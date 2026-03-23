Kolik stojí byt na Slovensku? Jak stoupají ceny nemovitostí na Slovensku?

Cenu nemovitostí na Slovensku, stejně jako v Česku, ovlivňuje zejména lokalita dané nemovitosti (včetně veškeré občanské vybavenosti), zařízení dané nemovitosti a samozřejmě její rozloha. Pro investory jsou oblíbené zejména menší byty s nižšími náklady na provoz ve větších městech, zejména v Bratislavě, kde se nejsnadněji pronajímají.
Co se dozvíte v článku
Zdanění příjmů z nájmu na Slovensku
Z příjmů z nájmu se na Slovensku, stejně jako v Česku (dle § 9 zákona o dani z příjmu), neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, příjem z nájmu podléhá pouze odvodům na dani z příjmu fyzických osob. Sazby daně z příjmu jsou na Slovensku dvě: 19 % a 25 %, jsou tedy vyšší než v Česku.
Investice do nemovitosti lákají
Pro většinu Čechů a Slováků je bydlení ve vlastním bytě nebo domě mnohem atraktivnější než bydlení v nájmu. Vyřešení vlastní bytové situace je však aktuálně v obou zemích finančně velmi nákladné. Pro lidi s vyššími příjmy je tak investice do nemovitostí velmi zajímavá, a to nejenom z důvodu pravidelného pasivního příjmu z nájmu, ale i z důvodu postupného zhodnocování nemovitosti v čase. Od roku 2020 stoupla průměrná cena nemovitostí na Slovensku za metr čtvereční o více než tisíc euro.
Jak šel čas s průměrnou cenou nemovitosti?
V přiložené tabulce níže máme uvedenu průměrnou cenu za metr čtvereční u nemovitostí (bytů i domů dohromady) na Slovensku v letech 2017 až 2025 (vždy za celý kalendářní rok), tak jak byla tato data publikována Národnou bankou Slovenska. Z tabulky vidíme, že průměrná cena za celý kalendářní rok 2025 je vyšší více než dvojnásobně než v roce 2017. Ceny nemovitosti na Slovensku v posledních letech, stejně jako v Česku, významně stoupaly.
|
Rok
|
Průměrná cena nemovitostí za metr čtvereční
|
2025
|
2 799 €
|
2024
|
2 500 €
|
2023
|
2 480 €
|
2022
|
2 639 €
|
2021
|
2 176 €
|
2020
|
1 762 €
|
2019
|
1 574 €
|
2018
|
1 464 €
|
2017
|
1 388 €
Pramen: Národná banka Slovenska – „Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR“
Konec roku 2025 pod lupou
Koncem loňského roku zrychlil růst cen nemovitostí na Slovensku, zejména z důvodu zdražování bytů. Nejvíce ceny ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku stoupaly ceny nemovitostí v Košickém a Žilinském kraji. Průměrná cena u bytů činila v posledním čtvrtletí loňského roku 3 262 euro za metr čtvereční a u bytů potom 2 139 euro za metr čtvereční. Cena bytů v posledních letech na Slovensku stoupá výrazně rychleji než domů, ještě v roce 2012 činila průměrná cena za metr čtvereční u domů přibližně stejnou částku jako u bytů.
Nejvyšší průměrná cena za metr čtvereční je pochopitelně u jednopokojových bytů, kde ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosahovala 3 667 euro za metr čtvereční. U dvoupokojových bytů to bylo 3 344 euro za metr čtvereční a u třípokojových bytů potom 2 893 euro za metr čtvereční.
Bratislava hraje prim
V přiložené tabulce níže máme uvedenu průměrnou cenu za metr čtvereční za nemovitost (byty i domy dohromady) v jednotlivých krajích v posledním čtvrtletí loňského roku. S velkým náskokem jsou nejvyšší ceny v Bratislavě, což je podobné situaci v Česku, kde jsou rovněž ceny nemovitosti v Praze oproti ostatním městům výrazně vyšší.
Ceny nemovitostí nejvíce stoupají v městech s nejlepším pracovním uplatněním, s univerzitním zázemím, s dostatkem volnočasové zábavy, s dobrou dopravní dostupností a s kvalitní občanskou vybaveností. V Bratislavě i v Praze jsou průměrné mzdy značně vyšší než je celorepublikový průměr. Mezi ostatními kraji na Slovensku jsou již rozdíly v ceně nemovitostí značně menší, situace v Trnavském, Trenčínském, Banskobystrickém a Nitranském kraji je velmi podobná.
|
Kraj
|
Průměrná cena nemovitostí za metr čtvereční
|
Bratislavský
|
3 731 €
|
Košický
|
2 608 €
|
Žilinský
|
2 180 €
|
Prešovský
|
2 172 €
|
Trnavský
|
1 982 €
|
Trenčínský
|
1 787 €
|
Banskobystrický
|
1 744 €
|
Nitranský
|
1 589 €
Pramen: Národná banka Slovenska – „V roku 2025 bývanie zdraželo o 12 %“