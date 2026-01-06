Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Kolik stojí penzisty důchodové změny při výpočtu důchodu v roce 2026?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se oproti roku 2025 mírně snížil zápočet za každý rok pojištění a v první redukční hranici. Podívejme se na praktických příkladech, jaký konkrétní dopad tato opatření mají.
Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2026 závisí, stejně jako v roce 2025, na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, přičemž při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění.

Redukce osobního vyměřovací základu

Ve výpočtové formuli starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje. V roce 2025 se v první redukční hranici počítal ze 100 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. V roce 2026 se však osobní vyměřovací základ v první redukční hranici započítává z 99 % a ve druhé redukční hranici z 26 %.

Snížení zápočtu v první redukční hranici o jedno procento má dopad na všechny žadatele o starobní důchod. První redukční hranice při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 je do 21 546 Kč a druhá redukční hranice je od 21 546 Kč do 195 868 Kč. K částce osobního vyměřovacího základu nad 195 868 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 již nepřihlíží.

Nižší zápočet za každý rok pojištění

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí doba pojištění v celých ukončených letech. V roce 2026 znamená každý ukončený rok pojištění zápočet z výpočtového základu ve výši 1,495 %. V roce 2025 to bylo 1,5 %. I snížení zápočtu za každý ukončený rok pojištění má dopad na všechny žadatele o starobní důchod.

Výpočtovým základem je redukovaný osobní vyměřovací základ. Průběh pojištění žadatele o starobní důchod má vliv pouze na výši procentní výměry starobního důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci starobního důchodu stejně vysokou a v roce 2026 činí 4 900 Kč. 

Konkrétní výpočty v roce 2026

V přiložené tabulce níže si vypočítáme řádný starobní důchod u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých mezd za odpracované roky v současné hodnotě) při získání doby pojištění v rozsahu 45 let. Při výpočtu starobního důchodu nepočítáme s výchovným na děti.

Ve druhém sloupci máme vypočten řádný starobní důchod dle aktuálně platné výpočtové formule v roce 2026. Ve třetím sloupci máme vypočten řádný starobní důchod za hypotetického předpokladu, že by zápočet v první redukční hranici činil 100 % a zápočet za každý ukončený rok pojištění byl 1,5 %, tak jako tomu bylo v roce 2025. Tímto způsobem následně vypočítáme, jak dané legislativní opatření snížilo částku měsíčního důchodu.

Z tabulky níže názorně vidíme, že např. u osobního vyměřovacího základu ve výši 20 000 Kč znamenají legislativní změny nižší důchod o 179 Kč a u osobního vyměřovacího základu ve výši 180 000 Kč o 286 Kč. V korunovém vyjádření pocítí změny výpočtové formule starobního důchodu lidé s vyššími příjmy více než lidé s nízkými příjmy.

Osobní vyměřovací základ Aktuální legislativa rok 2026 Výpočet dle legislativy 2025 Rozdíl
20 000 Kč 18 221 Kč 18 400 Kč 179 Kč
30 000 Kč 20 730 Kč 20 928 Kč 198 Kč
40 000 Kč 22 479 Kč 22 683 Kč 204 Kč
50 000 Kč 24 228 Kč 24 438 Kč 210 Kč
60 000 Kč 25 977 Kč 26 193 Kč 216 Kč
70 000 Kč 27 726 Kč 27 948 Kč 222 Kč
80 000 Kč 29 475 Kč 29 703 Kč 228 Kč
90 000 Kč 31 225 Kč 31 458 Kč 233 Kč
100 000 Kč 32 974 Kč 33 213 Kč 239 Kč
 120 000 Kč 36 472 Kč 36 723 Kč 251 Kč
 140 000 Kč 39 970 Kč 40 233 Kč 263 Kč
 160 000 Kč 43 469 Kč 43 743 Kč 274 Kč
 180 000 Kč 46 967 Kč 47 253 Kč 286 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Zápočet obou parametrů bude klesat i v příštích letech

Aktuálně platná legislativa počítá s dalšími snižováním zápočtu osobního vyměřovacího základu v první redukční hranici, a to vždy o 1 % každý následující rok tak, aby od roku 2035 činil zápočet 90 % (dle § 15 zákona o důchodovém pojištění). Rovněž se počítá s dalším postupným snižováním zápočtu za každý celý ukončený rok pojištění tak, by od roku 2035 činil zápočet 1,45 % (dle § 34 zákona o důchodovém pojištění). 

Jak se liší důchod přiznaný v letech 2022 až 2026? Rozdíly mohou být propastné, koho valorizace zvýhodnily? Přečtěte si také:

