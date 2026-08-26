Minimální mzda v roce 2027 v Česku a okolních zemích: je česká minimální mzda nejnižší?

Minimální mzda v Česku aktuálně činí 22 400 Kč. Od ledna 2027 by se měla zvýšit o 2 500 Kč na 24 900 Kč. Další růst je plánován i na následující roky.
Co se dozvíte v článku
Minimální mzda v Česku
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se shodli na růstu minimální mzdy na 24 900 Kč, což bude odpovídat 44,6 % mzdy průměrné. V dalších letech by měla minimální mzda opět růst a její podíl na průměrné mzdě se v dalších letech bude zvyšovat o 1,2 procentního bodu. V roce 2029 by měla minimální mzda dosáhnout na 47 % průměrné mzdy. Tento růst ovšem vždy musí být schválen vládou, na tomto "poloautomatickém! růstu minimální mzdy se dohodla tripartita již za minulé vlády.
Mzdová kalkulačka
Minimální mzda na Slovensku
Minimální mzda na Slovensku v roce 2026 činí 915 eur měsíčně, při přepočtu tedy 22 033 Kč (při kurzu 24,08 Kč za euro).
V příštím roce by minimální mzda měla vzrůst na 972 eur, tedy na 23 406 Kč. Její výše je stanovena výpočtovým automatem, který od letošního ledna činí 60 % průměrné nominální mzdy v hospodářství zpřed dvou let.
Minimální mzda v Polsku
V Polsku navrhuje vláda zvýšit minimální mzdu od ledna 2027 ze současných 4 806 zlotých (v přepočtu na koruny 26 914 Kč) na 4 950 zlotých, tedy 27 720 Kč hrubého měsíčně. Minimální mzda by tedy měla vzrůst o 3 %, ale zatím se jedná pouze o vládní návrh, konečnou výši má polská vláda stanovit nejpozději do 15. září.
Minimální mzda v Německu
Minimální mzda v Německu v roce 2026 činí 13,90 eur za hodinu (v přepočtu přibližně 335 Kč), v roce 2027 vzroste na 14,60 euro za hodinu, v přepočtu přibližně 352 Kč na hodinu.
Při čtyřicetihodinové pracovní době by minimální mzda odpovídala přibližně 2 530 eurům, tedy zhruba 61 tisícům Kč hrubého měsíčně.
Minimální mzda v Maďarsku
Minimální mzda v Maďarsku na rok 2027 měla vzrůst o 14 % na zhruba 374 600 forintů (v přepočtu přibližně 25 100 Kč), což bylo v tříleté dohodě z roku 2024, tedy ještě z dob vlády Viktora Orbána, avšak kvůli odlišnému ekonomickému vývoji je původní dohoda nyní znovu předmětem jednání ekonomické veřejnosti i nové vlády.
Zaměstnavatelé požadují kvůli slabšímu ekonomickému růstu snížení růstu minimální mzdy, přesná výše bude známa během podzimu po dalších jednáních.
Je výše minimální mzdy 22 400 Kč v roce 2026 dostatečná?
Minimální mzda v Rakousku
Rakousko jako jediná ze sousedních zemí Česka nemá zákonem stanovenou jednotnou minimální mzdu. Minimální výše odměny je zpravidla určována kolektivními smlouvami a liší se podle jednotlivých odvětví a pracovních pozic. V roce 2026 se například v některých odvětvích minimální tarifní mzdy pohybují kolem 2 000 až 2 600 eur měsíčně.
Srovnání výše minimální mzdy ve střední Evropě
Nyní se podívejte na shrnutí výše minimálních mezd v letech 2027 v tabulce:
Nejnižší minimální mzda bude na Slovensku, a to přibližně o 1 500 Kč než v Česku. V podobné výši bude jako v Česku bude v Maďarsku, tam ovšem o ní ještě bude vláda jednat.
V Polsku je dlouhodobě minimální mzda vyšší než v Česku. Nejvyšší rozdíl pak najdeme v Německu, kde je minimální mzda jedna z nejvyšších celosvětově.
Jaké bylo srovnání minimálních mezd v roce 2026?