Termínované vklady v březnu 2026: kdo a za jakých podmínek nabízí 8% úrokovou sazbu?

Banky a spořitelny nabízely v zimě poměrně stabilní výši úrokových sazeb na svých termínovaných vkladech. Jak se nabídka změnila na začátku jara? U kterého termínovaného vkladu najdete nejvyšší úrokovou sazbu?
Srovnání termínovaných vkladů lze rozdělit na termínované vklady bez podmínky dalšího investování, a dále na ty s podmínkou investic, spoření či členského vkladu.
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
Inbank: úroková sazba 3,50 % na první 3 měsíce pro nové klienty
Nejvyšší úrokovou sazbu v tomto srovnání nabízí estonská Inbank, nicméně došlo ke snížení nejvyšší úrokové sazby o 0,10 procentního bodu a nyní novým klientům nabízí termínovaný vklad Start, s úrokovou sazbou ve výši 3,50 % po dobu prvních tří měsíců. Minimální vklad je stanoven na 5 000 Kč.
Kromě vkladu Start se sazbou 3,50 % má Inbank v nabídce také standardní termínované vklady v rozmezí od 5 000 Kč do 2 000 000 Kč, a to na 3, 6, 12 a 24 měsíců s následujícími úrokovými sazbami:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|3,20 %
|3,30 %
|3,35 %
|3,40 %
Zdroj: Inbank
I u těchto vkladů Inbank od únorového srovnání snížila úrokové sazby, a to o 0,20 procentního bodu.
Moneta Money Bank: úroková sazba 3,40 % pro vklady na 1 měsíc
Moneta Money Bank nabízí u termínovaného vkladu s měsíční splatností úrokovou sazbu 3,40 %, a to pro vklady od 2,5 milionu korun.
U termínovaných vkladů se splatností od 3 do 12 měsíců činí minimální vklad 15 000 korun a banka u nich nestanovuje horní limit. Aktuálně k nim nabízí následující úrokové sazby:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,40 %
|3,00 %
|3,10 %
|3,20 %
Zdroj: Moneta Money Bank
Banka Creditas: úroková sazba 3,30 % pro vklad na 1 rok
Banka Creditas nabízí termínované vklady s délkou uložení od jednoho měsíce až po deset let. Nejvyšší úrokovou sazbu, 3,30 %, najdete na termínovaném vkladu při době uložení na jeden rok.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|2 roky
|10 let
|Roční úroková míra
|2,50 %
|3,00 %
|3,10 %
|3,20 %
|3,30 %
|2,70 %
|2,00 %*
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Minimální výše vkladu u Banky Creditas činí 5 000 Kč, případně 250 eur. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.
Fio banka: úroková sazba 3,20 % u 3 termínovaných vkladů
Fio banka v roce 2026 nabízí hned 3 termínované vklady s úrokovou sazbou 3,20 %, a to s dobou uložení 3, 6 a 12 měsíců:
|Délka uložení vkladu
|Úroková sazba
|1 týden
|2,30 %
|2 týdny
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|3,20 %
|9 měsíců
|2,10 %
|12 měsíců
|3,20 %
|24 měsíců
|2,30 %
|36 měsíců
|2,30 %
|48 měsíců
|2,30 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
Air Bank: úroková sazba 3,20 % při délce vkladu na 3 měsíce
Air Bank u termínovaného vkladu na 3 měsíce nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,20 %. Dále nabízí:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|2,70 %
|3,20 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Minimální výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
UniCredit Bank: úroková sazba 3,10 % na 6 měsíců už od 30 000 Kč
UniCredit Bank nabízí u standardního termínovaného vkladu úrokovou sazbu až 3,10 % při šestiměsíční splatnosti, a to už od vkladu ve výši 30 000 Kč:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,40 %
|2,90 %
|3,10 %
|3,00 %
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,60 %*
|2,90 %
|3,10 %*
|3,10 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
Vedle toho má UniCredit Bank v nabídce také termínovaný vklad DUET PLUS, který nabízí garantovanou úrokovou sazbu až 7 %, ovšem pouze za podmínky, že část prostředků klient zároveň investuje.
Komerční banka: úroková sazba 3,00 % u termínovaného vkladu na rok
Komerční banka nabízí termínované vklady s možností uložení od 10 milionů Kč s těmito sazbami:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|2,50 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Nabídka termínovaných vkladů pod úrokovou sazbou 3,00 %
Termínovaných vkladů naleznete na bankovním trhu dostatek, ale již jen s úrokovou sazbou pod 3,00 %, o čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači termínovaných vkladů Měšce.cz.
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Na vyšší úrokové sazby mohou klienti dosáhnout u termínovaných vkladů s podmínkou investice do investičních produktů či s povinností členského vkladu u spořitelních družstev. Tyto produkty jsou však spojeny s vyšším rizikem, zejména u investiční složky. Členské vklady se navíc obvykle nezhodnocují, což snižuje celkový výnos investice.
Podívejte se na přehled termínovaných vkladů s úrokovou sazbou přesahující 4 %.
Spořitelní družstvo Artesa: úroková sazba 8,00 % a podmínka členského vkladu
Spořitelní družstvo Artesa nabízí širokou škálu termínovaných vkladů, které jsou však podmíněny členským vkladem. V nabídce má například produkty Artesa STANDARD, Artesa PREMIUM, Artesa BONUS či Artesa duální vklad.
Spořitelní družstvo Artesa od posledního únorového srovnání zvýšilo úrokové sazby na některých svých termínovaných vkladech, a to dokonce i tu nejvyšší úrokovou sazbu, kterou lze získat u duálního vkladu Artesa, a to až 8,00 %. Podmínkou je složení členského vkladu ve výši 50 % z ukládané částky, přičemž doba trvání vkladu činí jeden rok.
Minimální výše vkladu je stanovena na 20 000 Kč, maximální pak na 5 000 000 Kč. Je však nutné dodat, že členské vklady nejsou úročeny ani nepodléhají zákonnému pojištění.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|5,20 % p.a.
|1 rok
|30 %
|6,00 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,90 % p.a.
|1 rok
|50 %
|8,00 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank: úroková sazba 7,00 % a podmínka investice
UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, který je podmíněn současnou investicí do fondů.
U produktu DUET PLUS banka uvádí garantovaný výnos až 7,00 % při splatnosti 3 nebo 6 měsíců. Podmínkou jeho získání je investování prostředků v poměru 1:1 do vybraných fondů Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|7,00 %
|6 měsíců
|7,00 %
|12 měsíců
|6,50 %
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|4,70 %
|6 měsíců
|4,70 %
|12 měsíců
|4,10 %
Zdroj: UniCredit Bank
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 5,00 %
Další termínované vklady, které jsou podmíněny investicí, členským vkladem či kombinací se spořením, už zpravidla nenabízejí úrokovou sazbu vyšší než 5,00 %. Přehled konkrétních nabídek je k dispozici ve srovnávači na Měšci.cz.