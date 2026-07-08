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Máte nadprůměrné příjmy? Toto byste měli vědět o důchodu

Petr Gola
Dnes

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Čím vyšší příjmy, tím více klesá životní úroveň při odchodu do starobního důchodu. Při výpočtu důchodu je významným způsobem zastoupen prvek solidarity, takže lidé s vyššími příjmy mají nižší náhradový poměr. Jaká platí pravidla pro výpočet starobního důchodu při vysokých příjmech?
Autor: Shutterstock
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Výpočet důchodu je pro lidi s vyššími příjmy méně výhodný než pro lidi s nízkými příjmy. Bez dostatečných vlastních úspor tak lidem s nadprůměrným příjmy výrazně klesá životní úroveň. S čím počítat při vyšší příjmech při důchodovém plánování a rozhodování? 

Co se dozvíte v článku
  1. Základní výměru důchodu nelze zvýšit
  2. Nerozhodují platby na dani z příjmu, ale pouze na sociálním pojištění
  3. Náhradový poměr klesá, a to rychle
  4. Příjmy nad limit se již nepočítají
  5. Odchod do předčasného důchodu více snižuje důchod

Základní výměru důchodu nelze zvýšit

Každý starobní důchod (řádný i předčasný) se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, přičemž základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou. V roce 2026 činí 4 900 Kč. 

Praktický příklad

Pan Michal má průměrnou důchodovou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) ve výši 25 000 Kč a odchází do předčasného důchod dříve o necelé tři roky. Pan Karel má průměrnou důchodovou mzdu 100 000 Kč a odchází do řádného starobního důchodu. Základní výměru důchodu mají oba pánové ve výši 4 900 Kč, přestože se jejich průběh pojištění významně liší.

Kalkulačka starobního důchodu
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Nerozhodují platby na dani z příjmu, ale pouze na sociálním pojištění

Někteří daňoví poplatníci mají nadprůměrné příjmy, ale zejména díky vysokým pasivním příjmům z kapitálového majetku nebo z nájmu. Měsíční částku starobního důchodu však ovlivňují pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Z pasivních příjmů se sociální pojištění neplatí a tyto příjmy nemají žádný vliv na výši starobního důchodu. Nadprůměrné příjmy z pasivních příjmů tedy důchod nezvyšují. 

Praktický příklad – vliv odvodů sociálního pojištění

Paní Simona pracuje pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 30 000 Kč a současně má pravidelný příjem z nájmu ze zděděných nemovitostí ve výši 50 000 Kč. Celkový měsíční příjem paní Simony je sice nadprůměrný, ale výpočet starobního důchodu bude ovlivňovat pouze podprůměrná mzda ze zaměstnání.

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Náhradový poměr klesá, a to rychle

Ze všech rozhodných příjmů od roku 1986 se vypočítá osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda), což je základní příjmový údaj pro výpočet důchodu. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod u různých osobních vyměřovacích základů a době pojištění v rozsahu 46 let. V posledním sloupci máme vypočten hrubý náhradový poměr (tj. poměr důchodu vůči hrubé mzdě), přičemž názorně vidíme, jak s rostoucí průměrnou důchodovou mzdou významně klesá. Při výpočtu nepočítáme s výchovným na děti. Výpočet starobního důchodu je v Česku výhodný pro lidi s nízkými příjmy. 

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Řádný starobní důchod

Náhradový poměr

20 000 Kč

46 let

18 517 Kč

92,6 %

30 000 Kč

46 let

21 081 Kč

70,3 %

40 000 Kč

46 let

22 869 Kč

57,2 %

50 000 Kč

46 let

24 657 Kč

49,3 %

60 000 Kč

46 let

26 445 Kč

44,1 %

80 000 Kč

46 let

30 021 Kč

37,5 %

100 000 Kč

46 let

33 598 Kč

33,6 %

150 000 Kč

46 let

42 538 Kč

28,4 %

vlastní výpočet autora

Příjmy nad limit se již nepočítají

Průměrná důchodová mzda se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 započítává do částky 195 868 Kč. K vyšší částce se nepřihlíží. Tímto legislativním opatřením je nepřímo stanovena maximální výše starobního důchodu, která následně závisí výhradně na získané době pojištění.

Praktický příklad – příjmy nad limit

Pan Ondřej má osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu) 200 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Ondřejovi je přiznán řádný starobní důchod ve výši 50 739 Kč. 

Pan Lukáš má osobní vyměřovací základ 230 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Panu Lukášovi je přiznán řádný starobní důchod ve výši 48 746 Kč. 

I když má pan Lukáš vyšší osobní vyměřovací základ, tak má nižší starobní důchod. Důvodem je skutečnost, že osobní vyměřovací základ nad 195 868 Kč se při výpočtu důchodu nehodnotí a pan Ondřej získal vyšší dobu pojištění. 

Odchod do předčasného důchodu více snižuje důchod

Žadatelé o předčasný důchod s nadprůměrnými příjmy mají vyšší rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem, a to nejenom v korunovém vyjádření, ale i v procentech. 

Praktický příklad – předčasný důchod

Pan Michal má osobní vyměřovací základ 80 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let a je mu přiznán řádný starobní důchod ve výši 30 021 Kč. Pan Jakub má osobní vyměřovací základ 80 000 Kč, odešel do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (o necelé tři roky) a dobu pojištění má 43 let. Panu Jakubovi je přiznán předčasný důchod 21 808 Kč. Předčasný důchod pana Jakuba dosahuje 72,6 % důchodu pana Michala a je nižší o 8 213 Kč. 

Pan Radim má osobní vyměřovací základ 30 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let a je mu přiznán řádný starobní důchod ve výši 21 081 Kč. Pan David má osobní vyměřovací základ 30 000 Kč, odešel do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (o necelé tři roky) a dobu pojištění má 43 let. Panu Davidovi je přiznán předčasný důchod 15 791 Kč, Předčasný důchod pana Davida dosahuje 74,9 % důchodu pana Radima a je nižší o 5 290 Kč.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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