Kteří důchodci si během let nejvíce pohoršili? Invalidní, prvního stupně

V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodů (prvního, druhého a třetího stupně), přičemž přiznaný stupeň invalidity má zásadní vliv na měsíční částku invalidního důchodu. Vzhledem k tomu, že při pravidelné valorizaci se zvyšuje procentní výměra důchodu příslušným procentem, tak se invalidní důchod prvního stupně zvyšoval nejméně.
Porovnání starobního a invalidního důchodu prvního stupně
V přiložené tabulce níže máme uvedenu průměrnou částku invalidního důchodu prvního stupně vždy k prosinci příslušného roku a současně máme uveden i průměrný starobní důchod k prosinci příslušného roku. V posledním sloupci máme vypočteno, kolik procent činí průměrný invalidní důchod prvního stupně v porovnání s průměrným starobním důchodem. Porovnání máme provedeno za roky 2019 až 2025.
|Rok
|Průměrný invalidní důchod I. stupně
|Průměrný starobní důchod
|Vzájemný poměr
|2025
|10 103 Kč
|21 094 Kč
|47,90 %
|2024
|9 906 Kč
|20 680 Kč
|47,90 %
|2023
|9 685 Kč
|20 264 Kč
|47,79 %
|2022
|8 887 Kč
|18 061 Kč
|49,21 %
|2021
|7 642 Kč
|15 425 Kč
|49,54 %
|2020
|7 366 Kč
|14 479 Kč
|50,87 %
|2019
|6 851 Kč
|13 468 Kč
|50,87 %
Pramen: ČSSZ – Důchodové statistiky – Průměrná výše sólo důchodu v ČR
Z tabulky názorně vidíme, že ještě v roce 2019 činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 50,9 % průměrného starobního důchodu, tak v roce 2025 to bylo o tři procenta méně, a sice 47,9 %. Reálně tak jsou na tom invalidní důchodci prvního stupně v porovnání se starobními důchodu rok od rok hůře.
V korunovém vyjádření je rozdíl velmi značný, vždyť průměrný invalidní důchod prvního stupně je v roce 2025 vyšší o 3 252 Kč než v roce 2019, zatímco průměrný starobní důchod v roce 2025 je vyšší o 7 626 Kč. Příjmové nůžky mezi starobním důchodem a invalidním důchodem se během let rozevírají.
Důležitost vlastního příjmu pro invalidní důchodce stoupá
Průměrná hrubá mzda za první až třetí čtvrtletí 2025 činila 48 171 Kč. Po odpočtu daně z příjmu (při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka), sociálního a zdravotního pojištění činí čistá mzda 37 922 Kč.
Průměrný invalidní důchod ve výši 10 103 Kč tak dosahuje 26,6 % průměrné čisté mzdy, finančně vyjít s takovým příjmem je těžké a legislativa počítá s tím, že si budou invalidní důchodci prvního stupně ke svému invalidnímu důchodu přivydělávat. Najít pro invalidní důchodce prvního stupně zaměstnání odpovídající svojí náplní a náročností zdravotnímu stavu je přitom těžké, nesmírně však důležité, protože samotné období pobírání invalidního důchodu prvního stupně se pro budoucí výpočet starobního důchodu nepočítá jako náhradní doba pojištění.
Další nepříjemnost = nezvyšování slevy na invaliditu
Zaměstnaní invalidní důchodci prvního stupně mají při výpočtu daně z příjmu nárok na slevu na invaliditu ve výši 210 Kč, která přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu. Sleva na invaliditu se však během let nezvyšovala a již od roku 2008 je ve stejné výši. Reálně tak hodnota slevy na invaliditu značně poklesla. Základní daňová sleva na poplatníka se během let zvyšovala, stejně tak i daňové zvýhodnění na děti. Daňová sleva na invaliditu však nikoliv.
V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu za první až třetí čtvrtletí ve vybraných letech a hodnotu slevy na invaliditu v procentním vyjádření právě z průměrné mzdy.
|Rok
|Průměrná mzda
|Sleva na invaliditu (měsíční)
|Vzájemný poměr
|2025
|48 171 Kč
|210 Kč
|0,44 %
|2020
|35 201 Kč
|210 Kč
|0,60 %
|2014
|25 261 Kč
|210 Kč
|0,83 %
|2008
|22 021 Kč
|210 Kč
|0,95 %
Zatímco v roce 2025 dosahuje sleva na invaliditu pouze 0,44 % průměrné mzdy, tak v roce 2008 to bylo 0,95 % průměrné mzdy. Měsíční sleva na invaliditu se během těchto let nezvýšila, zatímco průměrná mzda se zvýšila více než dvojnásobně.