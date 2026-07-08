Máte nadprůměrné příjmy? Toto byste měli vědět o důchodu

Výpočet důchodu je pro lidi s vyššími příjmy méně výhodný než pro lidi s nízkými příjmy. Bez dostatečných vlastních úspor tak lidem s nadprůměrným příjmy výrazně klesá životní úroveň. S čím počítat při vyšší příjmech při důchodovém plánování a rozhodování?
Co se dozvíte v článku
Základní výměru důchodu nelze zvýšit
Každý starobní důchod (řádný i předčasný) se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, přičemž základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou. V roce 2026 činí 4 900 Kč.
Praktický příklad
Pan Michal má průměrnou důchodovou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) ve výši 25 000 Kč a odchází do předčasného důchod dříve o necelé tři roky. Pan Karel má průměrnou důchodovou mzdu 100 000 Kč a odchází do řádného starobního důchodu. Základní výměru důchodu mají oba pánové ve výši 4 900 Kč, přestože se jejich průběh pojištění významně liší.
Kalkulačka starobního důchodu
Nerozhodují platby na dani z příjmu, ale pouze na sociálním pojištění
Někteří daňoví poplatníci mají nadprůměrné příjmy, ale zejména díky vysokým pasivním příjmům z kapitálového majetku nebo z nájmu. Měsíční částku starobního důchodu však ovlivňují pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Z pasivních příjmů se sociální pojištění neplatí a tyto příjmy nemají žádný vliv na výši starobního důchodu. Nadprůměrné příjmy z pasivních příjmů tedy důchod nezvyšují.
Praktický příklad – vliv odvodů sociálního pojištění
Paní Simona pracuje pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 30 000 Kč a současně má pravidelný příjem z nájmu ze zděděných nemovitostí ve výši 50 000 Kč. Celkový měsíční příjem paní Simony je sice nadprůměrný, ale výpočet starobního důchodu bude ovlivňovat pouze podprůměrná mzda ze zaměstnání.
Náhradový poměr klesá, a to rychle
Ze všech rozhodných příjmů od roku 1986 se vypočítá osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda), což je základní příjmový údaj pro výpočet důchodu. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod u různých osobních vyměřovacích základů a době pojištění v rozsahu 46 let. V posledním sloupci máme vypočten hrubý náhradový poměr (tj. poměr důchodu vůči hrubé mzdě), přičemž názorně vidíme, jak s rostoucí průměrnou důchodovou mzdou významně klesá. Při výpočtu nepočítáme s výchovným na děti. Výpočet starobního důchodu je v Česku výhodný pro lidi s nízkými příjmy.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Řádný starobní důchod
|
Náhradový poměr
|
20 000 Kč
|
46 let
|
18 517 Kč
|
92,6 %
|
30 000 Kč
|
46 let
|
21 081 Kč
|
70,3 %
|
40 000 Kč
|
46 let
|
22 869 Kč
|
57,2 %
|
50 000 Kč
|
46 let
|
24 657 Kč
|
49,3 %
|
60 000 Kč
|
46 let
|
26 445 Kč
|
44,1 %
|
80 000 Kč
|
46 let
|
30 021 Kč
|
37,5 %
|
100 000 Kč
|
46 let
|
33 598 Kč
|
33,6 %
|
150 000 Kč
|
46 let
|
42 538 Kč
|
28,4 %
vlastní výpočet autora
Příjmy nad limit se již nepočítají
Průměrná důchodová mzda se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 započítává do částky 195 868 Kč. K vyšší částce se nepřihlíží. Tímto legislativním opatřením je nepřímo stanovena maximální výše starobního důchodu, která následně závisí výhradně na získané době pojištění.
Praktický příklad – příjmy nad limit
Pan Ondřej má osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu) 200 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Ondřejovi je přiznán řádný starobní důchod ve výši 50 739 Kč.
Pan Lukáš má osobní vyměřovací základ 230 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Panu Lukášovi je přiznán řádný starobní důchod ve výši 48 746 Kč.
I když má pan Lukáš vyšší osobní vyměřovací základ, tak má nižší starobní důchod. Důvodem je skutečnost, že osobní vyměřovací základ nad 195 868 Kč se při výpočtu důchodu nehodnotí a pan Ondřej získal vyšší dobu pojištění.
Odchod do předčasného důchodu více snižuje důchod
Žadatelé o předčasný důchod s nadprůměrnými příjmy mají vyšší rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem, a to nejenom v korunovém vyjádření, ale i v procentech.
Praktický příklad – předčasný důchod
Pan Michal má osobní vyměřovací základ 80 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let a je mu přiznán řádný starobní důchod ve výši 30 021 Kč. Pan Jakub má osobní vyměřovací základ 80 000 Kč, odešel do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (o necelé tři roky) a dobu pojištění má 43 let. Panu Jakubovi je přiznán předčasný důchod 21 808 Kč. Předčasný důchod pana Jakuba dosahuje 72,6 % důchodu pana Michala a je nižší o 8 213 Kč.
Pan Radim má osobní vyměřovací základ 30 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let a je mu přiznán řádný starobní důchod ve výši 21 081 Kč. Pan David má osobní vyměřovací základ 30 000 Kč, odešel do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (o necelé tři roky) a dobu pojištění má 43 let. Panu Davidovi je přiznán předčasný důchod 15 791 Kč, Předčasný důchod pana Davida dosahuje 74,9 % důchodu pana Radima a je nižší o 5 290 Kč.