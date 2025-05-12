Už jste zaplatili daň z nemovitostí?

Pokud jste byli povinni letos podávat přiznání k dani z nemovitostí, musíte jej mít už dávno podané. Pokud ale pouze platíte daň z nemovitostí, termín platby je na začátku června, respektive druhá splátka je splatná do konce listopadu. Pro jistotu si zkontrolujte výši částky, která vám byla vyměřena, protože se mohla změnit kvůli zvýšení daně z nemovitých věcí průměrně o 80 %.
Co se dozvíte v článku
- Víte, jak a kdy daň z nemovitých věcí zaplatit?
- Daň z nemovitostí 2026: kdy dostanu složenku či e-mail
- Do kdy zaplatit daň z nemovitých věcí?
- Do kdy se musí zaplatit daň z nemovitostí
- Čísla účtů a další údaje pro platbu daně z nemovitostí 2026
- Kalkulačka daně z nemovitostí
- Penále za nezaplacení daně
Víte, jak a kdy daň z nemovitých věcí zaplatit?
Daň z nemovitostí je místní daň, která se platí každý rok a je jedním z příjmů do rozpočtu místních samospráv. Přiznání k dani z nemovitostí se podává pouze jednou, vždy při pořízení nové nemovitosti nebo významné změně u nemovitosti starší, například ve vlastněné ploše. Rozhodné je, zda v minulém roce byla podána žádost o vložení nemovitosti pod vaším jménem do katastru nemovitostí.
Toto daňové přiznání pak máte povinnost podat většinou do konce ledna roku následujícího po roce, kdy jste se stali majitelem nemovitosti (nebo proběhla významná změna).
Na základě daňového přiznání k dani z nemovitostí je vám vyměřena daň z nemovitých věcí, kterou jste povinni platit každý rok, i když daňové přiznání už podávat nemusíte.
Daň z nemovitostí 2026: kdy dostanu složenku či e-mail
V letošním roce se začaly složenky rozesílat v druhé polovině dubna, většina poplatníků pak obdržela poštou v průběhu května bezplatnou předvyplněnou Poštovní poukázkou A – doklad V/DS k úhradě daně z nemovitých věcí. Celkem rozesílala Finanční správa 1,8 milionu obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2026. Poslední mají být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Pokud jste tedy zatím ještě nedostali složenku pro zaplacení daně z nemovitostí, nemusíte panikařit. Řada poplatníků se přihlásila také k elektronické komunikaci (e-mailem) s finančním úřadem, nebo má dobrovolně či ze zákona zřízenou datovou schránku. Obě tyto varianty pokrývají asi dva miliony poplatníků.
Pokud tedy složenku nedostanete do 25. května, zkontrolujte si e-mailovou adresu či datovou schránku. Jestliže ani tam nic nebude, obraťte se na místní finanční úřad. Možná jste během roku měnili adresu bydliště, takže se složenka zatoulala. Daň z nemovitostí navíc můžete zaplatit i bez složenky, stačí jen vědět správnou částku daně a číslo vašeho finančního úřadu. To, že vám složenka nedorazila, vás totiž rozhodně neomlouvá při nezaplacení daně.
Do kdy zaplatit daň z nemovitých věcí?
Nepřesáhne-li výše daně 5 000 Kč, tak je daň z nemovitých věcí splatná do 1. června 2026.
Pokud daň z nemovitostí přesáhne 5 000 Kč, tak ji lze uhradit ve dvou splátkách, jejichž splatnost je do 1. června 2026, respektive do 30. listopadu 2026.
Do kdy se musí zaplatit daň z nemovitostí
Daň z nemovitostí platíte na rok dopředu a pro termín platby existuje jednoduché pravidlo.
- Pokud je vám vyměřena daň do 5000 Kč, termínem pro platbu je 1. červen 2026, přičemž tento den musí být už peníze na účtu finančního úřadu.
- Pokud vám byla vyměřena daň vyšší než 5000 Kč, můžete platit ve dvou splátkách, první je splatná do 1. června, druhá poté do 30. listopadu. V tomto případě dostanete dvě složenky od finančního úřadu, které můžete zaplatit podle splatnosti. Daň z nemovitostí nad 5000 Kč ale zrovna tak můžete zaplatit najednou v jedné květnové splátce.
Pokud jde o konkrétní placení, platit můžete samozřejmě v hotovosti kromě pošty i na pokladně finančního úřadu, na pokladně ČNB, bezhotovostně převodem na účet. Při platbě daně z nemovitostí můžete využít i SIPO.
Čísla účtů a další údaje pro platbu daně z nemovitostí 2026
Daň z nemovitých věcí se platí na krajské finanční úřady, konkrétní čísla účtů jsou následující:
|Finanční úřad
|Číslo účtu
|
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
|
7755–77628031/0710
|
Finanční úřad pro Středočeský kraj
|
7755–77628111/0710
|
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
|
7755–77627231/0710
|
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
|
7755–77627311/0710
|
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
|
7755–77629341/0710
|
Finanční úřad pro Ústecký kraj
|
7755–77621411/0710
|
Finanční úřad pro Liberecký kraj
|
7755–77628461/0710
|
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
|
7755–77626511/0710
|
Finanční úřad pro Pardubický kraj
|
7755–77622561/0710
|
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
|
7755–67626681/0710
|
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
|
7755–77628621/0710
|
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
|
7755–47623811/0710
|
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
|
7755–77621761/0710
|
Finanční úřad pro Zlínský kraj
|
7755–47620661/0710
|
Specializovaný finanční úřad
|7755–77620021/0710
Při placení pamatujte na to, že daň z nemovitostí se platí podle místní příslušnosti místa nemovitosti, a ne podle vašeho trvalého bydliště. Takže číslo účtu a místně příslušný finanční úřad určujte podle nemovitosti. K platbě daně patří ještě následující údaje:
- Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby
- Konstantní symbol:
- 1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu,
- 1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou.
Kalkulačka daně z nemovitostí
Daň z nemovitostí je jedna z daní, která je místní, tedy je odváděna do obecních a městských rozpočtů. Od roku 2024 došlo na základě novely zákona o dani z nemovitých věcí ke zvýšení daně průměrně o 80 %. Výše této daně je v rukou městských a obecních úřadů, takže daň se místně liší, a navíc se může lišit rok od roku s tím, jak místní zastupitelstvo případně mění místní koeficienty daně.
Penále za nezaplacení daně
Pokud nezaplatíte daň do 1. června, stejně jako u daně z příjmů je finanční úřad benevolentní a ještě několik následujících dní můžete daň zaplatit bez pokuty a úroků z prodlení. Letos poslední termín, kdy by měl mít finanční úřad peníze za daň z nemovitostí na účtu, je 5. června. Po tomto dni, od 6. června, už naskakují za dlužnou částku úroky. Výše úroku podle § 252 odst. 2 odpovídá ročně výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 8 procentních bodů.
Platná repo sazba byla k 1. 1. 2026 ve výši 3,50 %, úrok za zpoždění daně je tak ve výši 11,50 % pro první pololetí roku 2026.
Úrok z prodlení není předepsán a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.