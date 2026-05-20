Termínované vklady v květnu 2026: úrokové sazby rostou, a to i u lídra

Banky a spořitelny postupně upravují úrokové sazby nejen u úvěrů, ale také u vkladových produktů. Jak se od dubnového srovnání změnily sazby u termínovaných vkladů a které instituce je upravily nejvíce?
Co se dozvíte v článku
- Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
- Inbank: úrok 3,80 % na 3 měsíce či na 2 roky
- Banka Creditas: úrok 3,70 % pro vklad na 2 roky
- Moneta Money Bank: úrok 3,50 % pro vklady na 3 roky
- Fio banka: úrok 3,20 % u vkladu na 3, 6 a 12 měsíců
- Air Bank: úrok 3,20 % při délce vkladu na 3 měsíce
- ČSOB: úrok 3,20 % u vkladu na 3 měsíce
- UniCredit Bank: úrok 3,10 % u vkladu na 6 měsíců
- Komerční banka: úrok 3,00 % u vkladu na 12 měsíců
- Nabídka termínovaných vkladů pod úrokovou sazbou 3,00 %
- Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
Vysoké úrokové sazby nabízí J&T banka, která nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,25 % na 10 let i jiné zajímavé sazby, nicméně počáteční vklad činí alespoň 1 000 000 Kč, a každý další pak musí být nad 100 000 Kč, což může být pro řadu klientů hůře dosažitelné, a z tohoto důvodu nebyla nabídka J&T banky do srovnání zahrnuta.
Inbank: úrok 3,80 % na 3 měsíce či na 2 roky
Estonská Inbank oproti dubnu zvýšila na svém termínovaném vkladu na 2 roky úrokovou sazbu z 3,72 % na 3,80 %.
Opětovně navýšila úrokovou sazbu o 0,15 procentního bodu na termínovaném vkladu Start na 3 měsíce pro nové klienty, kdy aktuálně činí úroková míra 3,80 %. Minimální vklad je pak 5 000 Kč.
Inbank nabízí termínované vklady v rozmezí od 5 000 Kč do 2 000 000 Kč, a to na 3, 6, 12 a 24 měsíců s následujícími úrokovými sazbami:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|3,40 %
|3,60 %
|3,70 %
|3,80 %
Zdroj: Inbank
Banka Creditas: úrok 3,70 % pro vklad na 2 roky
Banka Creditas nabízí termínované vklady s minimální výší vkladu 5 000 Kč, bez omezení maximální výše vkladu. Peníze můžete uložit od jednoho měsíce až po deset let.
Banka Creditas nabízí nejvyšší úrokovou sazbu 3,70 % na termínovaném vkladu na 24 měsíců, dále nabízí:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|2 roky
|10 let
|Roční úroková míra
|2,50 %
|3,00 %
|3,30 %
|3,40 %
|3,50 %
|3,70 %
|2,00 %*
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Od dubnového srovnání banka Creditas mírně zvýšila sazby u termínovaných vkladů se splatností 6 a 9 měsíců. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.
Moneta Money Bank: úrok 3,50 % pro vklady na 3 roky
Moneta Money Bank oproti dubnovému srovnání nabídku termínovaných vkladů nijak nezměnila, nejvyšší úrokovou sazbu klientům nabízí ve výši 3,50 % na 3letém termínovaném vkladu. Minimální výše vkladu u Monety je 15 000 Kč, horní limit vkladu není stanoven.
V další nabídce Monety je termínovaný vklad s měsíční splatností a úrokovou sazbou 3,40 %, a to pro vklady od 2,5 milionu korun.
U dalších termínovaných vkladů se splatností od 3 do 36 měsíců činí minimální vklad 15 000 Kč:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|36 měsíců
|Roční úroková míra
|3,40 %*
|3,20 %
|3,25 %
|3,30 %
|3,40 %
|3,50 %
*U vkladu sjednaného na 1 měsíc na částku nižší než 2,5 mil. Kč se úročí celý vklad sazbou 2,7 % ročně.
