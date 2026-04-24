Komu přináší delší pracovní neschopnost nejvyšší finanční ztrátu?

Zdravotní problémy jsou vždy nepříjemné, a to i finančně. Během pracovní neschopnosti totiž klesá měsíční disponibilní příjem. Vzhledem k tomu, že je při výpočtu nemocenské zastoupen prvek solidarity, tak si nejvíce pohorší lidé s vyššími příjmy. Kdo však nemá na nemocenskou vůbec nárok?
Petr Gola
Nárok na nemocenskou mají pouze pojištěnci účastni na sociálním (nemocenském) pojištění. Po finanční stránce je tak delší pracovní neschopnost nejvíce nepříjemná pro OSVČ, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. Takových OSVČ je přitom většina. Samotná účast v dobrovolném měsíčním paušálním režimu negarantuje nárok na nemocenskou, opět je podmínkou platba dobrovolného nemocenského pojištění. Bez peněz během nemoci tak jsou všechny OSVČ neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění.

Co se dozvíte v článku
  1. Všechny OSVČ jsou bez peněz první dva týdny
  2. Zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy
  3. Vyšší mzda = nižší náhradový poměr
  4. Vyšší příjem neznamená vyšší daňovou vratku

Nárok na nemocenskou po uplynutí ochranné sedmidenní lhůty po skončení zaměstnání nemají pochopitelně nezaměstnaní občané. Nemocenskou nelze pobírat ani během čerpání mateřské nebo při práci pouze na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Bez nároku na nemocenskou jsou samozřejmě i investoři pouze s pasivními příjmy, které nezakládají účast na pojištění.

Všechny OSVČ jsou bez peněz první dva týdny

Živnostníci a podnikatelé platící si dobrovolné nemocenské pojištění mají nárok v případě pracovní neschopnosti na nemocenskou, která náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti jsou bez peněz všechny OSVČ, bez ohledu na to, zdali si platí či neplatí dobrovolné nemocenské pojištění.

Zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy

Během pracovní neschopnosti mají zaměstnanci nárok na finanční plnění již od prvního dne. V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy zaměstnavatel, přičemž výše náhrady mzdy závisí na dosahovaném předchozím příjmu a vyplácí se pouze za hodiny, které zaměstnanec měl odpracovat a z důvodu pracovní neschopnosti je neodpracoval. Na náhradu mzdy mají zaměstnanci v pracovní neschopnosti nárok pouze během trvání pracovního poměru, což je rozdíl oproti nemocenské, která může být při splnění zákonných podmínek vyplácena i po skončení zaměstnání, pokud pracovní neschopnost trvá i po skočení pracovního poměru nebo dojde k pracovní neschopnosti v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru. 

Vyšší mzda = nižší náhradový poměr

Při samotném výpočtu nemocenské platí, že s rostoucí mzdou klesá náhradový poměr. Zjednodušeně řečeno mají zaměstnanci s vyšší hrubou mzdou v procentním vyjádření nižší nemocenskou. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu nemocenskou za 30 dní (tj. od 15. kalendářního dne nemoci) u různých hrubých mezd. V posledním sloupci máme vypočtenu nemocenskou v porovnání s předchozí hrubou mzdou v procentním vyjádření.

Hrubá mzda

Nemocenská za 30 dní (od 15. kalendářního dne nemoci)

Náhradový poměr

20 000 Kč

11 170 Kč

55,9 %

25 000 Kč

13 950 Kč

55,8 %

30 000 Kč

16 746 Kč

55,8 %

35 000 Kč

19 528 Kč

55,8 %

40 000 Kč

22 324 Kč

55,8 %

45 000 Kč

25 120 Kč

55,8 %

50 000 Kč

27 842 Kč

55,7 %

55 000 Kč

29 680 Kč

54,0 %

60 000 Kč

31 550 Kč

52,6 %

65 000 Kč

33 418 Kč

51,4 %

70 000 Kč

35 258 Kč

50,4 %

80 000 Kč

37 964 Kč

47,5 %

90 000 Kč

39 818 Kč

44,2 %

100 000 Kč

41 672 Kč

41,7 %

120 000 Kč

45 396 Kč

37,8 %

140 000 Kč

49 104 Kč

35,1 %

160 000 Kč

50 778 Kč

31,7 %

200 000 Kč

50 778 Kč

25,4 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Stejný princip jako při výpočtu nemocenské platí i při výpočtu náhrady mzdy, náhradový poměr s vyšší mzdou klesá. Někteří zaměstnanci tak během nemoci čerpají dovolenou, aby si finančně nepohoršili. Pro zaměstnance s nízkou mzdou je každé snížení měsíčního příjmu značný zásah do finančního hospodaření a zaměstnanci s vysokou mzdou si v procentním vyjádření pohorší značně více.

Vyšší příjem neznamená vyšší daňovou vratku

Pokud pracovní neschopnost trvá alespoň celý kalendářní měsíc, tak vznikne zaměstnanci za celý kalendářní rok nárok na daňovou vratku, protože souhrnná částka zaplacené zálohové daně z příjmu je vyšší než vypočtená roční daň z příjmu. Důvodem je skutečnost, že za celý kalendářní rok se uplatní v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání roční sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč bez ohledu na počet skutečně odpracovaných měsíců a za měsíc pracovní neschopnosti nebylo možné uplatnit poměrnou měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč. Až na výjimky tak činí ve všech případech z důvodu měsíční nemoci nárok na roční daňový přeplatek částku právě 2 570 Kč. Stejnou částku daňového přeplatku obdrží zaměstnanec s měsíční mzdou 40 000 Kč i zaměstnanec s měsíční mzdou 100 000 Kč.

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

