sazby nejen u úvěrů, ale také u vkladových produktů. Jak se od dubnového srovnání změnily sazby u termínovaných vkladů a které instituce je upravily nejvíce?

Co se dozvíte v článku
  1. Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
  2. Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu

Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu

Vysoké úrokové sazby nabízí J&T banka, která nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,25 % na 10 let i jiné zajímavé sazby, nicméně počáteční vklad činí alespoň 1 000 000 Kč, a každý další pak musí být nad 100 000 Kč, což může být pro řadu klientů hůře dosažitelné, a z tohoto důvodu nebyla nabídka J&T banky do srovnání zahrnuta.

Inbank: úrok 3,80 % na 3 měsíce či na 2 roky

Estonská Inbank oproti dubnu zvýšila na svém termínovaném vkladu na 2 roky úrokovou sazbu z 3,72 % na 3,80 %.

Opětovně navýšila úrokovou sazbu o 0,15 procentního bodu na termínovaném vkladu Start na 3 měsíce pro nové klienty, kdy aktuálně činí úroková míra 3,80 %. Minimální vklad je pak 5 000 Kč.

Inbank nabízí termínované vklady v rozmezí od 5 000 Kč do 2 000 000 Kč, a to na 3, 6, 12 a 24 měsíců s následujícími úrokovými sazbami:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
Roční úroková míra 3,40 % 3,60 % 3,70 % 3,80 %

Zdroj: Inbank

Banka Creditas: úrok 3,70 % pro vklad na 2 roky

Banka Creditas nabízí termínované vklady s minimální výší vkladu 5 000 Kč, bez omezení maximální výše vkladu. Peníze můžete uložit od jednoho měsíce až po deset let.

Banka Creditas nabízí nejvyšší úrokovou sazbu 3,70 % na termínovaném vkladu na 24 měsíců, dále nabízí:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 1 rok 2 roky 10 let
Roční úroková míra 2,50 % 3,00 % 3,30 % 3,40 % 3,50 % 3,70 % 2,00 %*

*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas

Od dubnového srovnání banka Creditas mírně zvýšila sazby u termínovaných vkladů se splatností 6 a 9 měsíců. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.

Moneta Money Bank: úrok 3,50 % pro vklady na 3 roky

Moneta Money Bank oproti dubnovému srovnání nabídku termínovaných vkladů nijak nezměnila, nejvyšší úrokovou sazbu klientům nabízí ve výši 3,50 % na 3letém termínovaném vkladu. Minimální výše vkladu u Monety je 15 000 Kč, horní limit vkladu není stanoven.

V další nabídce Monety je termínovaný vklad s měsíční splatností a úrokovou sazbou 3,40 %, a to pro vklady od 2,5 milionu korun.

U dalších termínovaných vkladů se splatností od 3 do 36 měsíců činí minimální vklad 15 000 Kč:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců  36 měsíců
Roční úroková míra 3,40 %* 3,20 % 3,25 % 3,30 % 3,40 %  3,50 % 

*U vkladu sjednaného na 1 měsíc na částku nižší než 2,5 mil. Kč se úročí celý vklad sazbou 2,7 % ročně.
Zdroj: Moneta Money Bank

Fio banka: úrok 3,20 % u vkladu na 3, 6 a 12 měsíců

Fio banka od března drží úrokové sazby na svých termínovaných vkladech ve stejné výši. Úrokovou sazbu ve výši 3,20 % nabízí u termínovaných vkladů na 3, 6 a 12 měsíců:

Úrokové sazby na termínovaném vkladu u Fio banky
Délka uložení vkladu Úroková sazba
1 týden 2,30 %
2 týdny 2,30 %
1 měsíc 2,30 %
2 měsíce 2,30 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 3,20 %
9 měsíců 2,10 %
12 měsíců 3,20 %
24 měsíců 2,30 %
36 měsíců 2,30 %
48 měsíců 2,30 %

Zdroj: Fio banka

Termínované vklady jsou u Fio banky úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.

Air Bank: úrok 3,20 % při délce vkladu na 3 měsíce

Air Bank od března nezvýšila úrokové sazby, aktuálně nabízí u termínovaného vkladu na 3 měsíce úrokovou sazbu ve výši 3,20 %, a dále pak:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 2,70 % 3,20 % 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Air Bank

Nejnižší výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, horní hranice není stanovena.

ČSOB: úrok 3,20 % u vkladu na 3 měsíce

ČSOB na termínovaném vkladu nabízí úrokovou sazbu 3,20 % na 3 měsíce, u delších pak:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 3,20 % 2,50 % 2,40 %

Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč a dále bez omezení horní hranicí.

Zdroj: ČSOB

Srovnání spořicích účtů v dubnu 2026: řada bank zvyšuje sazby, lídr má úrokovou sazbu nad 5 % Přečtěte si také:

Srovnání spořicích účtů v dubnu 2026: řada bank zvyšuje sazby, lídr má úrokovou sazbu nad 5 %

UniCredit Bank: úrok 3,10 % u vkladu na 6 měsíců

UniCredit Bank nejvyšší zhodnocení nabízí u termínovaného vkladu na 6 měsíců, a to úrokovou sazbu ve výši 3,10 %:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč		 2,40 % 2,90 % 3,10 % 3,00 %
Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč		 2,60 %* 2,90 % 3,10 %* 3,10 %*

*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající

Zdroj: UniCredit Bank

Minimální výše vkladu činí 30 000 Kč, respektive 1 000 000 Kč.

UniCredit Bank má v nabídce ještě termínovaný vklad DUET PLUS s garantovanou úrokovou sazbou až 6,50 %, ale pod podmínkou investice.

Komerční banka: úrok 3,00 % u vkladu na 12 měsíců

Komerční banka nabízí tři varianty termínovaných vkladů, na které lze uložit prostředky až do výše 10 milionů Kč:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Vklad do výše 10 mil. Kč 2,50 % 2,50 % 3,00 %

Zdroj: Komerční banka

Nabídka termínovaných vkladů pod úrokovou sazbou 3,00 %

Celou nabídku termínovaných vkladů můžete prozkoumat ve srovnávači termínovaných vkladů Měšce.cz, ale nenajdete již úrokovou sazbu vyšší než 3,00 %:

Termínované vklady - srovnání Přečtěte si také:

Termínované vklady - srovnání

Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu

Vyšší úrokové sazby banky, spořitelny a družstva nabízí u termínovaných vkladů, které jsou podmíněny investicí do investičních produktů nebo vyžadují členský vklad u spořitelních družstev.

S tím je spojeno vyšší riziko, především kvůli investiční složce. Členské vklady se navíc zpravidla neúročí, což snižuje celkovou výnosnost. Členské vklady navíc nebývají vypláceny okamžitě – u Artesy například až po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.

Ve srovnání uvádíme přehled termínovaných vkladů s úrokovou sazbou nad 5 %.

Spořitelní družstvo Artesa: úrok 8,00 % s podmínkou členského vkladu

Spořitelní družstvo Artesa nabízí několik typů termínovaných vkladů, jejichž sjednání je podmíněno členským vkladem:

  • Artesa STANDARD,
  • Artesa PREMIUM,
  • Artesa BONUS,
  • Artesa Duální vklad.

Nejvyšší úrokovou sazbu najdete v nabídce u Duálního vkladu Artesa, který může dosáhnout až 8,00 % ročně. Podmínkou je však členský vklad ve výši 50 % ukládané částky a doba uložení na jeden rok.

Splatnost členského vkladu je do 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, kdy členství zaniklo.

Minimální výše vkladu je stanovena na 20 000 Kč, maximálně lze uložit až 5 milionů korun. Klienti by však měli počítat s tím, že členské vklady nejsou úročeny a zároveň se na ně nevztahuje zákonné pojištění vkladů.

Délka uložení Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu Úroková sazba termínované složky vkladu
1 rok 20 % 5,20 % p.a.
1 rok 30 % 6,00 % p.a.
1 rok 40 % 6,90 % p.a.
1 rok 50 % 8,00 % p.a.

Zdroj: Artesa spořitelní družstvo

Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.

UniCredit Bank: sazba 6,50 % a podmínka investice

UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, který je podmíněn současnou investicí do podílových fondů.

U tohoto produktu banka deklaruje garantovaný výnos až 6,50 % při době uložení na 3 nebo 6 měsíců. Pro získání této sazby je nutné rozdělit prostředky v poměru 1:1 mezi termínovaný vklad a investici do vybraných fondů Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.

Výše úrokových sazeb při poměru 50:50 termínovaného vkladu a investice
Délka investice Úroková sazba
3 měsíce 6,50 %
6 měsíců 6,50 %
12 měsíců 5,00 %

Zdroj: UniCredit Bank

UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:

MM26_NL

Výše úrokových sazeb při poměru 75% termínovaného vkladu a 25% investice
Délka investice Úroková sazba
3 měsíce 4,50 %
6 měsíců 4,50 %
12 měsíců 4,10 %

Zdroj: UniCredit Bank

Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 5,00 %

Další termínované vklady podmíněné investicí, členským vkladem nebo kombinací se spořicím účtem už většinou nenabízejí úrokovou sazbu převyšující 5,00 %. Přehled jednotlivých nabídek najdete ve srovnávači na Měšci.cz.

Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS