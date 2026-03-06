Mimořádné příjmy v 1 roce a důchod: jak se projeví při výpočtu důchodu? Stále méně a méně

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje průměrná hrubá mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) a získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Příjmově povedený rok však zvyšuje důchod stále méně, jak si níže vypočítáme.
Co se dozvíte v článku
Výpočet důchodu v roce 2026, kalkulačka
Výpočet důchodu v roce 2026
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Dřívější příjmy se následně přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.
Pan Pavel odešel začátkem roku 2026 do řádného starobního důchodu. V letech 1986 až 2024 měl přepočtené roční vyměřovací základy (tj. po vynásobení příslušným koeficientem) ve výši 578 052 Kč, což odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě za I. až III. čtvrtletí roku 2025 ve výši 48 171 Kč. Za rok 2025 měl pan Pavel roční hrubou mzdu mimořádně vyšší o 1 000 000 Kč, takže roční vyměřovací základ činil 1 578 052 Kč.
Osobní vyměřovací základ pana Pavla činí 50 220 Kč, protože souhrnný rozhodný příjem za roky 1986 až 2025 je ve výši 24 122 080 Kč a tento příjem se přepočítává na jeden měsíc, přičemž počítáme, že v hodnoceném období je celkem 14 610 dní a průměrný počet dní v měsíci je 30,4167 (365 dní: 12 měsíců).
V tabulce máme vypočten řádný starobní důchod pana Pavla při získání doby pojištění v rozsahu 45 let dle výpočtové formule roku 2026. Současně máme vypočten řádný starobní důchod, pokud by pan Pavel neměl mimořádný miliónový příjem v posledním roce před odchodem do důchodu a jeho osobní vyměřovací základ by tak činil 48 139 Kč (kvůli přestupným rokům to není přesně ve výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2025).
Z tabulky názorně vidíme, že jeden miliónový příjem navíc v posledním roce zvýšil starobní důchod panu Pavlovi pouze o 364 Kč a v procentním vyjádření je starobní důchod u osobního vyměřovacího základu 50 220 Kč vyšší o 1,52 % než u osobního vyměřovacího základu 48 139 Kč.
|Osobní vyměřovací základ
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|50 220 Kč
|45 let
|24 266 Kč
|48 139 Kč
|45 let
|23 902 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Výpočet důchodu v roce 2015
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2015 se hodnotily rozhodné příjmy v letech 1986 až 2014 a následně se z nich opět vypočítal osobní vyměřovací základ.
Pan Martin odešel do starobního důchodu v roce 2015. V letech 1986 až 2013 měl přepočtené roční vyměřovací základy ve výši 303 132 Kč, což odpovídá průměrné měsíční mzdě za I. až III. čtvrtletí roku 2014 ve výši 25 261 Kč. V roce 2014 měl roční vyměřovací základ ve výši 841 403 Kč (303 132 Kč + 538 271 Kč), protože milión z roku 2025 měl v roce 2014 hodnotu 538 271 Kč.
Osobní vyměřovací základ pana Martina činí 26 791 Kč, protože souhrnný rozhodný příjem za roky 1986 až 2014 je ve výši 9 329 099 Kč a tento příjem se přepočítává na jeden měsíc, přičemž počítáme, že v hodnoceném období je celkem 10 592 dní a průměrný počet dní v měsíci je 30,4167 (365 dní: 12 měsíců).
V tabulce máme vypočten řádný starobní důchod pana Martina při získání doby pojištění v rozsahu 45 let dle výpočtové formule roku 2015. Současně máme vypočten řádný starobní důchod, pokud by pan Martin neměl mimořádný příjem v posledním roce před odchodem do důchodu a jeho osobní vyměřovací základ by tak činil 25 245 Kč (kvůli přestupným rokům to není přesně ve výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2014).
Z tabulky názorně vidíme, že mimořádný příjmový rok zvýšil starobní důchod panu Martinovi o 271 Kč a v procentním vyjádření je vyšší o 2,14 %.
|Osobní vyměřovací základ
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|26 791 Kč
|45 let
|12 951 Kč
|25 245 Kč
|45 let
|12 680 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Závěrem – vliv mimořádného příjmového roku klesá
Z praktických výpočtů vidíme, že mimořádný příjmový rok zvyšuje starobní důchod mnohem méně, než se zdá na první pohled. Důvodem je skutečnost, že výši důchodu ovlivní rozhodné příjmy již od roku 1986, tedy za velmi dlouhé období. Vzhledem k tomu, že do výpočtové formule starobního důchodu vstupovaly vždy příjmy od roku 1986, tak při odchodu do starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítává za delší časové období než v minulosti. To mimo jiné znamená, že jeden příjmově mimořádný rok zvyšuje částku starobního důchodu v procentním vyjádření rok od roku méně. V článku jsme si porovnali roky 2026 a 2015. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2010 by byl rozdíl v procentním vyjádření ještě vyšší.