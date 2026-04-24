Termínované vklady v dubnu 2026: banky zvyšují úrokové sazby, kdo je novým lídrem?

Banky a spořitelny začínají postupně zvyšovat úrokové sazby u svých úvěrů, a také svých vkladů. Jak se změnily úrokové sazby u termínovaných vkladů od březnového srovnání?
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
Inbank: sazba 3,72 % na 2 roky či 3,65 % na první 3 měsíce pro nové klienty
Estonská Inbank nabízí termínovaný vklad na 2 roky s úrokovou sazbou 3,72 %.
Dále u jejího termínovaného vkladu Start na 3 měsíce pro nové klienty došlo ke zvýšení úrokové sazby o 0,15 procentního bodu na 3,65 %. Minimální vklad činí 5 000 Kč.
Dále Inbank nabízí termínované vklady v rozmezí od 5 000 Kč do 2 000 000 Kč, a to na 3, 6, 12 a 24 měsíců s následujícími úrokovými sazbami:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|3,40 %
|3,50 %
|3,60 %
|3,72 %
Zdroj: Inbank
Banka Creditas: sazba 3,70 % pro vklad na 2 roky
Banka Creditas nabízí termínované vklady s délkou uložení od jednoho měsíce až po deset let. Nejvyšší úrokovou sazbu naleznou klienti na termínovaném vkladu na 24 měsíců, kdy Creditas nabízí úrokovou sazbu 3,70 %.
Další nabídka termínovaných vkladů banky Creditas je následující:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|2 roky
|10 let
|Roční úroková míra
|2,50 %
|3,00 %
|3,10 %
|3,20 %
|3,50 %
|3,70 %
|2,00 %*
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Minimální výše vkladu u Banky Creditas činí 5 000 Kč, případně 250 eur. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.
Moneta Money Bank: sazba 3,50 % pro vklady na 3 roky
Moneta Money Bank nabízí u termínovaného vkladu na 3 roky úrokovou sazbu ve výši 3,50 %, a to pro vklady od 15 000 Kč, horní výše vkladu není omezena
Dále Moneta nabízí termínovaný vklad s měsíční splatností a úrokovou sazbou 3,40 %, a to pro vklady od 2,5 milionu korun.
U termínovaných vkladů se splatností od 3 do 36 měsíců činí minimální vklad 15 000 Kč a bez horního limitu. Moneta aktuálně nabízí tyto termínované vklady:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|36 měsíců
|Roční úroková míra
|3,40 %*
|3,20 %
|3,25 %
|3,30 %
|3,40 %
|3,50 %
*U vkladu sjednaného na 1 měsíc na částku nižší než 2,5 mil. Kč se úročí celý vklad sazbou 2,7 % ročně.
Zdroj: Moneta Money Bank
Fio banka: sazba 3,20 % u více termínovaných vkladů
Fio banka od březnového srovnání zatím nezvyšovala úrokové sazby na svých termínovaných vkladech. Aktuálně nabízí hned 3 termínované vklady s úrokovou sazbou ve výši 3,20 %, a to s dobou uložení 3, 6 a 12 měsíců, dále je její nabídka následující:
|Délka uložení vkladu
|Úroková sazba
|1 týden
|2,30 %
|2 týdny
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|3,20 %
|9 měsíců
|2,10 %
|12 měsíců
|3,20 %
|24 měsíců
|2,30 %
|36 měsíců
|2,30 %
|48 měsíců
|2,30 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
Air Bank: sazba 3,20 % při délce vkladu na 3 měsíce
Také Air Bank od března nezvýšila své sazby a nyní nabízí u termínovaného vkladu na 3 měsíce úrokovou sazbu ve výši 3,20 %.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|2,70 %
|3,20 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Minimální výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
ČSOB: sazba 3,20 % od 5000 Kč u vkladu na 3 měsíce
ČSOB nabízí termínovaný vklad s úrokovou sazbou 3,20 % na 3 měsíce. Minimální výše vkladu činí 5000 Kč a dále bez omezení horní hranicí.
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,20 %
|2,50 %
|2,40 %
Zdroj: ČSOB
UniCredit Bank: sazba 3,10 % již od 30 000 Kč při vkladu o délce 6 měsíců
UniCredit Bank nabízí u standardního 6 měsíčního termínovaného vkladu úrokovou sazbu až 3,10 %, a to od výše vkladu 30 000 Kč:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,40 %
|2,90 %
|3,10 %
|3,00 %
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,60 %*
|2,90 %
|3,10 %*
|3,10 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank dále nabízí termínovaný vklad DUET PLUS s garantovanou úrokovou sazbou až 6,50 %, ale s podmínkou toho, že část prostředků klient zároveň investuje.
Komerční banka: sazba 3,00 % u termínovaného vkladu na 12 měsíců
Komerční banka má v nabídce 3 termínované vklady s možností uložení od 10 milionů Kč:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|2,50 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Nabídka termínovaných vkladů pod úrokovou sazbou 3,00 %
Další nabídka termínovaných vkladů je široká, ale již jen s úrokovou sazbou pod 3,00 %, o čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači termínovaných vkladů Měšce.cz.
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Vyšší úrokové sazby mohou klienti získat u termínovaných vkladů, které jsou podmíněny investicí do investičních produktů nebo vyžadují členský vklad u spořitelních družstev. S těmito produkty je však spojeno vyšší riziko, především kvůli investiční složce. Členské vklady se navíc zpravidla neúročí, což může snižovat celkový výnos.
Přinášíme přehled termínovaných vkladů s úrokovou sazbou nad 4 %.
Spořitelní družstvo Artesa: sazba 8,00 % s podmínkou členského vkladu
Spořitelní družstvo Artesa nabízí široké portfolio termínovaných vkladů, které jsou podmíněny složením členského vkladu. V jeho nabídce najdete například produkty Artesa STANDARD, Artesa PREMIUM, Artesa BONUS nebo Artesa duální vklad.
Od posledního únorového srovnání družstvo u některých termínovaných vkladů úrokové sazby navýšilo, a to včetně maximální sazby u duálního vkladu Artesa, která může dosáhnout až 8,00 %. Podmínkou je však členský vklad ve výši 50 % z ukládané částky a doba uložení prostředků na jeden rok.
Minimální výše vkladu činí 20 000 Kč, maximální pak 5 000 000 Kč. Je však nutné počítat s tím, že členské vklady nejsou úročeny a zároveň nepodléhají zákonnému pojištění vkladů.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|5,20 % p.a.
|1 rok
|30 %
|6,00 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,90 % p.a.
|1 rok
|50 %
|8,00 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank: sazba 6,50 % a podmínka investice
UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, jehož sjednání je podmíněno současnou investicí do podílových fondů.
U tohoto produktu banka uvádí garantovaný výnos až 6,50 % při splatnosti 3 nebo 6 měsíců. Podmínkou jeho získání je rozdělení prostředků v poměru 1:1 mezi termínovaný vklad a vybrané fondy Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|6,50 %
|6 měsíců
|6,50 %
|12 měsíců
|5,00 %
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|4,50 %
|6 měsíců
|4,50 %
|12 měsíců
|4,10 %
Zdroj: UniCredit Bank
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 5,00 %
Další termínované vklady podmíněné investicí, členským vkladem nebo kombinací se spořicím účtem už zpravidla nenabízejí úrokovou sazbu vyšší než 5,00 %. Přehled konkrétních nabídek najdete ve srovnávači na Měšci.cz.