Zdroj: Moneta Money Bank
Fio banka: úrok 3,20 % u vkladu na 3, 6 a 12 měsíců
Fio banka od března drží úrokové sazby na svých termínovaných vkladech ve stejné výši. Úrokovou sazbu ve výši 3,20 % nabízí u termínovaných vkladů na 3, 6 a 12 měsíců:
|Délka uložení vkladu
|Úroková sazba
|1 týden
|2,30 %
|2 týdny
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|3,20 %
|9 měsíců
|2,10 %
|12 měsíců
|3,20 %
|24 měsíců
|2,30 %
|36 měsíců
|2,30 %
|48 měsíců
|2,30 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou u Fio banky úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
Air Bank: úrok 3,20 % při délce vkladu na 3 měsíce
Air Bank od března nezvýšila úrokové sazby, aktuálně nabízí u termínovaného vkladu na 3 měsíce úrokovou sazbu ve výši 3,20 %, a dále pak:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|2,70 %
|3,20 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Nejnižší výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, horní hranice není stanovena.
ČSOB: úrok 3,20 % u vkladu na 3 měsíce
ČSOB na termínovaném vkladu nabízí úrokovou sazbu 3,20 % na 3 měsíce, u delších pak:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,20 %
|2,50 %
|2,40 %
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč a dále bez omezení horní hranicí.
Zdroj: ČSOB
UniCredit Bank: úrok 3,10 % u vkladu na 6 měsíců
UniCredit Bank nejvyšší zhodnocení nabízí u termínovaného vkladu na 6 měsíců, a to úrokovou sazbu ve výši 3,10 %:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,40 %
|2,90 %
|3,10 %
|3,00 %
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,60 %*
|2,90 %
|3,10 %*
|3,10 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
Minimální výše vkladu činí 30 000 Kč, respektive 1 000 000 Kč.
UniCredit Bank má v nabídce ještě termínovaný vklad DUET PLUS s garantovanou úrokovou sazbou až 6,50 %, ale pod podmínkou investice.
Komerční banka: úrok 3,00 % u vkladu na 12 měsíců
Komerční banka nabízí tři varianty termínovaných vkladů, na které lze uložit prostředky až do výše 10 milionů Kč:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|2,50 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Nabídka termínovaných vkladů pod úrokovou sazbou 3,00 %
Celou nabídku termínovaných vkladů můžete prozkoumat ve srovnávači termínovaných vkladů Měšce.cz, ale nenajdete již úrokovou sazbu vyšší než 3,00 %:
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Vyšší úrokové sazby banky, spořitelny a družstva nabízí u termínovaných vkladů, které jsou podmíněny investicí do investičních produktů nebo vyžadují členský vklad u spořitelních družstev.
S tím je spojeno vyšší riziko, především kvůli investiční složce. Členské vklady se navíc zpravidla neúročí, což snižuje celkovou výnosnost. Členské vklady navíc nebývají vypláceny okamžitě – u Artesy například až po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.
Ve srovnání uvádíme přehled termínovaných vkladů s úrokovou sazbou nad 5 %.
Spořitelní družstvo Artesa: úrok 8,00 % s podmínkou členského vkladu
Spořitelní družstvo Artesa nabízí několik typů termínovaných vkladů, jejichž sjednání je podmíněno členským vkladem:
- Artesa STANDARD,
- Artesa PREMIUM,
- Artesa BONUS,
- Artesa Duální vklad.
Nejvyšší úrokovou sazbu najdete v nabídce u Duálního vkladu Artesa, který může dosáhnout až 8,00 % ročně. Podmínkou je však členský vklad ve výši 50 % ukládané částky a doba uložení na jeden rok.
Splatnost členského vkladu je do 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, kdy členství zaniklo.
Minimální výše vkladu je stanovena na 20 000 Kč, maximálně lze uložit až 5 milionů korun. Klienti by však měli počítat s tím, že členské vklady nejsou úročeny a zároveň se na ně nevztahuje zákonné pojištění vkladů.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|5,20 % p.a.
|1 rok
|30 %
|6,00 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,90 % p.a.
|1 rok
|50 %
|8,00 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank: sazba 6,50 % a podmínka investice
UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, který je podmíněn současnou investicí do podílových fondů.
U tohoto produktu banka deklaruje garantovaný výnos až 6,50 % při době uložení na 3 nebo 6 měsíců. Pro získání této sazby je nutné rozdělit prostředky v poměru 1:1 mezi termínovaný vklad a investici do vybraných fondů Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|6,50 %
|6 měsíců
|6,50 %
|12 měsíců
|5,00 %
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|4,50 %
|6 měsíců
|4,50 %
|12 měsíců
|4,10 %
Zdroj: UniCredit Bank
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 5,00 %
Další termínované vklady podmíněné investicí, členským vkladem nebo kombinací se spořicím účtem už většinou nenabízejí úrokovou sazbu převyšující 5,00 %. Přehled jednotlivých nabídek najdete ve srovnávači na Měšci.cz.