Na zaplacení zdravotního pojištění zbývá jen pár dnů. Návrh na snížení plateb na sociální byl už projednán ve sněmovně

Jste OSVČ? A už jste si stihly změnit trvalý příkaz v internetovém bankovnictví na důchodové a zdravotní pojištění? Do kdy musí být uhrazeny nové zálohy?
Lucie Balová Mečířová
Dnes

Minimální zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné se vypočítávají z průměrné mzdy, kterou vláda vždy na konci roku vyhlašuje pro daňové účely následujícího roku. Pro letošní rok průměrná mzda činí 48 967 Kč. Výše plateb a odvodů na pojistné se pak liší podle toho, zda má OSVČ podnikání jako činnost hlavní nebo vedlejší.

Co se dozvíte v článku
  1. Sociální pojištění už mělo být zaplaceno
  2. Záloha na zdravotní pojištění vzrostla o něco méně
  3. Splatnost je stejná i u zdravotního pojištění OBZP
  4. Kdy platí novou výši pojistného osoby, kterých se minimální zálohy netýkají
  5. Babišova vláda chce vrátit platbu sociálního pojištění na úroveň loňského roku

Sociální pojištění už mělo být zaplaceno

Sociální pojištění pro letošní rok skokově vzrostlo. Důvodem je nejen růst průměrné mzdy, ale i navýšení výpočtového sociální základu z 35 % na 40 %. Povinná minimální záloha u činnosti hlavní se zvyšuje o 961 Kč měsíčně z 4759 Kč na 5720 Kč.

Osoba samostatně výdělečně činná podnikající prostřednictvím činnosti vedlejší má svou minimální zálohu, je-li vůbec povinna důchodové pojištění hradit, o poznání nižší. Ta měsíčně činí 1574 Kč. V tomto případě došlo k nárůstu jen o 76 Kč.

V obou případech měla být nová výše zálohy již dávno zaplacena. Důchodové pojištění je totiž splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který má být uhrazeno. Pojistné za leden 2026 mělo být tedy odvedeno v nové výši do 31. ledna.

Záloha na zdravotní pojištění vzrostla o něco méně

Minimální záloha na zdravotní pojištění oproti loňskému roku vzrostla o 163 Kč z 3143 Kč na 3306 Kč měsíčně.

U OSVČ na činnosti vedlejší neexistuje jednotně předepsaná minimální záloha na zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovna vždy určí měsíční zálohu podle dosaženého daňového základu. V této situaci se totiž zdravotní pojištění platí vždy ze skutečně dosaženého zisku a případně se vyúčtuje po podání přehledu o výši daňového základu.

Povinná minimální záloha na zdravotní pojištění pro činnost hlavní je pak splatná do 8. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který má být uhrazeno. Novou výši tedy ještě pořád stíháte zaplatit. Za měsíc leden 2026 má být totiž uhrazena nejpozději do 8. února.

Splatnost je stejná i u zdravotního pojištění OBZP

OBZP neboli osoby bez zdanitelných příjmů mají stejnou splatnost platby na zdravotní pojištění. S tím rozdílem ale, že pro ně je nižší. Vypočítává se totiž jako 13,5 % z minimální mzdy platné pro daný rok.

Minimální mzda v roce 2026 činí 22 400 Kč. Nejnižší možné zdravotní pojištění je tedy letos 3024 Kč.

Kdy platí novou výši pojistného osoby, kterých se minimální zálohy netýkají

Osoby s vyšším vyměřovacím základem, než je ten, ze kterého se vypočítávají povinné minimální zálohy platné pro činnost hlavní, mají stanovenou zálohu podle výpočtů z přehledů pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. Zmíněné termíny se jich netýkají. Novou výši záloh oběma institucím odvedou právě až po podání přehledů. Ty musejí být odevzdány podle povinnosti podat daňové přiznání.

Jak je podáváno daňové přiznání

Do kdy podat přehledy 2026

Ze zákona v listinné podobě do 1. dubna

Do 4. května

Elektronicky do 4. května

Do 1. června

S daňovým poradcem do 1. července

Do 3. srpna

Společně s novou výší záloh, bude-li jim vypočítána v tiskopisech, vyřeší i případné přeplatky a nedoplatky.

Babišova vláda chce vrátit platbu sociálního pojištění na úroveň loňského roku

Hnutí ANO mělo navrácení platby na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ jako jeden z hlavních bodů volebního programu. A vypadá to, že to nebyly jen plané sliby, protože návrh zákona už byl v Poslanecké sněmovně ČR projednán v prvním čtení.

Konečné přijetí zákona očekáváme vzhledem k jednotlivým lhůtám v legislativním procesu v první polovině letošního roku. Od tohoto termínu se bude odvíjet i datum účinnosti zákona,“ objasňuje Gabriela Krušínová z Ministerstva financí.

školení pri začínající mzdové účetní

Uvedená novela zákona snižuje od začátku roku 2026 vyměřovací základ ze 40 % průměrné mzdy na 35 % průměrné mzdy. Součástí návrhu zákona je proto přechodné opatření, které řeší vzniklý přeplatek, který vznikne jako rozdíl mezi zaplacenou zálohou za období od 1. ledna 2026 do nabytí účinnosti zákona,“ doplňuje.

Podle znění návrhu zákona se rozdíl mezi výši zálohy na pojistné, kterou OSVČ podnikající prostřednictvím činnosti hlavní zaplatila na sociálním pojištění v období od 1. ledna 2026 do účinnosti tohoto zákona, považuje za přeplatek na pojistném. To ale za předpokladu, že si OSVČ o tento přeplatek požádá okresní správu sociálního zabezpečení do 31. prosince 2026.

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

