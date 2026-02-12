Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Kteří důchodci si během let nejvíce pohoršili? Invalidní, prvního stupně

Kteří důchodci si během let nejvíce pohoršili? Invalidní, prvního stupně

Ze všech státních důchodů je nejnižší průměrný invalidní důchod prvního stupně. V posledních letech navíc hodnota průměrného starobního důchodu stoupala rychleji než hodnota průměrného invalidního důchodu prvního stupně. Finanční situace invalidních důchodců prvního stupně není jednoduchá.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Sdílet

V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodů (prvního, druhého a třetího stupně), přičemž přiznaný stupeň invalidity má zásadní vliv na měsíční částku invalidního důchodu. Vzhledem k tomu, že při pravidelné valorizaci se zvyšuje procentní výměra důchodu příslušným procentem, tak se invalidní důchod prvního stupně zvyšoval nejméně.

Co se dozvíte v článku
  1. Porovnání starobního a invalidního důchodu prvního stupně
  2. Důležitost vlastního příjmu pro invalidní důchodce stoupá
  3. Další nepříjemnost = nezvyšování slevy na invaliditu

Porovnání starobního a invalidního důchodu prvního stupně

V přiložené tabulce níže máme uvedenu průměrnou částku invalidního důchodu prvního stupně vždy k prosinci příslušného roku a současně máme uveden i průměrný starobní důchod k prosinci příslušného roku. V posledním sloupci máme vypočteno, kolik procent činí průměrný invalidní důchod prvního stupně v porovnání s průměrným starobním důchodem. Porovnání máme provedeno za roky 2019 až 2025.

Porovnání starobního a invalidního důchodu I. stupně
Rok Průměrný invalidní důchod I. stupně Průměrný starobní důchod Vzájemný poměr
2025 10 103 Kč 21 094 Kč 47,90 %
2024 9 906 Kč 20 680 Kč 47,90 %
2023 9 685 Kč 20 264 Kč 47,79 %
2022 8 887 Kč 18 061 Kč 49,21 %
2021 7 642 Kč 15 425 Kč 49,54 %
2020 7 366 Kč 14 479 Kč 50,87 %
2019 6 851 Kč 13 468 Kč 50,87 %

Pramen: ČSSZ – Důchodové statistiky – Průměrná výše sólo důchodu v ČR

Z tabulky názorně vidíme, že ještě v roce 2019 činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 50,9 % průměrného starobního důchodu, tak v roce 2025 to bylo o tři procenta méně, a sice 47,9 %. Reálně tak jsou na tom invalidní důchodci prvního stupně v porovnání se starobními důchodu rok od rok hůře.

V korunovém vyjádření je rozdíl velmi značný, vždyť průměrný invalidní důchod prvního stupně je v roce 2025 vyšší o 3 252 Kč než v roce 2019, zatímco průměrný starobní důchod v roce 2025 je vyšší o 7 626 Kč. Příjmové nůžky mezi starobním důchodem a invalidním důchodem se během let rozevírají.

Kalkulačka invalidního důchodu

Důležitost vlastního příjmu pro invalidní důchodce stoupá

Průměrná hrubá mzda za první až třetí čtvrtletí 2025 činila 48 171 Kč. Po odpočtu daně z příjmu (při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka), sociálního a zdravotního pojištění činí čistá mzda 37 922 Kč. 

Průměrný invalidní důchod ve výši 10 103 Kč tak dosahuje 26,6 % průměrné čisté mzdy, finančně vyjít s takovým příjmem je těžké a legislativa počítá s tím, že si budou invalidní důchodci prvního stupně ke svému invalidnímu důchodu přivydělávat. Najít pro invalidní důchodce prvního stupně zaměstnání odpovídající svojí náplní a náročností zdravotnímu stavu je přitom těžké, nesmírně však důležité, protože samotné období pobírání invalidního důchodu prvního stupně se pro budoucí výpočet starobního důchodu nepočítá jako náhradní doba pojištění.

Kalkulačka starobního důchodu
Znám "Osobní vyměřovací základ":
Kdo obdrží roční daňový přeplatek, i když nezaplatil během loňského roku žádnou daň z příjmu? Přečtěte si také:

Kdo obdrží roční daňový přeplatek, i když nezaplatil během loňského roku žádnou daň z příjmu?

Další nepříjemnost = nezvyšování slevy na invaliditu

Zaměstnaní invalidní důchodci prvního stupně mají při výpočtu daně z příjmu nárok na slevu na invaliditu ve výši 210 Kč, která přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu. Sleva na invaliditu se však během let nezvyšovala a již od roku 2008 je ve stejné výši. Reálně tak hodnota slevy na invaliditu značně poklesla. Základní daňová sleva na poplatníka se během let zvyšovala, stejně tak i daňové zvýhodnění na děti. Daňová sleva na invaliditu však nikoliv.

školení pri začínající mzdové účetní

V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu za první až třetí čtvrtletí ve vybraných letech a hodnotu slevy na invaliditu v procentním vyjádření právě z průměrné mzdy.

Porovnání průměrné mzdy a slevy na invaliditu
Rok Průměrná mzda Sleva na invaliditu (měsíční) Vzájemný poměr
2025 48 171 Kč 210 Kč 0,44 %
2020 35 201 Kč 210 Kč 0,60 %
2014 25 261 Kč 210 Kč 0,83 %
2008 22 021 Kč 210 Kč 0,95 %

Zatímco v roce 2025 dosahuje sleva na invaliditu pouze 0,44 % průměrné mzdy, tak v roce 2008 to bylo 0,95 % průměrné mzdy. Měsíční sleva na invaliditu se během těchto let nezvýšila, zatímco průměrná mzda se zvýšila více než dvojnásobně.

Měla by se v ČR zvýšit daňová sleva na invaliditu?

Zobraz výsledek
Nový daňový odpočet je tu! Nejvíce potěší lidi v družstevních bytech Přečtěte si také:

Nový daňový odpočet je tu! Nejvíce potěší lidi v družstevních bytech

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Máslo bude levné až do podzimu

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu