Kterým zaměstnancům se zvýší platy od 1. ledna 2026?

Vláda schválila s účinností od 1. ledna 2026 zvýšení platových tarifů zaměstnancům bezpečnostních sborů. Toto opatření se má týkat příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Celní správy, Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace.
Co se dozvíte v článku
- Navrhované zvýšení platu o 5 % pro příslušníky bezpečnostních sborů v běžném režimu
- Navrhované zvýšení platu o 5 % pro příslušníky bezpečnostních sborů ve vícesměnném režimu
- Plat vzroste také pedagogickým pracovníkům
- Nová stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
Součástí návrhu jsou dvě tabulky platových tarifů. První z nich je určena pro příslušníky pracující ve standardním pracovním režimu, u nichž se od 1. ledna 2026 počítá s navýšením mzdy o 5 %. Druhá tabulka se vztahuje na příslušníky vykonávající službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozu, přičemž i u této skupiny je navrženo zvýšení platů o 5 %. Platné platové tarify jsou stanoveny nařízením vlády č. 442/2024 Sb. Základní tarif včetně navýšení se vždy zaokrouhluje na nejbližší vyšší desítky korun.
Každé služební zařazení je přiřazeno k určité tarifní třídě, která odpovídá náročnosti vykonávaných činností. Vláda vydává katalog činností, jenž přesně vymezuje, jaké pracovní úkoly náleží do jednotlivých tarifních tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a míry náročnosti.
Navrhované zvýšení platu o 5 % pro příslušníky bezpečnostních sborů v běžném režimu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdroj: Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Navrhované zvýšení platu o 5 % pro příslušníky bezpečnostních sborů ve vícesměnném režimu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdroj: Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Plat vzroste také pedagogickým pracovníkům
Vláda rovněž odsouhlasila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků a akademických pracovníků státních vysokých škol. Toto opatření, které vstoupí v účinnost od 1. ledna 2026, se dotkne přibližně 277 tisíc zaměstnanců působících v oblasti vzdělávání. Pro tyto pracovníky jsou platové tarify stanoveny stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Tyto platové tarify se od 1. ledna 2026 navýší dvojím způsobem:
- u nižších platových tříd (do 7. včetně) se platy mají zvýšit o pevnou částku 2 000 Kč měsíčně,
- u vyšších platových tříd (od 8. do 16.) vzrostou o 7 %.
Původní návrh počítal se zvýšením platů až o 13 % pro zaměstnance dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (referenti, náměstci, úředníci na ministerstvech apod.). Dále také pro nepedagogické pracovníky. Nakonec však jejich platové tarify zůstanou ve stejné výši jako letošní rok.
Nová stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
|
Platový
|
Počet let
|
Platová třída
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15*
|
16*
|
1
|
do 2 let
|
18 630
|
20 050
|
21 510
|
23 140
|
28 680
|
35 840
|
36 130
|
36 780
|
37 580
|
38 480
|
39 930
|
42 920*
|
46 240*
|
2
|
do 6 let
|
19 240
|
20 690
|
22 320
|
24 000
|
29 500
|
36 140
|
36 470
|
37 430
|
38 360
|
39 650
|
41 790
|
45 920*
|
49 640*
|
3
|
do 12 let
|
20 320
|
21 930
|
23 620
|
25 540
|
30 280
|
36 570
|
37 030
|
37 900
|
39 910
|
41 310
|
44 040
|
48 400*
|
53 130*
|
4
|
do 19 let
|
21 590
|
23 270
|
25 120
|
27 020
|
31 670
|
37 330
|
38 170
|
39 330
|
41 570
|
44 350
|
47 680
|
52 300*
|
57 210*
|
5
|
do 27 let
|
22 840
|
24 660
|
26 610
|
28 780
|
33 070
|
38 480
|
39 370
|
40 980
|
44 150
|
47 750
|
52 390
|
56 700*
|
61 420*
|
6
|
do 32 let
|
24 610
|
26 590
|
28 640
|
30 950
|
35 410
|
40 460
|
41 560
|
43 250
|
47 840
|
51 690
|
56 630
|
59 680*
|
63 670*
|
7
|
nad 32 let
|
25 250
|
27 240
|
29 390
|
31 760
|
36 420
|
41 370
|
42 440
|
44 420
|
48 990
|
52 970
|
57 980
|
61 830*
|
66 030*
Navrhované zvýšení platů pedagogických a akademických pracovníků reaguje také na očekávané zvýšení minimální mzdy a zaručených platů od roku 2026. Bez úpravy tarifů pedagogických pracovníků by mohlo dojít k situaci, kdy by některé tabulkové platy klesly pod úroveň minimální mzdy.
Pracovníkům bezpečnostních sborů a uvedeným pedagogům by se měl plat o uvedené částky zvýšit od 1. ledna 2026.
