Kolik stojí byt na Slovensku? Jak stoupají ceny nemovitostí na Slovensku?

Průměrné ceny nemovitostí na Slovensku rostly až do roku 2022, potom došlo k mírnému poklesu, ale od roku 2024 ceny již opět stoupají a průměrná cena za metr čtvereční u bytů a domů za rok 2025 byla již vyšší než v rekordním roce 2022. Jak moc stoupaly ceny nemovitostí na Slovensku v posledních deseti letech? Jak se liší průměrné ceny v jednotlivých krajích?
Petr Gola
Cenu nemovitostí na Slovensku, stejně jako v Česku, ovlivňuje zejména lokalita dané nemovitosti (včetně veškeré občanské vybavenosti), zařízení dané nemovitosti a samozřejmě její rozloha. Pro investory jsou oblíbené zejména menší byty s nižšími náklady na provoz ve větších městech, zejména v Bratislavě, kde se nejsnadněji pronajímají.

Co se dozvíte v článku
  1. Zdanění příjmů z nájmu na Slovensku
  2. Investice do nemovitosti lákají
  3. Jak šel čas s průměrnou cenou nemovitosti?
  4. Konec roku 2025 pod lupou
  5. Bratislava hraje prim

Zdanění příjmů z nájmu na Slovensku

Z příjmů z nájmu se na Slovensku, stejně jako v Česku (dle § 9 zákona o dani z příjmu), neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, příjem z nájmu podléhá pouze odvodům na dani z příjmu fyzických osob. Sazby daně z příjmu jsou na Slovensku dvě: 19 % a 25 %, jsou tedy vyšší než v Česku. 

Investice do nemovitosti lákají

Pro většinu Čechů a Slováků je bydlení ve vlastním bytě nebo domě mnohem atraktivnější než bydlení v nájmu. Vyřešení vlastní bytové situace je však aktuálně v obou zemích finančně velmi nákladné. Pro lidi s vyššími příjmy je tak investice do nemovitostí velmi zajímavá, a to nejenom z důvodu pravidelného pasivního příjmu z nájmu, ale i z důvodu postupného zhodnocování nemovitosti v čase. Od roku 2020 stoupla průměrná cena nemovitostí na Slovensku za metr čtvereční o více než tisíc euro.

Jak šel čas s průměrnou cenou nemovitosti?

V přiložené tabulce níže máme uvedenu průměrnou cenu za metr čtvereční u nemovitostí (bytů i domů dohromady) na Slovensku v letech 2017 až 2025 (vždy za celý kalendářní rok), tak jak byla tato data publikována Národnou bankou Slovenska. Z tabulky vidíme, že průměrná cena za celý kalendářní rok 2025 je vyšší více než dvojnásobně než v roce 2017. Ceny nemovitosti na Slovensku v posledních letech, stejně jako v Česku, významně stoupaly.

Rok

Průměrná cena nemovitostí za metr čtvereční

2025

2 799 €

2024

2 500 €

2023

2 480 €

2022

2 639 €

2021

2 176 €

2020

1 762 €

2019

1 574 €

2018

1 464 €

2017

1 388 €

Pramen: Národná banka Slovenska – „Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR“

Konec roku 2025 pod lupou

Koncem loňského roku zrychlil růst cen nemovitostí na Slovensku, zejména z důvodu zdražování bytů. Nejvíce ceny ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku stoupaly ceny nemovitostí v Košickém a Žilinském kraji. Průměrná cena u bytů činila v posledním čtvrtletí loňského roku 3 262 euro za metr čtvereční a u bytů potom 2 139 euro za metr čtvereční. Cena bytů v posledních letech na Slovensku stoupá výrazně rychleji než domů, ještě v roce 2012 činila průměrná cena za metr čtvereční u domů přibližně stejnou částku jako u bytů. 

Nejvyšší průměrná cena za metr čtvereční je pochopitelně u jednopokojových bytů, kde ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosahovala 3 667 euro za metr čtvereční. U dvoupokojových bytů to bylo 3 344 euro za metr čtvereční a u třípokojových bytů potom 2 893 euro za metr čtvereční.

Bratislava hraje prim

V přiložené tabulce níže máme uvedenu průměrnou cenu za metr čtvereční za nemovitost (byty i domy dohromady) v jednotlivých krajích v posledním čtvrtletí loňského roku. S velkým náskokem jsou nejvyšší ceny v Bratislavě, což je podobné situaci v Česku, kde jsou rovněž ceny nemovitosti v Praze oproti ostatním městům výrazně vyšší.

Ceny nemovitostí nejvíce stoupají v městech s nejlepším pracovním uplatněním, s univerzitním zázemím, s dostatkem volnočasové zábavy, s dobrou dopravní dostupností a s kvalitní občanskou vybaveností. V Bratislavě i v Praze jsou průměrné mzdy značně vyšší než je celorepublikový průměr. Mezi ostatními kraji na Slovensku jsou již rozdíly v ceně nemovitostí značně menší, situace v Trnavském, Trenčínském, Banskobystrickém a Nitranském kraji je velmi podobná.

Kraj

Průměrná cena nemovitostí za metr čtvereční

Bratislavský

3 731 €

Košický

2 608 €

Žilinský 

2 180 €

Prešovský

2 172 €

Trnavský

1 982 €

Trenčínský

1 787 €

Banskobystrický

1 744 €

Nitranský

1 589 €

Pramen: Národná banka Slovenska – „V roku 2025 bývanie zdraželo o 12 %“

