Každý desátý Němec vydělává více než 100 tisíc euro ročně

Za rok 2025 činil v Německu medián mzdy u zaměstnanců pracujících na plný úvazek včetně zvláštních plateb 54 066 euro (cca 1 325 700 Kč), polovina zaměstnanců tak měla svoji roční mzdu vyšší a polovina zaměstnanců nižší, než je právě medián mzdy. Meziročně se medián mzdy u plného úvazku zvýšil o 1 907 euro. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mají pochopitelně celkové roční příjmy nižší, zejména v závislosti na celkovém počtu odpracovaných hodin.
Průměrná mzda je vyšší medián mzdy
Vzhledem k tomu, že částka průměrné mzdy je výrazně ovlivněna mzdami nejlépe hodnocených zaměstnanců a odborníků, kterým stoupají mzdy nejvíce, tak na průměrnou mzdu většina zaměstnanců nedosáhne. Za rok 2025 činila v Německu průměrná hrubá roční mzda včetně zvláštních u zaměstnání na plný úvazek plateb 64 441 euro (cca 1 580 100 Kč), tedy o 10 375 euro více než je medián mzdy.
Z tohoto porovnání názorně vidíme, že zejména nadstandardní mzdy nejlépe placených zaměstnanců zvyšují hodnotu průměrné mzdy, které se vzdaluje představě „běžné mzdy“. Tento trend však platí pro všechny členské země Evropské unie, a proto je důležité porovnávat hodnotu průměrné mzdy právě s mediánem mzdy.
Zvláštní platby zvyšují hodnotu „vlastní průměrné mzdy“
Německý statistický úřad zveřejňuje mzdové údaje se zohledněním zvláštních plateb i bez zohlednění zvláštních plateb. Právě zahrnutí zvláštních plateb značně zvyšují mzdové rozdíly v národní ekonomice, protože zejména zaměstnanci s vyšší „standardní“ mzdou mají velmi vysoké zvláštní platby mezi které patří zejména vánoční příspěvky, příspěvky na dovolenou, výkonnostní bonusy a prémie nebo podíly na zisku. Celkové nastavení zvláštních plateb závisí zejména na vykonávané profesy a odvětví či kolektivní smlouvě. Každopádně však platí, že zaměstnancům s vyšší mzdou zvyšují zvláštní platby výrazně skutečný měsíční mzdový průměr.
Zveřejňuje se hrubá mzda
Statistické úřady vyspělých zemí světa zveřejňují hrubou mzdu, tedy před odvodem daně z příjmu a pojistného. Výpočet celkových ročních přímých daní totiž ovlivňuje osobní daňová situace daňového poplatníka a dva daňoví poplatníci se stejným zdanitelným příjmem mohou mít odlišnou čistou mzdu v závislosti na množství uplatněných daňových výhod. Např. v Česku je nejčastějším důvodem pro daňové rozdíly uplatnění či neuplatnění daňového zvýhodnění na děti.
Kdo kolik vydělával?
V tabulce níže máme uvedeny decilové rozčlenění roční mzdy v Německu za rok 2025 u práce na plný úvazek při zohlednění zvláštních plateb. Z tabulky názorně vidíme, že desetina zaměstnanců s nejvyšší mzdou vydělala v hrubém (tedy před zdaněním) více než 100 719 euro (cca 2 469 600 Kč). Procento nejlépe placených zaměstnanců potom dokonce více než 219 110 euro (cca 5 372 600 Kč) a pětina nejlépe placených zaměstnanců měla potom svoji roční hrubou mzdu vyšší než 79 716 euro (cca 1 954 600 Kč). Naproti tomu desetina zaměstnanců s nejnižší mzdou vydělala méně než 33 828 euro (cca 829 500 Kč).
|
Příjmový decil
|
Roční hrubá mzda za rok 2025 (při práci na plný úvazek, včetně zvláštních plateb)
|
První
|
do 33 827 €
|
Druhý
|
od 33 828 € do 39 368 €
|
Třetí
|
od 33 369 € do 44 214 €
|
Čtvrtý
|
od 44 215 € do 48 836 €
|
Pátý
|
od 48 837 € do 54 065 €
|
Šestý
|
od 54 066 € do 60 323 €
|
Sedmý
|
od 60 324 € do 68 188 €
|
Osmý
|
od 68 189 € do 79 715 €
|
Devátý
|
od 79 716 € do 100 718 €
|
Desátý
|
100 719 € a více
Západní spolkové země hrají prim
Hrubý roční medián mezd v Německu byl značně vyšší v západoněmeckých spolkových zemích, kde dosahoval 55 435 euro, zatímco ve východoněmeckých spolkových zemích (mimo Berlín) dosahoval 46 013 euro. Nejvyšší mediánové výdělky byly následně v energetickém sektoru (77 522 euro), finančních a pojišťovacích službách (76 594 euro), naproti tomu nejnižší výdělky byly v pohostinství, zemědělství, lesnictví a rybolovu, kde nepřekročily 36 tisíc euro za rok.
Pramen: Destatis – Pressemitteilung Nr. 113/2026 – „Mittlerer Bruttojahresverdienst lag 2025 bei 54 066 Euro“