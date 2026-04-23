Finance.cz  »  Daně a mzdy

Každý desátý Němec vydělává více než 100 tisíc euro ročně

Německo patří mezi nejvyspělejší země světa, čemuž odpovídají i mzdy. Odborníci v Německu mají velmi vysoké příjmy, vždyť desetina nejlépe placených zaměstnanců měla svojí roční mzdu vyšší než 100 tisíc euro. Jak vysoká je v Německu průměrná mzda a medián mzdy?
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Za rok 2025 činil v Německu medián mzdy u zaměstnanců pracujících na plný úvazek včetně zvláštních plateb 54 066 euro (cca 1 325 700 Kč), polovina zaměstnanců tak měla svoji roční mzdu vyšší a polovina zaměstnanců nižší, než je právě medián mzdy. Meziročně se medián mzdy u plného úvazku zvýšil o 1 907 euro. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mají pochopitelně celkové roční příjmy nižší, zejména v závislosti na celkovém počtu odpracovaných hodin.

Co se dozvíte v článku
  1. Průměrná mzda je vyšší medián mzdy
  2. Zvláštní platby zvyšují hodnotu „vlastní průměrné mzdy“
  3. Zveřejňuje se hrubá mzda
  4. Kdo kolik vydělával?
  5. Západní spolkové země hrají prim

Průměrná mzda je vyšší medián mzdy

Vzhledem k tomu, že částka průměrné mzdy je výrazně ovlivněna mzdami nejlépe hodnocených zaměstnanců a odborníků, kterým stoupají mzdy nejvíce, tak na průměrnou mzdu většina zaměstnanců nedosáhne. Za rok 2025 činila v Německu průměrná hrubá roční mzda včetně zvláštních u zaměstnání na plný úvazek plateb 64 441 euro (cca 1 580 100 Kč), tedy o 10 375 euro více než je medián mzdy.

Z tohoto porovnání názorně vidíme, že zejména nadstandardní mzdy nejlépe placených zaměstnanců zvyšují hodnotu průměrné mzdy, které se vzdaluje představě „běžné mzdy“. Tento trend však platí pro všechny členské země Evropské unie, a proto je důležité porovnávat hodnotu průměrné mzdy právě s mediánem mzdy.

Zvláštní platby zvyšují hodnotu „vlastní průměrné mzdy“

Německý statistický úřad zveřejňuje mzdové údaje se zohledněním zvláštních plateb i bez zohlednění zvláštních plateb. Právě zahrnutí zvláštních plateb značně zvyšují mzdové rozdíly v národní ekonomice, protože zejména zaměstnanci s vyšší „standardní“ mzdou mají velmi vysoké zvláštní platby mezi které patří zejména vánoční příspěvky, příspěvky na dovolenou, výkonnostní bonusy a prémie nebo podíly na zisku. Celkové nastavení zvláštních plateb závisí zejména na vykonávané profesy a odvětví či kolektivní smlouvě. Každopádně však platí, že zaměstnancům s vyšší mzdou zvyšují zvláštní platby výrazně skutečný měsíční mzdový průměr. 

Zveřejňuje se hrubá mzda

Statistické úřady vyspělých zemí světa zveřejňují hrubou mzdu, tedy před odvodem daně z příjmu a pojistného. Výpočet celkových ročních přímých daní totiž ovlivňuje osobní daňová situace daňového poplatníka a dva daňoví poplatníci se stejným zdanitelným příjmem mohou mít odlišnou čistou mzdu v závislosti na množství uplatněných daňových výhod. Např. v Česku je nejčastějším důvodem pro daňové rozdíly uplatnění či neuplatnění daňového zvýhodnění na děti. 

Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?

Zobraz výsledek

Nižší růst české ekonomiky v roce 2026, vyšla nová predikce ministerstva financí Přečtěte si také:

Nižší růst české ekonomiky v roce 2026, vyšla nová predikce ministerstva financí

Kdo kolik vydělával?

V tabulce níže máme uvedeny decilové rozčlenění roční mzdy v Německu za rok 2025 u práce na plný úvazek při zohlednění zvláštních plateb. Z tabulky názorně vidíme, že desetina zaměstnanců s nejvyšší mzdou vydělala v hrubém (tedy před zdaněním) více než 100 719 euro (cca 2 469 600 Kč). Procento nejlépe placených zaměstnanců potom dokonce více než 219 110 euro (cca 5 372 600 Kč) a pětina nejlépe placených zaměstnanců měla potom svoji roční hrubou mzdu vyšší než 79 716 euro (cca 1 954 600 Kč). Naproti tomu desetina zaměstnanců s nejnižší mzdou vydělala méně než 33 828 euro (cca 829 500 Kč).

Příjmový decil

Roční hrubá mzda za rok 2025 (při práci na plný úvazek, včetně zvláštních plateb)

První 

do 33 827 €

Druhý 

od 33 828 € do 39 368 €

Třetí 

od 33 369 € do 44 214 €

Čtvrtý 

od 44 215 € do 48 836 €

Pátý 

od 48 837 € do 54 065 €

Šestý 

od 54 066 € do 60 323 €

Sedmý

od 60 324 € do 68 188 €

Osmý

od 68 189 € do 79 715 €

Devátý

od 79 716 € do 100 718 €

Desátý

100 719 € a více

EU: Více než polovina Němců žije v nájmu, jak jsou na tom Češi? Přečtěte si také:

EU: Více než polovina Němců žije v nájmu, jak jsou na tom Češi?

Západní spolkové země hrají prim

Hrubý roční medián mezd v Německu byl značně vyšší v západoněmeckých spolkových zemích, kde dosahoval 55 435 euro, zatímco ve východoněmeckých spolkových zemích (mimo Berlín) dosahoval 46 013 euro. Nejvyšší mediánové výdělky byly následně v energetickém sektoru (77 522 euro), finančních a pojišťovacích službách (76 594 euro), naproti tomu nejnižší výdělky byly v pohostinství, zemědělství, lesnictví a rybolovu, kde nepřekročily 36 tisíc euro za rok.

Jaká je vaše čistá mzda v Česku?

skoleni

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy.

Co zvýší důchod více – rok práce navíc, nebo o 1000 Kč vyšší příjem? Přečtěte si také:

Co zvýší důchod více – rok práce navíc, nebo o 1000 Kč vyšší příjem?

Pramen: Destatis – Pressemitteilung Nr. 113/2026 – „Mittlerer Bruttojahresverdienst lag 2025 bei 54 066 Euro“

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku Leo Expressu z Prahy do Varšavy

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Patří StarDance do vysílání České televize?

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

E-shopy jsou pod náporem AI botů

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Konec plošného skenování konverzací?

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu