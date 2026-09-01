MPSV chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Babišovi přijde až moc vysoká

Podpora v nezaměstnanosti se k letošnímu 1. lednu 2026 razantně zvýšila. Toto navýšení, které bylo zavedeno společně s některými změnami zákoníku práce, zavedla vláda Petra Fialy. Po roce účinnosti se má však podpora snížit, a to na hranici před účinností novely zákona. Mnozí nezaměstnaní si tak oproti roku 2026 v roce 2027 pohorší.
Co se dozvíte v článku
Jaká byla podpora v nezaměstnanosti do konce roku 2025
Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjela od toho, jakým způsobem pracovní poměr skončil.
Pokud zaměstnanec dostal výpověď od zaměstnavatele, sám podal výpověď z vážného důvodu, ukončil pracovní poměr dohodou z vážného důvodu (který byl v dohodě uveden) nebo mu skončil pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, náležela mu podpora ve výši 65 % v prvních dvou měsících, 50 % v následujících dvou měsících a 45 % po zbývající podpůrčí dobu.
Jestliže ale zaměstnanec odešel z práce na základě výpovědi bez vážného důvodu nebo uzavřel dohodu o skončení pracovního poměru bez vážného důvodu, činila podpora 45 % po celou dobu jejího vyplácení. To pravidlo platilo před rokem 2026 a uplatňuje se i nyní po 1. lednu 2026.
Na obzvláště nízkou podporu měly nárok ty osoby, které sice splnily potřebnou účast na pojištění z náhradních dob, ale na základě toho neměly jak doložit svůj předchozí příjem. Typicky šlo např. o osoby, které se na úřad práce přihlásily po skončení rodičovské dovolené.
U těch se při výpočtu podpory zohledňuje tzv. náhradní doba zaměstnání. V takovém případě se podpora neodvíjela od předchozího výdělku, ale od průměrné mzdy v národním hospodářství. V prvních dvou měsících činila 15 % průměrné mzdy, ve třetím a čtvrtém měsíci 12 % a po zbytek podpůrčí doby bylo vypláceno 11 % průměrné mzdy. Pro výpočet se používala průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí daného kalendářního roku.
Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2026 zvýšila na 80 %
Hlavní změnou bylo, že se podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících zvýšila z 65 % na 80 % a nově navíc platila i pro ty uchazeče ze zaměstnání, kteří sami podali zaměstnavateli výpověď, avšak neměli pro to závažný důvod uvedený v zákoně.
80 % z předchozího průměrného výdělku platí pro žadatele do 52 let věku pro první dva měsíce pobírání podpory v nezaměstnanosti. Třetí a čtvrtý měsíc se částka sníží na 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 %.
Také osobám, které nedoloží předchozí příjem, se podpora zvýšila, a to na 40 % průměrné mzdy v prvních dvou měsících. Následující dva měsíce částka klesne na 20 % průměrné mzdy a po zbytek podpůrčí doby půjde o 15 % průměrné mzdy.
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Jak by se měla podpora v nezaměstnanosti změnit?
Hlavní změnou bude, že se podpora sníží z nynějších 80 % na původních 65 % v prvních dvou měsících. Po zbytek podpůrčího období se naopak zvýší ze 40 % na 45 %. Podle Andreje Babiše totiž vzrostla nelogicky a pro mnoho lidí je tak výhodné nepracovat, zatímco firmy potřebují zaměstnance.
Naštěstí by se neměla podpora krátit na původních 45 % pro osoby, které daly samy výpověď bez závažného zákonného důvodu. Na první dva měsíce se však zkrátí žadatelům s náhradní dobou zaměstnání. Nově by už neměli dostat 40 % průměrné mzdy, ale pouze 30 %, viz tabulka.
|
Oblast
|
Platí v roce 2026
|
Navrhováno od 2027
|
1. a 2. měsíc
|
80 % výdělku
|
65 %
|
3. a 4. měsíc
|
50 % výdělku
|
50 %
|
Zbytek podpůrčí doby
|
40 % výdělku
|
45 %
|
Maximum podpory
|
80 % průměrné mzdy
|
60 % průměrné mzdy
|
Maximum v Kč
|
38 537 Kč (2026)
|
cca 28 930 Kč
|
Lidé bez předchozího příjmu – 1. a 2. měsíc
|
40 % průměrné mzdy
|
30 %
|
Lidé bez předchozího příjmu – 3. a 4. měsíc
|
20 %
|
20 %
|
Lidé bez předchozího příjmu – zbytek
|
15 %
|
15 %
Měnit se má i maximální možná podpora
Do konce roku 2025 byla maximální podpora ve výši 0,58násobku průměrné mzdy, tedy 26 163 Kč. V roce 2026 pak došlo k razantnímu nárůstu na 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, což je 38 537 Kč. V příštím roce se maximální podpora pravděpodobně sníží na 60 % průměrné mzdy. Půjde cca o 28 930 Kč.
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Nárok na podporu nemá každý
Aby však vůbec vznikl uchazeči o zaměstnání v evidenci na Úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí splnit potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Důležité je, aby byl takto pojištěn ze zaměstnání nebo podnikání alespoň v rozsahu 12 měsíců za poslední 2 roky.
Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti také závisí na věku žadatele. Lidé mladší 52 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat nejvýše 5 měsíců. V roce 2025 přitom platila hranice 50 let.
U lidí ve věku 52 až 57 let činí podpůrčí doba 8 měsíců. Oproti roku 2025 se tedy hranice posunula – tehdy se tato délka týkala lidí ve věku od 50 do 55 let.
U uchazečů starších 57 let může být podpora vyplácena až 11 měsíců. V roce 2025 přitom nárok na nejdelší podpůrčí dobu vznikal už po dosažení 55 let.