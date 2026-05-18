Jaká je skutečná cena hodinové práce v EU?

Za rok 2025 se průměrné souhrnné hodinové mzdové náklady pohybovaly v členských zemích Evropské unie od 12 euro (v Bulharsku) po 57 euro (v Lucembursku). Cena práce se tak v jednotlivých členských zemích EU značně liší. Právě s celkovými mzdovými náklady zaměstnavatelé pracují ve svých kalkulacích a finančních plánech.
Co vše se započítává do mzdových nákladů?
Celkové mzdové náklady přitom netvoří pouze hrubá mzda, ale i právě povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance a nepřímé náklady. Zaměstnanci mají navíc nárok na placenou dovolenou v souladu s příslušnou legislativou. V praxi mohou pochopitelně zaměstnavatelé poskytnout placenou dovolenou nad rámec zákonného minima. S výkonem zaměstnání jsou spojeny další výdaje zaměstnavatele, které se liší v závislosti na vykonávaném zaměstnání.
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v Česku
V Česku odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance na sociálním pojištění 24,8 % a na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdě zaměstnance. Povinné pojistné činí 33,8 %. Vždy minimálně o povinné pojistné jsou mzdové náklady vyšší než hrubá mzda. Při zohlednění ostatních nepřímých nákladů je rozdíl ještě vyšší. Hlavní položkou odlišující mzdové náklady od hrubé mzdy je však povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.
- Např. při hrubé měsíční mzdě 50 000 Kč činí mzdové náklady (při zohlednění pouze povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance) 66 900 Kč (50 000 Kč x 1,338). Při zohlednění ostatních nepřímých výdajů by to bylo ještě více.
- Každé zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč znamená v Česku pro zaměstnavatele růst mzdových nákladů minimálně o 1 338 Kč z důvodu platby povinného pojistného.
- V deseti členských zemích EU jsou celkové průměrné hodinové náklady zaměstnavatele nižší než v Česku.
Evropa vs svět: zdanění práce
Obecně můžeme říci, že v členských zemích Evropské unie se souhrnné mzdové náklady zaměstnavatele liší od hrubé mzdy značně více než v ostatních vyspělých mimoevropských zemích světa. Hlavním důvodem je vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Dále potom delší placená dovolená zaměstnanců, vyšší standardy na vybavení zaměstnance nebo komerční pojištění. Současně mají evropští zaměstnanci vyšší legislativní ochranu, např. ohledně výpovědní lhůty, důvodů výpovědi, nemoci, odstupného.
EU: Jak se liší mzdové náklady?
Dle průměrných hodinových nákladů (včetně nepřímých nákladů) můžeme jednotlivé členské země dle zprávy Eurostatu z konce března „EU hourly labour costs ranged from € 12 to € 57 in 2025“ rozdělit do čtyř skupin. Data jsou čerpána od zaměstnavatelů s minimálně 10 zaměstnanci.
- V první skupině jsou členské státy EU, kde činily v roce 2025 průměrné hodinové mzdové náklady více než 40 euro, což je Lucembursko (56,80 €), Dánsko (51,70 €), Belgie (48,20 €), Nizozemí (47,90 €), Rakousko (46,30 €), Německo (45,0 €), Francie (44,30 €), Irsku (44,20 €) a Švédsko (43,10 €).
- Ve druhé skupině jsou země, kde se průměrné mzdové náklady pohybovaly od 25 euro po 40 euro za hodinu. Těmito zeměmi jsou: Finsko (39,40 €), Itálie (32,0 €), Slovinsko (29,70 €), Španělsko (26,40 €).
- Ve třetí skupině jsou země s průměrnými hodinovými mzdovými náklady od 15 euro po 25 euro, konkrétně Kypr (21,70 €), Estonsko (21,1 €), Česko (19,80 €), Slovensko (19,80 €), Malta (19,0 €), Portugalsko (19,40 €), Polsko (19,10 €), Chorvatsko (18,40 €), Řecko (18,20 €), Litva (17,8 €), Lotyšsko (16,3 €) a Maďarsko (15,20 €).
- Ve čtvrté skupině jsou země, kde průměrné hodinové mzdové náklady nedosahovaly 15 euro, a sice Rumunsko (13,60 €) a Bulharsko (12,00 €).
Pramen: Eurostat, News Articles, from 31. 3. 2026 – „EU hourly labour costs ranged from € 12 to € 57 in 2025“