Je výpočet vdovského důchodu rovnostářský, anebo je pro někoho výhodnější?

V praxi je vypláceno mnohem více vdovských důchodů než vdoveckých důchodů, proto budeme v textu níže hovořit pouze o vdovských důchodech, přičemž podmínky pro samotný výpočet vdovského i vdoveckého důchodu jsou pochopitelně stejné. Důvody, proč jsou vdovské důchody vypláceny mnohem častěji, jsou dva: ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži a ženy jsou v manželství většinou mladší než muži.
Výpočet vdovského důchodu
Každý vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra vdovského důchodu je ve všech případech stejně vysoká a procentní výměra vdovského důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého a činí 50 % procentní výměry důchodu, který manžel pobíral, nebo na který by měl nárok.
Kolik zaplatila na sociálním pojištění ze svého příjmu vdova nebo kolik let již vdova sociální pojištění platí, to nemá na výpočet vdovského důchodu žádný vliv. Při samotném výpočtu vdovského důchodu se ani nezohledňuje majetková nebo aktuální příjmová situace vdovy. Základní výměra státních důchodů činí v roce 2026 částku 4 900 Kč.
Praktický výpočet vdovského důchodu
Paní Monice zemřel manžel, který již pobíral vlastní starobní důchod ve výši 21 900 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra důchodu 17 000 Kč). Paní Monice, která zatím nepobírá vlastní starobní důchod, bude přiznán měsíční vdovský důchod ve výši 13 400 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra 8 500 Kč).
Tabulka vdovského důchodu
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten sólo vdovský důchod (to znamená, že vdova zatím nepobírá vlastní starobní důchod) v závislosti na tom, jak vysoký vlastní důchod zemřelý manžel měl, nebo na jaký by měl nárok. Vlastní starobní důchod zemřelého manžela máme zvolen v rozmezí 13 000 Kč až 33 000 Kč.
|
Starobního důchod zemřelého manžela
|
Sólo vdovský důchod
|
Vdovský důchod v procentech
|
13 000 Kč
|
8 950 Kč
|
68,8 %
|
15 000 Kč
|
9 950 Kč
|
66,3 %
|
17 000 Kč
|
10 950 Kč
|
64,4 %
|
19 000 Kč
|
11 950 Kč
|
62,9 %
|
21 000 Kč
|
12 950 Kč
|
61,7 %
|
23 000 Kč
|
13 950 Kč
|
60,7 %
|
25 000 Kč
|
14 950 Kč
|
59,8 %
|
27 000 Kč
|
15 950 Kč
|
59,1 %
|
29 000 Kč
|
16 950 Kč
|
58,4 %
|
31 000 Kč
|
17 950 Kč
|
57,9 %
|
33 000 Kč
|
18 950 Kč
|
57,4 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Zatímco starobní důchod se liší v rozmezí 13 000 Kč až 33 000 Kč, tak vdovský důchod se liší pouze v rozmezí 8 950 Kč až 18 950 Kč. Pokud budeme uvažovat, že většina starobních důchodů se pohybuje v rozmezí od 19 000 Kč po 25 000 Kč, tak vdovský důchod se v takovém případě nejvíce pohybuje pouze v rozmezí 11 950 Kč až 14 950 Kč. Rozdíly mezi sólo vdovskými důchody jsou tak poměrně malé. Čím vyšší státní důchod zemřelý manžel pobíral (nebo by na něj měl nárok), tím je sólo vdovský důchod v procentním vyjádření vůči tomuto důchodu nižší.
Jaký je důvod nižších rozdílů u vdovských důchodů?
Hlavním důvodem, proč se vdovské důchody liší ještě méně starobní důchod, je skutečnost, že u vdovských důchodů tvoří základní výměra důchodu, která je stejně vysoká, vyšší část celkového důchodu. Hodnota procentní výměry vdovského důchodu je v procentním vyjádření vůči celkové částce důchodu nižší, než je tomu u starobního důchodu.
Pozor na souběh dvou důchodů
V textu i v tabulce jsme počítali se situací, že vdova nepobírá vlastní starobní důchod a pobírá tzv. sólo vdovský důchod. V případě nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod se uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů, kdy se vyplácí v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího náleží pouze polovina procentní výměry.