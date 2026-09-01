Finance.cz  »  Důchody a dávky

MPSV chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Babišovi přijde až moc vysoká

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

Příští rok by se měla podpora v nezaměstnanosti razantně snížit a to na procenta, která známe z předchozích let. Kolik tedy příští rok dostanete?
Snížení podpory v nezaměstnanosti v roce 2027
Autor: ChatGPT
Snížení podpory v nezaměstnanosti v roce 2027
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Podpora v nezaměstnanosti se k letošnímu 1. lednu 2026 razantně zvýšila. Toto navýšení, které bylo zavedeno společně s některými změnami zákoníku práce, zavedla vláda Petra Fialy. Po roce účinnosti se má však podpora snížit, a to na hranici před účinností novely zákona. Mnozí nezaměstnaní si tak oproti roku 2026 v roce 2027 pohorší.

Co se dozvíte v článku
  1. Jaká byla podpora v nezaměstnanosti do konce roku 2025
  2. Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2026 zvýšila na 80 %
  3. Jak by se měla podpora v nezaměstnanosti změnit?
  4. Měnit se má i maximální možná podpora
  5. Nárok na podporu nemá každý

Jaká byla podpora v nezaměstnanosti do konce roku 2025

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjela od toho, jakým způsobem pracovní poměr skončil.

Pokud zaměstnanec dostal výpověď od zaměstnavatele, sám podal výpověď z vážného důvodu, ukončil pracovní poměr dohodou z vážného důvodu (který byl v dohodě uveden) nebo mu skončil pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, náležela mu podpora ve výši 65 % v prvních dvou měsících, 50 % v následujících dvou měsících a 45 % po zbývající podpůrčí dobu.

Jestliže ale zaměstnanec odešel z práce na základě výpovědi bez vážného důvodu nebo uzavřel dohodu o skončení pracovního poměru bez vážného důvodu, činila podpora 45 % po celou dobu jejího vyplácení. To pravidlo platilo před rokem 2026 a uplatňuje se i nyní po 1. lednu 2026.

Na obzvláště nízkou podporu měly nárok ty osoby, které sice splnily potřebnou účast na pojištění z náhradních dob, ale na základě toho neměly jak doložit svůj předchozí příjem. Typicky šlo např. o osoby, které se na úřad práce přihlásily po skončení rodičovské dovolené.

U těch se při výpočtu podpory zohledňuje tzv. náhradní doba zaměstnání. V takovém případě se podpora neodvíjela od předchozího výdělku, ale od průměrné mzdy v národním hospodářství. V prvních dvou měsících činila 15 % průměrné mzdy, ve třetím a čtvrtém měsíci 12 % a po zbytek podpůrčí doby bylo vypláceno 11 % průměrné mzdy. Pro výpočet se používala průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí daného kalendářního roku.

Spořicí účty v srpnu 2026: Přibývá sazeb nad 4 %. Které banky nabízejí více než 5 %? Přečtěte si také:

Spořicí účty v srpnu 2026: Přibývá sazeb nad 4 %. Které banky nabízejí více než 5 %?

Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2026 zvýšila na 80 %

Hlavní změnou bylo, že se podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících zvýšila z 65 % na 80 % a nově navíc platila i pro ty uchazeče ze zaměstnání, kteří sami podali zaměstnavateli výpověď, avšak neměli pro to závažný důvod uvedený v zákoně.

80 % z předchozího průměrného výdělku platí pro žadatele do 52 let věku pro první dva měsíce pobírání podpory v nezaměstnanosti. Třetí a čtvrtý měsíc se částka sníží na 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 %.

Také osobám, které nedoloží předchozí příjem, se podpora zvýšila, a to na 40 % průměrné mzdy v prvních dvou měsících. Následující dva měsíce částka klesne na 20 % průměrné mzdy a po zbytek podpůrčí doby půjde o 15 % průměrné mzdy.

Důchody se budou v závislosti na věku nakonec zvyšovat. U někoho v součtu až o 3000 Kč měsíčně Přečtěte si také:

Důchody se budou v závislosti na věku nakonec zvyšovat. U někoho v součtu až o 3000 Kč měsíčně

Vypočítejte si nynější výši podpory v nezaměstnanosti na naší kalkulačce

Jak by se měla podpora v nezaměstnanosti změnit?

Hlavní změnou bude, že se podpora sníží z nynějších 80 % na původních 65 % v prvních dvou měsících. Po zbytek podpůrčího období se naopak zvýší ze 40 % na 45 %. Podle Andreje Babiše totiž vzrostla nelogicky a pro mnoho lidí je tak výhodné nepracovat, zatímco firmy potřebují zaměstnance.

Naštěstí by se neměla podpora krátit na původních 45 % pro osoby, které daly samy výpověď bez závažného zákonného důvodu. Na první dva měsíce se však zkrátí žadatelům s náhradní dobou zaměstnání. Nově by už neměli dostat 40 % průměrné mzdy, ale pouze 30 %, viz tabulka.

Oblast

Platí v roce 2026

Navrhováno od 2027

1. a 2. měsíc

80 % výdělku

65 %

3. a 4. měsíc

50 % výdělku

50 %

Zbytek podpůrčí doby

40 % výdělku

45 %

Maximum podpory

80 % průměrné mzdy

60 % průměrné mzdy

Maximum v Kč

38 537 Kč (2026)

cca 28 930 Kč

Lidé bez předchozího příjmu – 1. a 2. měsíc

40 % průměrné mzdy

30 %

Lidé bez předchozího příjmu – 3. a 4. měsíc

20 %

20 %

Lidé bez předchozího příjmu – zbytek

15 %

15 %
Předčasný důchod: odejít dříve o rok, o dva nebo o tři roky? Přečtěte si také:

Předčasný důchod: odejít dříve o rok, o dva nebo o tři roky?

Měnit se má i maximální možná podpora

Do konce roku 2025 byla maximální podpora ve výši 0,58násobku průměrné mzdy, tedy 26 163 Kč. V roce 2026 pak došlo k razantnímu nárůstu na 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, což je 38 537 Kč. V příštím roce se maximální podpora pravděpodobně sníží na 60 % průměrné mzdy. Půjde cca o 28 930 Kč.

Souhlasíte se snížením podpory v nezaměstnanosti?

Zobraz výsledek

Nárok na podporu nemá každý

Aby však vůbec vznikl uchazeči o zaměstnání v evidenci na Úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí splnit potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Důležité je, aby byl takto pojištěn ze zaměstnání nebo podnikání alespoň v rozsahu 12 měsíců za poslední 2 roky.

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti také závisí na věku žadatele. Lidé mladší 52 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat nejvýše 5 měsíců. V roce 2025 přitom platila hranice 50 let.

školení pro účetní září

U lidí ve věku 52 až 57 let činí podpůrčí doba 8 měsíců. Oproti roku 2025 se tedy hranice posunula – tehdy se tato délka týkala lidí ve věku od 50 do 55 let.

U uchazečů starších 57 let může být podpora vyplácena až 11 měsíců. V roce 2025 přitom nárok na nejdelší podpůrčí dobu vznikal už po dosažení 55 let.

Předběžná kalkulačka valorizace důchodu 2027: Jaký je návrh? Přečtěte si také:

Předběžná kalkulačka valorizace důchodu 2027: Jaký je návrh?

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:

Kvíz týdne

Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ
1/14 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO