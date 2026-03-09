Lidovci navrhují zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč i vyšší daňové zvýhodnění na děti

Již v únoru jsme vás informovali o návrhu poslankyně Pavly Vaňkové (STAN), jehož cílem je zvýšení rodičovského příspěvku z 350 000 Kč na 370 000 Kč.
Na začátku března přišel další opoziční návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Předkladatelem návrhu je tentokrát KDU-ČSL. Kromě navýšení rodičovského příspěvku obsahuje návrh rovněž navýšení ročních částek daňového zvýhodnění na vyživované děti a také úpravu podmínek otcovské a čerpání ošetřovného.
Všechny změny jsou součástí programu lidoveckého balíčku RODIČE+, který má vrátit peníze do rodinných rozpočtů a zrušit nadbytečnou byrokracii.
Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč
Poslanci navrhují zvýšit celkovou částku rodičovského příspěvku z 350 000 Kč na 400 000 Kč. U vícerčat by rodiče měli nárok na dvojnásobek této částky, tedy na 800 000 Kč. Vyšší příspěvek by se vztahoval na nejmladší dítě v rodině narozené nebo převzaté do péče od 1. července 2026.
U čerpání rodičovského příspěvku platí omezení, které umožňuje příspěvek čerpat maximálně do výše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Nově by jej rodiče mohli čerpat až do výše 100 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.
Rodiče, kteří se chtějí vrátit dříve na pracovní trh, tak budou moci vyčerpat celkovou částku v kratším čase, aniž by je stát omezoval.
Pro rodiče, kteří nemají dostatečný vyměřovací základ, by i nadále platil pevný limit 15 000 Kč měsíčně.
Konec hodinových limitů ve školce
Další změna se týká docházky malých dětí do mateřských škol nebo jiných zařízení péče o děti. Nově by bylo možné, aby dítě docházelo do takového zařízení bez omezení počtu hodin, aniž by to ovlivnilo nárok na rodičovský příspěvek.
Zároveň by rodiče mohli zajistit péči o dítě i jinou zletilou osobou, aniž by museli prokazovat, že v té době pracují nebo se připravují na budoucí povolání.
Nástup na otcovskou až do 1 roku dítěte
Další novinkou je prodloužení období, ve kterém může otec nastoupit na otcovskou. Místo současných šesti týdnů po narození dítěte by to bylo možné až do prvních dvanácti měsíců života dítěte.
Návrh zároveň počítá i s některými specifickými situacemi. Pokud by například dítě nebo matka byli po porodu hospitalizováni, období pro nástup na otcovskou by se o dobu hospitalizace prodloužilo.
Delší doba ošetřovného
Další změna se týká ošetřovného. Podpůrčí doba by se nově sjednotila na maximálně 16 kalendářních dnů pro všechny pojištěnce. Dosud má většina rodičů nárok pouze na 9 dnů, zatímco osamělí rodiče mohou čerpat až 16 dnů.
Nová úprava by tedy odstranila rozdíl mezi jednotlivými skupinami rodičů a zároveň poskytla více času na péči o nemocné dítě nebo jiného člena rodiny.
V plánu je rovněž prodloužit maximální dobu dlouhodobého ošetřovného, a to až na 180 dnů.
Navýšení daňového zvýhodnění na dítě
Součástí návrhu je také zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Výše této slevy na dani se nezměnila od roku 2021.
Podle návrhu by se roční částka zvýšila na první dítě o 7 176 Kč, na druhé dítě o 7 488 Kč a na třetí a každé další dítě o 9 336 Kč.
Daňové zvýhodnění na děti pomáhá rodičům snížit daňovou povinnost, může vést dokonce ke vzniku daňového bonusu.
Celková výše daňového zvýhodnění by tedy od 1. ledna 2027 činila:
- Na první dítě: 22 380 Kč (současně 15 204 Kč)
- Na druhé dítě: 29 808 Kč (současně 22 320 Kč)
- Na třetí a každé další dítě: 37 176 Kč (současně 27 840 Kč)
Pokud by návrh KDU-ČSL prošel celým legislativním procesem, je jeho účinnost navržena rozdílně. Změny související s rodičovským příspěvkem by měly vejít v účinnost již od 1. července 2026. U dalších změn se počítá s účinností až od 1. ledna 2027.