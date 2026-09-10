Kdy nastává den daňové svobody v EU? Je dříve než v Česku?

Kalendářní rok lze z daňového hlediska rozdělit na dvě části, přičemž v první části pracují občané na stát a ve druhé již pouze pro sebe. Konkrétní datum, od kterého začínají občané pracovat sami na sebe se nazývá „dnem daňové svobody“. Zjednodušeně platí jednoduché pravidlo, čím nižší daně, tím dříve „den daňové svobody“ nastává. Metodika stanovení se v praxi může lišit, v článku budeme pracovat s údaji zveřejněnými v publikaci od IEM – „Institut économique Molinari, Paris‐Bruxelles – La pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de I´EU en 2026“
Co se dozvíte v článku
V EU jsou daně poměrně vysoké
V členských zemích EU mají občané obecně větší sociální jistoty než v ostatních vyspělých zemích světa. Podpora obyvatel, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, vysoká úroveň zdravotnictví dostupná pro všechny anebo penze, z nichž se dá důstojně vyžít, však představují zásadní položky ve státních rozpočtech. Proto jsou v evropských zemích rovněž vyšší daňové sazby než ve vyspělých mimoevropských zemích.
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Efektivní daňová sazba a průměrná mzda
Ne všichni zaměstnanci odvedou státu na daních stejné procento své mzdy. Např. v Česku činí daň z příjmu 15 %, ale vysoké mzdy nad úrovní trojnásobku průměrné mzdy již podléhají zvýšené sazbě 23 %. Legislativa ovlivňující míru zdanění mezd je přitom v každé zemi odlišná a nelze ji nějak přímočaře vyčíslit. „Den daňové svobody“ je proto vztažen na „průměrného zaměstnance“, tedy bezdětného svobodného zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu, přihlíží se i k DPH v dané zemi. Zohledňují se tedy všechny přímé daně placené ze mzdy, tj. sociální pojištění placené zaměstnancem, zdravotní pojištění placené zaměstnancem, daň z příjmu, sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zdravotní pojištění placené zaměstnancem a právě i DPH v základní sazbě z 32,5 % čisté mzdy zaměstnance.
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„Den daňové svobody“
Souhrnná efektivní daňová sazba je typicky uváděna v procentuálním vyjádření, nabízí se ale i názorná možnost ji vyjádřit pomocí „dne daňové svobody“. Rok lze pomyslně rozdělit na dvě části, přičemž část roku předcházející „dnu daňové svobody“ odpovídá době, kterou zaměstnanec odpracuje na zaplacení veškerých daní ze mzdy a DPH, kterou platí při nákupu zboží a služeb a až ve druhé části roku je daňově svobodný.
Nejvyšší zdanění mzdy ve Francii, nejnižší na Maltě
Efektivní daňová sazba je ze všech členských zemí Evropské unie nejvyšší ve Francii (55,6 %, „den daňové svobody“ je tak 22. července). Další čtyři členské země EU mají efektivní daňovou sazbu přesahující 50 %, čemuž odpovídají „dny daňové svobody“ v průběhu července. Jedná se o Rakousko a Belgii (obojí 17. července), Německo (14. července) a Itálii (4. července). Naopak na Maltě (20. dubna, nejnižší efektivní daňová sazba z celé EU 29,9 %), Kypru (26. dubna), v Irsku (22. května), Bulharsku (24. května) a Dánsku (27. května) si zaměstnanci své daňové povinnosti pomyslně odpracují před začátkem letních měsíců.
Česko se drží v evropském průměru
Průměrná efektivní daňová sazba napříč členskými zeměmi Evropské unie činí 44,6 %, čemuž odpovídá „den daňové svobody“ 12. června. Pro českého zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu pak nastává „den daňové svobody“ 14. června, což je oproti průměru EU rozdíl pouhých dvou dní.
Meziroční vývoj zdanění práce v EU
Průměrná efektivní daňová sazba napříč členskými zeměmi Evropské unie se v posledních 15 letech pohybuje mezi 44 % a 46 %, meziročně došlo k nárustu o 0,3 %. Zdanění práce vzrostlo meziročně nejvíce v Německu (zvýšení odpovídá 6 odpracovaným dnům ročně navíc), v Česku pak musejí zaměstnanci odpracovat o 1 den více, než nastane „den daňové svobody“. Naopak v pěti členských zemích Evropské unie se průměrná efektivní daňová sazba snížila, nejvýrazněji v Portugalsku (snížení odpovídá 4 odpracovaným dnům ročně méně).
Zdroj: IEM „Institut économique Molinari, Paris‐Bruxelles – La pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de I´EU en 2026“