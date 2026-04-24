Finance.cz  »  Účty a spoření

Termínované vklady v dubnu 2026: banky zvyšují úrokové sazby, kdo je novým lídrem?

Banky na svých termínovaných vkladech začínají zvyšovat úrokové sazby. Kdo aktuálně nabízí nevyšší úrokové sazby na svém termínovaném vkladu? Jaké jsou podmínky?
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
Dnes

Sdílet

Banky a spořitelny začínají postupně zvyšovat úrokové sazby u svých úvěrů, a také svých vkladů. Jak se změnily úrokové sazby u termínovaných vkladů od březnového srovnání?

Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu

Inbank: sazba 3,72 % na 2 roky či 3,65 % na první 3 měsíce pro nové klienty

Estonská Inbank nabízí termínovaný vklad na 2 roky s úrokovou sazbou 3,72 %.

Dále u jejího termínovaného vkladu Start na 3 měsíce pro nové klienty došlo ke zvýšení úrokové sazby o 0,15 procentního bodu na 3,65 %. Minimální vklad činí 5 000 Kč.

Dále Inbank nabízí termínované vklady v rozmezí od 5 000 Kč do 2 000 000 Kč, a to na 3, 6, 12 a 24 měsíců s následujícími úrokovými sazbami:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
Roční úroková míra 3,40 % 3,50 % 3,60 % 3,72 %

Zdroj: Inbank

Banka Creditas: sazba 3,70 % pro vklad na 2 roky

Banka Creditas nabízí termínované vklady s délkou uložení od jednoho měsíce až po deset let. Nejvyšší úrokovou sazbu naleznou klienti na termínovaném vkladu na 24 měsíců, kdy Creditas nabízí úrokovou sazbu 3,70 %.

Další nabídka termínovaných vkladů banky Creditas je následující:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 1 rok 2 roky 10 let
Roční úroková míra 2,50 % 3,00 % 3,10 % 3,20 % 3,50 % 3,70 % 2,00 %*

*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas

Minimální výše vkladu u Banky Creditas činí 5 000 Kč, případně 250 eur. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.

Moneta Money Bank: sazba 3,50 % pro vklady na 3 roky

Moneta Money Bank nabízí u termínovaného vkladu na 3 roky úrokovou sazbu ve výši 3,50 %, a to pro vklady od 15 000 Kč, horní výše vkladu není omezena

Dále Moneta nabízí termínovaný vklad s měsíční splatností a úrokovou sazbou 3,40 %, a to pro vklady od 2,5 milionu korun.

U termínovaných vkladů se splatností od 3 do 36 měsíců činí minimální vklad 15 000 Kč a bez horního limitu. Moneta aktuálně nabízí tyto termínované vklady:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců  36 měsíců
Roční úroková míra 3,40 %* 3,20 % 3,25 % 3,30 % 3,40 %  3,50 % 

*U vkladu sjednaného na 1 měsíc na částku nižší než 2,5 mil. Kč se úročí celý vklad sazbou 2,7 % ročně.
Zdroj: Moneta Money Bank

Fio banka: sazba 3,20 % u více termínovaných vkladů

Fio banka od březnového srovnání zatím nezvyšovala úrokové sazby na svých termínovaných vkladech. Aktuálně nabízí hned 3 termínované vklady s úrokovou sazbou ve výši 3,20 %, a to s dobou uložení 3, 6 a 12 měsíců, dále je její nabídka následující:

Úrokové sazby na termínovaném vkladu u Fio banky
Délka uložení vkladu Úroková sazba
1 týden 2,30 %
2 týdny 2,30 %
1 měsíc 2,30 %
2 měsíce 2,30 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 3,20 %
9 měsíců 2,10 %
12 měsíců 3,20 %
24 měsíců 2,30 %
36 měsíců 2,30 %
48 měsíců 2,30 %

Zdroj: Fio banka

Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.

Air Bank: sazba 3,20 % při délce vkladu na 3 měsíce

Také Air Bank od března nezvýšila své sazby a nyní nabízí u termínovaného vkladu na 3 měsíce úrokovou sazbu ve výši 3,20 %.

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 2,70 % 3,20 % 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Air Bank

Minimální výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.

ČSOB: sazba 3,20 % od 5000 Kč u vkladu na 3 měsíce

ČSOB nabízí termínovaný vklad s úrokovou sazbou 3,20 % na 3 měsíce. Minimální výše vkladu činí 5000 Kč a dále bez omezení horní hranicí.

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 3,20 % 2,50 % 2,40 %

Zdroj: ČSOB

UniCredit Bank: sazba 3,10 % již od 30 000 Kč při vkladu o délce 6 měsíců

UniCredit Bank nabízí u standardního 6 měsíčního termínovaného vkladu úrokovou sazbu až 3,10 %, a to od výše vkladu 30 000 Kč:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč		 2,40 % 2,90 % 3,10 % 3,00 %
Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč		 2,60 %* 2,90 % 3,10 %* 3,10 %*

*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank

UniCredit Bank dále nabízí termínovaný vklad DUET PLUS s garantovanou úrokovou sazbou až 6,50 %, ale s podmínkou toho, že část prostředků klient zároveň investuje.

Komerční banka: sazba 3,00 % u termínovaného vkladu na 12 měsíců

Komerční banka má v nabídce 3 termínované vklady s možností uložení od 10 milionů Kč:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Vklad do výše 10 mil. Kč 2,50 % 2,50 % 3,00 %

Zdroj: Komerční banka

Nabídka termínovaných vkladů pod úrokovou sazbou 3,00 %

Další nabídka termínovaných vkladů je široká, ale již jen s úrokovou sazbou pod 3,00 %, o čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači termínovaných vkladů Měšce.cz.

Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu

Vyšší úrokové sazby mohou klienti získat u termínovaných vkladů, které jsou podmíněny investicí do investičních produktů nebo vyžadují členský vklad u spořitelních družstev. S těmito produkty je však spojeno vyšší riziko, především kvůli investiční složce. Členské vklady se navíc zpravidla neúročí, což může snižovat celkový výnos.

Přinášíme přehled termínovaných vkladů s úrokovou sazbou nad 4 %.

Spořitelní družstvo Artesa: sazba 8,00 % s podmínkou členského vkladu

Spořitelní družstvo Artesa nabízí široké portfolio termínovaných vkladů, které jsou podmíněny složením členského vkladu. V jeho nabídce najdete například produkty Artesa STANDARD, Artesa PREMIUM, Artesa BONUS nebo Artesa duální vklad.

Od posledního únorového srovnání družstvo u některých termínovaných vkladů úrokové sazby navýšilo, a to včetně maximální sazby u duálního vkladu Artesa, která může dosáhnout až 8,00 %. Podmínkou je však členský vklad ve výši 50 % z ukládané částky a doba uložení prostředků na jeden rok.

Minimální výše vkladu činí 20 000 Kč, maximální pak 5 000 000 Kč. Je však nutné počítat s tím, že členské vklady nejsou úročeny a zároveň nepodléhají zákonnému pojištění vkladů.

Délka uložení Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu Úroková sazba termínované složky vkladu
1 rok 20 % 5,20 % p.a.
1 rok 30 % 6,00 % p.a.
1 rok 40 % 6,90 % p.a.
1 rok 50 % 8,00 % p.a.

Zdroj: Artesa spořitelní družstvo

Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.

UniCredit Bank: sazba 6,50 % a podmínka investice

UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, jehož sjednání je podmíněno současnou investicí do podílových fondů.

U tohoto produktu banka uvádí garantovaný výnos až 6,50 % při splatnosti 3 nebo 6 měsíců. Podmínkou jeho získání je rozdělení prostředků v poměru 1:1 mezi termínovaný vklad a vybrané fondy Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.

Výše úrokových sazeb při poměru 50:50 termínovaného vkladu a investice
Délka investice Úroková sazba
3 měsíce 6,50 %
6 měsíců 6,50 %
12 měsíců 5,00 %

Zdroj: UniCredit Bank

UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:

Výše úrokových sazeb při poměru 75% termínovaného vkladu a 25% investice
Délka investice Úroková sazba
3 měsíce 4,50 %
6 měsíců 4,50 %
12 měsíců 4,10 %

Zdroj: UniCredit Bank

Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 5,00 %

Další termínované vklady podmíněné investicí, členským vkladem nebo kombinací se spořicím účtem už zpravidla nenabízejí úrokovou sazbu vyšší než 5,00 %. Přehled konkrétních nabídek najdete ve srovnávači na Měšci.cz.

Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků