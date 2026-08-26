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Minimální mzda v roce 2027 v Česku a okolních zemích: je česká minimální mzda nejnižší?

Michal Bureš
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V roce 2027 dojde ke zvýšení minimální mzdy na 24 900 Kč. Jak jsme na tom ve srovnání s okolními zeměmi? Ve které zemi střední Evropy je minimální mzda nejnižší?
Země střední Evropy a peníze
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Minimální mzda v Česku aktuálně činí 22 400 Kč. Od ledna 2027 by se měla zvýšit o 2 500 Kč na 24 900 Kč. Další růst je plánován i na následující roky.

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální mzda v Česku
  2. Minimální mzda na Slovensku
  3. Minimální mzda v Polsku
  4. Minimální mzda v Německu
  5. Minimální mzda v Maďarsku
  6. Minimální mzda v Rakousku
  7. Srovnání výše minimální mzdy ve střední Evropě

Minimální mzda v Česku

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se shodli na růstu minimální mzdy na 24 900 Kč, což bude odpovídat 44,6 % mzdy průměrné. V dalších letech by měla minimální mzda opět růst a její podíl na průměrné mzdě se v dalších letech bude zvyšovat o 1,2 procentního bodu. V roce 2029 by měla minimální mzda dosáhnout na 47 % průměrné mzdy. Tento růst ovšem vždy musí být schválen vládou, na tomto "poloautomatickém! růstu minimální mzdy se dohodla tripartita již za minulé vlády.

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Minimální mzda na Slovensku

Minimální mzda na Slovensku v roce 2026 činí 915 eur měsíčně, při přepočtu tedy 22 033 Kč (při kurzu 24,08 Kč za euro).

V příštím roce by minimální mzda měla vzrůst na 972 eur, tedy na 23 406 Kč. Její výše je stanovena výpočtovým automatem, který od letošního ledna činí 60 % průměrné nominální mzdy v hospodářství zpřed dvou let.

Minimální mzda v Polsku

V Polsku navrhuje vláda zvýšit minimální mzdu od ledna 2027 ze současných 4 806 zlotých (v přepočtu na koruny 26 914 Kč) na 4 950 zlotých, tedy 27 720 Kč hrubého měsíčně. Minimální mzda by tedy měla vzrůst o 3 %, ale zatím se jedná pouze o vládní návrh, konečnou výši má polská vláda stanovit nejpozději do 15. září.

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Jak vysoký důchod dostanete, když pracujete za minimální mzdu?

Minimální mzda v Německu

Minimální mzda v Německu v roce 2026 činí 13,90 eur za hodinu (v přepočtu přibližně 335 Kč), v roce 2027 vzroste na 14,60 euro za hodinu, v přepočtu přibližně 352 Kč na hodinu.

Při čtyřicetihodinové pracovní době by minimální mzda odpovídala přibližně 2 530 eurům, tedy zhruba 61 tisícům Kč hrubého měsíčně.

Minimální mzda v Maďarsku

Minimální mzda v Maďarsku na rok 2027 měla vzrůst o 14 % na zhruba 374 600 forintů (v přepočtu přibližně 25 100 Kč), což bylo v tříleté dohodě z roku 2024, tedy ještě z dob vlády Viktora Orbána, avšak kvůli odlišnému ekonomickému vývoji  je původní dohoda nyní znovu předmětem jednání ekonomické veřejnosti i nové vlády.

Zaměstnavatelé požadují kvůli slabšímu ekonomickému růstu snížení růstu minimální mzdy, přesná výše bude známa během podzimu po dalších jednáních.

Je výše minimální mzdy 22 400 Kč v roce 2026 dostatečná?

Zobraz výsledek

Minimální mzda v Rakousku

Rakousko jako jediná ze sousedních zemí Česka nemá zákonem stanovenou jednotnou minimální mzdu. Minimální výše odměny je zpravidla určována kolektivními smlouvami a liší se podle jednotlivých odvětví a pracovních pozic. V roce 2026 se například v některých odvětvích minimální tarifní mzdy pohybují kolem 2 000 až 2 600 eur měsíčně.

Srovnání výše minimální mzdy ve střední Evropě

Nyní se podívejte na shrnutí výše minimálních mezd v letech 2027 v tabulce:

Minimální mzda ve střední Evropě 2027

Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Nejnižší minimální mzda bude na Slovensku, a to přibližně o 1 500 Kč než v Česku. V podobné výši bude jako v Česku bude v Maďarsku, tam ovšem o ní ještě bude vláda jednat.

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V Polsku je dlouhodobě minimální mzda vyšší než v Česku. Nejvyšší rozdíl pak najdeme v Německu, kde je minimální mzda jedna z nejvyšších celosvětově.

Minimální hodinová mzda je v pěti zemích EU vyšší než 320 Kč Přečtěte si také:

Minimální hodinová mzda je v pěti zemích EU vyšší než 320 Kč

Jaké bylo srovnání minimálních mezd v roce 2026?

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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