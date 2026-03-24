Termínované vklady v březnu 2026: kdo a za jakých podmínek nabízí 8% úrokovou sazbu?

Termínované vklady mohou nabízet i poměrně zajímavé úrokové sazby. Jaká je jejich nabídka v březnu 2026? Kdo zvýšil úrokové sazby na terminovaném vkladu? A kdo naopak šel s úroky dolů?
Banky a spořitelny nabízely v zimě poměrně stabilní výši úrokových sazeb na svých termínovaných vkladech. Jak se nabídka změnila na začátku jara? U kterého termínovaného vkladu najdete nejvyšší úrokovou sazbu?

Co se dozvíte v článku
  1. Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
  2. Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu

Srovnání termínovaných vkladů lze rozdělit na termínované vklady bez podmínky dalšího investování, a dále na ty s podmínkou investic, spoření či členského vkladu.

Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu

Inbank: úroková sazba 3,50 % na první 3 měsíce pro nové klienty

Nejvyšší úrokovou sazbu v tomto srovnání nabízí estonská Inbank, nicméně došlo ke snížení nejvyšší úrokové sazby o 0,10 procentního bodu a nyní novým klientům nabízí termínovaný vklad Start, s úrokovou sazbou ve výši 3,50 % po dobu prvních tří měsíců. Minimální vklad je stanoven na 5 000 Kč.

Kromě vkladu Start se sazbou 3,50 % má Inbank v nabídce také standardní termínované vklady v rozmezí od 5 000 Kč do 2 000 000 Kč, a to na 3, 6, 12 a 24 měsíců s následujícími úrokovými sazbami:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
Roční úroková míra 3,20 % 3,30 % 3,35 % 3,40 %

Zdroj: Inbank

I u těchto vkladů Inbank od únorového srovnání snížila úrokové sazby, a to o 0,20 procentního bodu.

Moneta Money Bank: úroková sazba 3,40 % pro vklady na 1 měsíc

Moneta Money Bank nabízí u termínovaného vkladu s měsíční splatností úrokovou sazbu 3,40 %, a to pro vklady od 2,5 milionu korun.

U termínovaných vkladů se splatností od 3 do 12 měsíců činí minimální vklad 15 000 korun a banka u nich nestanovuje horní limit. Aktuálně k nim nabízí následující úrokové sazby:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 3,40 % 3,00 % 3,10 % 3,20 %

Zdroj: Moneta Money Bank

Banka Creditas: úroková sazba 3,30 % pro vklad na 1 rok

Banka Creditas nabízí termínované vklady s délkou uložení od jednoho měsíce až po deset let. Nejvyšší úrokovou sazbu, 3,30 %, najdete na termínovaném vkladu při době uložení na jeden rok.

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 1 rok 2 roky 10 let
Roční úroková míra 2,50 % 3,00 % 3,10 % 3,20 % 3,30 % 2,70 % 2,00 %*

*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas

Minimální výše vkladu u Banky Creditas činí 5 000 Kč, případně 250 eur. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.

Fio banka: úroková sazba 3,20 % u 3 termínovaných vkladů

Fio banka v roce 2026 nabízí hned 3 termínované vklady s úrokovou sazbou 3,20 %, a to s dobou uložení 3, 6 a 12 měsíců:

Úrokové sazby na termínovaném vkladu u Fio banky
Délka uložení vkladu Úroková sazba
1 týden 2,30 %
2 týdny 2,30 %
1 měsíc 2,30 %
2 měsíce 2,30 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 3,20 %
9 měsíců 2,10 %
12 měsíců 3,20 %
24 měsíců 2,30 %
36 měsíců 2,30 %
48 měsíců 2,30 %

Zdroj: Fio banka

Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.

Air Bank: úroková sazba 3,20 % při délce vkladu na 3 měsíce

Air Bank u termínovaného vkladu na 3 měsíce nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,20 %. Dále nabízí:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 2,70 % 3,20 % 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Air Bank

Minimální výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.

