Kterým zaměstnancům se zvýší platy od 1. ledna 2026?

Od ledna 2026 se zvýší platové tarify vybraným skupinám státních zaměstnanců. Navýšení se bude týkat pedagogických a akademických pracovníků i příslušníků bezpečnostních sborů a projeví se v úpravě tarifních tabulek podle pracovního režimu, platové třídy a délky praxe.
Veronika Němcová
Dnes

Vláda schválila s účinností od 1. ledna 2026 zvýšení platových tarifů zaměstnancům bezpečnostních sborů. Toto opatření se má týkat příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Celní správy, Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Součástí návrhu jsou dvě tabulky platových tarifů. První z nich je určena pro příslušníky pracující ve standardním pracovním režimu, u nichž se od 1. ledna 2026 počítá s navýšením mzdy o 5 %. Druhá tabulka se vztahuje na příslušníky vykonávající službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozu, přičemž i u této skupiny je navrženo zvýšení platů o 5 %. Platné platové tarify jsou stanoveny nařízením vlády č. 442/2024 Sb. Základní tarif včetně navýšení se vždy zaokrouhluje na nejbližší vyšší desítky korun.

Každé služební zařazení je přiřazeno k určité tarifní třídě, která odpovídá náročnosti vykonávaných činností. Vláda vydává katalog činností, jenž přesně vymezuje, jaké pracovní úkoly náleží do jednotlivých tarifních tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a míry náročnosti.

Navrhované zvýšení platu o 5 % pro příslušníky bezpečnostních sborů v běžném režimu


Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů


Doba praxe


Tarifní stupeň


Tarifní třída


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


do 3 let


1


26040


27900


28210


30270


32490


34900


37480


40320


43390


46740


50360


do 6 let


2


26880


28800


29120


31240


33540


36050


38750


41690


44870


48360


52110


do 9 let


3


27710


29690


30030


32250


34640


37250


40040


43100


46390


50010


53890


do 12 let


4


28590


30680


31020


33310


35790


38480


41400


44550


47990


51730


55770


do 15 let


5


29510


31660


32040


34410


36980


39760


42790


46080


49620


53490


57690


do 18 let


6


30440


32680


33090


35540


38190


41110


44240


47640


51360


55350


59710


do 21 let


7


31420


33730


34170


36720


39500


42490


45750


49270


53120


57290


61800


do 24 let


8


32460


34840


35300


37930


40810


43940


47320


50970


54960


59270


63970


do 27 let


9


33510


35980


36450


39210


42180


45430


48930


52730


56860


61350


66210


do 30 let


10


34600


37170


37680


40520


43620


46970


50600


54540


58840


63510


68540


do 33 let


11


35750


38420


38940


41910


45100


48570


52370


56440


60890


65720


70950


nad 33 let


12


36910


39690


40250


43320


46650


50250


54170


58440


63030


68020


73450

Zdroj: Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Navrhované zvýšení platu o 5 % pro příslušníky bezpečnostních sborů ve vícesměnném režimu


Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů


Doba praxe


Tarifní stupeň


Tarifní třída


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


do 3 let


1


26040


27900


28210


30270


32490


34900


37480


40320


43390


46740


50360


do 6 let


2


26880


28800


29120


31240


33540


36050


38750


41690


44870


48360


52110


do 9 let


3


27710


29690


30030


32250


34640


37250


40040


43100


46390


50010


53890


do 12 let


4


28590


30680


31020


33310


35790


38480


41400


44550


47990


51730


55770


do 15 let


5


29510


31660


32040


34410


36980


39760


42790


46080


49620


53490


57690


do 18 let


6


30440


32680


33090


35540


38190


41110


44240


47640


51360


55350


59710


do 21 let


7


31420


33730


34170


36720


39500


42490


45750


49270


53120


57290


61800


do 24 let


8


32460


34840


35300


37930


40810


43940


47320


50970


54960


59270


63970


do 27 let


9


33510


35980


36450


39210


42180


45430


48930


52730


56860


61350


66210


do 30 let


10


34600


37170


37680


40520


43620


46970


50600


54540


58840


63510


68540


do 33 let


11


35750


38420


38940


41910


45100


48570


52370


56440


60890


65720


70950


nad 33 let


12


36910


39690


40250


43320


46650


50250


54170


58440


63030


68020


73450

Zdroj: Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Plat vzroste také pedagogickým pracovníkům

Vláda rovněž odsouhlasila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků a akademických pracovníků státních vysokých škol. Toto opatření, které vstoupí v účinnost od 1. ledna 2026, se dotkne přibližně 277 tisíc zaměstnanců působících v oblasti vzdělávání. Pro tyto pracovníky jsou platové tarify stanoveny stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Tyto platové tarify se od 1. ledna 2026 navýší dvojím způsobem:

  • u nižších platových tříd (do 7. včetně) se platy mají zvýšit o pevnou částku 2 000 Kč měsíčně,
  • u vyšších platových tříd (od 8. do 16.) vzrostou o 7 %.

Původní návrh počítal se zvýšením platů až o 13 % pro zaměstnance dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (referenti, náměstci, úředníci na ministerstvech apod.). Dále také pro nepedagogické pracovníky. Nakonec však jejich platové tarify zůstanou ve stejné výši jako letošní rok.

Nová stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4

Platový
stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15*

16*

1

do 2 let

18 630

20 050

21 510

23 140

28 680

35 840

36 130

36 780

37 580

38 480

39 930

42 920*

46 240*

2

do 6 let

19 240

20 690

22 320

24 000

29 500

36 140

36 470

37 430

38 360

39 650

41 790

45 920*

49 640*

3

do 12 let

20 320

21 930

23 620

25 540

30 280

36 570

37 030

37 900

39 910

41 310

44 040

48 400*

53 130*

4

do 19 let

21 590

23 270

25 120

27 020

31 670

37 330

38 170

39 330

41 570

44 350

47 680

52 300*

57 210*

5

do 27 let

22 840

24 660

26 610

28 780

33 070

38 480

39 370

40 980

44 150

47 750

52 390

56 700*

61 420*

6

do 32 let

24 610

26 590

28 640

30 950

35 410

40 460

41 560

43 250

47 840

51 690

56 630

59 680*

63 670*

7

nad 32 let

25 250

27 240

29 390

31 760

36 420

41 370

42 440

44 420

48 990

52 970

57 980

61 830*

66 030*
*) 15. a 16. platová třída pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol podle zákona o vysokých školách.

Navrhované zvýšení platů pedagogických a akademických pracovníků reaguje také na očekávané zvýšení minimální mzdy a zaručených platů od roku 2026. Bez úpravy tarifů pedagogických pracovníků by mohlo dojít k situaci, kdy by některé tabulkové platy klesly pod úroveň minimální mzdy.

Pracovníkům bezpečnostních sborů a uvedeným pedagogům by se měl plat o uvedené částky zvýšit od 1. ledna 2026.

