Kolik stojí penzisty důchodové změny při výpočtu důchodu v roce 2026?

Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2026 závisí, stejně jako v roce 2025, na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, přičemž při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění.
Co se dozvíte v článku
Redukce osobního vyměřovací základu
Ve výpočtové formuli starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje. V roce 2025 se v první redukční hranici počítal ze 100 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. V roce 2026 se však osobní vyměřovací základ v první redukční hranici započítává z 99 % a ve druhé redukční hranici z 26 %.
Snížení zápočtu v první redukční hranici o jedno procento má dopad na všechny žadatele o starobní důchod. První redukční hranice při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 je do 21 546 Kč a druhá redukční hranice je od 21 546 Kč do 195 868 Kč. K částce osobního vyměřovacího základu nad 195 868 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 již nepřihlíží.
Nižší zápočet za každý rok pojištění
Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí doba pojištění v celých ukončených letech. V roce 2026 znamená každý ukončený rok pojištění zápočet z výpočtového základu ve výši 1,495 %. V roce 2025 to bylo 1,5 %. I snížení zápočtu za každý ukončený rok pojištění má dopad na všechny žadatele o starobní důchod.
Výpočtovým základem je redukovaný osobní vyměřovací základ. Průběh pojištění žadatele o starobní důchod má vliv pouze na výši procentní výměry starobního důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci starobního důchodu stejně vysokou a v roce 2026 činí 4 900 Kč.
Výpočet starobního důchodu v roce 2026
Konkrétní výpočty v roce 2026
V přiložené tabulce níže si vypočítáme řádný starobní důchod u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých mezd za odpracované roky v současné hodnotě) při získání doby pojištění v rozsahu 45 let. Při výpočtu starobního důchodu nepočítáme s výchovným na děti.
Ve druhém sloupci máme vypočten řádný starobní důchod dle aktuálně platné výpočtové formule v roce 2026. Ve třetím sloupci máme vypočten řádný starobní důchod za hypotetického předpokladu, že by zápočet v první redukční hranici činil 100 % a zápočet za každý ukončený rok pojištění byl 1,5 %, tak jako tomu bylo v roce 2025. Tímto způsobem následně vypočítáme, jak dané legislativní opatření snížilo částku měsíčního důchodu.
Z tabulky níže názorně vidíme, že např. u osobního vyměřovacího základu ve výši 20 000 Kč znamenají legislativní změny nižší důchod o 179 Kč a u osobního vyměřovacího základu ve výši 180 000 Kč o 286 Kč. V korunovém vyjádření pocítí změny výpočtové formule starobního důchodu lidé s vyššími příjmy více než lidé s nízkými příjmy.
|Osobní vyměřovací základ
|Aktuální legislativa rok 2026
|Výpočet dle legislativy 2025
|Rozdíl
|20 000 Kč
|18 221 Kč
|18 400 Kč
|179 Kč
|30 000 Kč
|20 730 Kč
|20 928 Kč
|198 Kč
|40 000 Kč
|22 479 Kč
|22 683 Kč
|204 Kč
|50 000 Kč
|24 228 Kč
|24 438 Kč
|210 Kč
|60 000 Kč
|25 977 Kč
|26 193 Kč
|216 Kč
|70 000 Kč
|27 726 Kč
|27 948 Kč
|222 Kč
|80 000 Kč
|29 475 Kč
|29 703 Kč
|228 Kč
|90 000 Kč
|31 225 Kč
|31 458 Kč
|233 Kč
|100 000 Kč
|32 974 Kč
|33 213 Kč
|239 Kč
|120 000 Kč
|36 472 Kč
|36 723 Kč
|251 Kč
|140 000 Kč
|39 970 Kč
|40 233 Kč
|263 Kč
|160 000 Kč
|43 469 Kč
|43 743 Kč
|274 Kč
|180 000 Kč
|46 967 Kč
|47 253 Kč
|286 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Jaký důchod budete pobírat v roce 2026?
Zápočet obou parametrů bude klesat i v příštích letech
Aktuálně platná legislativa počítá s dalšími snižováním zápočtu osobního vyměřovacího základu v první redukční hranici, a to vždy o 1 % každý následující rok tak, aby od roku 2035 činil zápočet 90 % (dle § 15 zákona o důchodovém pojištění). Rovněž se počítá s dalším postupným snižováním zápočtu za každý celý ukončený rok pojištění tak, by od roku 2035 činil zápočet 1,45 % (dle § 34 zákona o důchodovém pojištění).