UniCredit Bank: úroková sazba 3,10 % na 6 měsíců už od 30 000 Kč

UniCredit Bank nabízí u standardního termínovaného vkladu úrokovou sazbu až 3,10 % při šestiměsíční splatnosti, a to už od vkladu ve výši 30 000 Kč:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč		 2,40 % 2,90 % 3,10 % 3,00 %
Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč		 2,60 %* 2,90 % 3,10 %* 3,10 %*

*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank

Vedle toho má UniCredit Bank v nabídce také termínovaný vklad DUET PLUS, který nabízí garantovanou úrokovou sazbu až 7 %, ovšem pouze za podmínky, že část prostředků klient zároveň investuje.

Komerční banka: úroková sazba 3,00 % u termínovaného vkladu na rok

Komerční banka nabízí termínované vklady s možností uložení od 10 milionů Kč s těmito sazbami:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Vklad do výše 10 mil. Kč 2,50 % 2,50 % 3,00 %

Zdroj: Komerční banka

Nabídka termínovaných vkladů pod úrokovou sazbou 3,00 %

Termínovaných vkladů naleznete na bankovním trhu dostatek, ale již jen s úrokovou sazbou pod 3,00 %, o čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači termínovaných vkladů Měšce.cz.

Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu

Na vyšší úrokové sazby mohou klienti dosáhnout u termínovaných vkladů s podmínkou investice do investičních produktů či s povinností členského vkladu u spořitelních družstev. Tyto produkty jsou však spojeny s vyšším rizikem, zejména u investiční složky. Členské vklady se navíc obvykle nezhodnocují, což snižuje celkový výnos investice.

Podívejte se na přehled termínovaných vkladů s úrokovou sazbou přesahující 4 %.

Spořitelní družstvo Artesa: úroková sazba 8,00 % a podmínka členského vkladu

Spořitelní družstvo Artesa nabízí širokou škálu termínovaných vkladů, které jsou však podmíněny členským vkladem. V nabídce má například produkty Artesa STANDARD, Artesa PREMIUM, Artesa BONUS či Artesa duální vklad.

Spořitelní družstvo Artesa od posledního únorového srovnání zvýšilo úrokové sazby na některých svých termínovaných vkladech, a to dokonce i tu nejvyšší úrokovou sazbu, kterou lze získat u duálního vkladu Artesa, a to až 8,00 %. Podmínkou je složení členského vkladu ve výši 50 % z ukládané částky, přičemž doba trvání vkladu činí jeden rok.

Minimální výše vkladu je stanovena na 20 000 Kč, maximální pak na 5 000 000 Kč. Je však nutné dodat, že členské vklady nejsou úročeny ani nepodléhají zákonnému pojištění.

Délka uložení Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu Úroková sazba termínované složky vkladu
1 rok 20 % 5,20 % p.a.
1 rok 30 % 6,00 % p.a.
1 rok 40 % 6,90 % p.a.
1 rok 50 % 8,00 % p.a.

Zdroj: Artesa spořitelní družstvo

Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.

UniCredit Bank: úroková sazba 7,00 % a podmínka investice

UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, který je podmíněn současnou investicí do fondů.

U produktu DUET PLUS banka uvádí garantovaný výnos až 7,00 % při splatnosti 3 nebo 6 měsíců. Podmínkou jeho získání je investování prostředků v poměru 1:1 do vybraných fondů Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.

Výše úrokových sazeb při poměru 50:50 termínovaného vkladu a investice
Délka investice Úroková sazba
3 měsíce 7,00 %
6 měsíců 7,00 %
12 měsíců 6,50 %

Zdroj: UniCredit Bank

UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:

dane

Výše úrokových sazeb při poměru 75% termínovaného vkladu a 25% investice
Délka investice Úroková sazba
3 měsíce 4,70 %
6 měsíců 4,70 %
12 měsíců 4,10 %

Zdroj: UniCredit Bank

Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 5,00 %

Další termínované vklady, které jsou podmíněny investicí, členským vkladem či kombinací se spořením, už zpravidla nenabízejí úrokovou sazbu vyšší než 5,00 %. Přehled konkrétních nabídek je k dispozici ve srovnávači na Měšci.cz.

Michal Bureš

