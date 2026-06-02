Němci pracují v průměru jen 34 hodin týdně. Jak rozšířené jsou zkrácené úvazky?

Zaměstnanci pracující na plný úvazek odpracovali v průměru v loňském roce v Německu 39,9 hodin týdně, v roce 2015 to bylo 40,5 hodin týdně. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek odpracovali v Německu v loňském roce v průměru 21,3 hodin týdně, v roce 2015 to bylo 19,3 hodin týdně.
- Při zohlednění zkrácených úvazků tak činil v roce 2025 průměrný pracovní týden 34,0 hodin.
- Počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek v Německu od roku 2015 pravidelně mírně stoupal. V roce 2015 na zkrácený úvazek pracovalo v Německu 28,7 % zaměstnanců, v roce 2020 již 30,0 % a v roce 2025 31,9 % zaměstnanců.
V přiložené tabulce je uveden průměrný odpracovaný počet hodin týdně na plný úvazek a na zkrácený úvazek v Německu v letech 2015 až 2025. Z tabulky vidíme, že počet odpracovaných hodin na plný úvazek mírně klesá a počet odpracovaných hodin na zkrácený úvazek mírně stoupá. Na zkrácený úvazek pracuje více Němců než v minulosti, současně však počet odpracovaných hodin na zkrácený úvazek je vyšší.
|
Rok
|
Plný úvazek
|
Zkrácený úvazek
|
2025
|
39,9 hodin
|
21,3 hodin
|
2023
|
39,8 hodin
|
21,3 hodin
|
2021
|
40,0 hodin
|
21,2 hodin
|
2019
|
40,2 hodin
|
19,8 hodin
|
2017
|
40,3 hodin
|
19,4 hodin
|
2015
|
40,5 hodin
|
19,3 hodin
Pramen: Destatis Statistisches Bundesamt – Pressemitteilung Nr. N035 vom 27. 5. 2026 – „Vollzeitbeschäftigte arbeiteten 2025 im Schnitt 39,9 Wochenstunden“
Nabídka práce na zkrácený úvazek je v Německu vysoká
Na zkrácený úvazek by pochopitelně chtělo v členských zemích Evropské unie pracovat ještě více lidí, než je tomu aktuálně. Zejména ve východoevropských zemích však není zaměstnání na zkrácený úvazek tolik rozšířeno, protože většina rodin si nemůže z finančních důvodů dovolit, aby jeden z partnerů pracoval pouze na zkrácený úvazek, kde je pochopitelně měsíční finanční ohodnocení nižší než u zaměstnání na plný úvazek.
Zkrácený úvazek je celkově v evropských zemích velmi populární, jeho rozšířenost však závisí nejenom na vůli zaměstnavatelů, aby takové pracovní příležitosti nabízeli, ale i na celkové ekonomické vyspělosti, aby si zkrátka zájemci o zkrácený úvazek mohli takové vysněné zaměstnání dovolit. Z důvodu zaměstnání na zkrácený úvazek je nižší nejenom samotná čistá měsíční mzda na účet, ale i případné nemocenské dávky a budoucí starobní důchod.
Zkrácený úvazek je tak výrazně rozšířenější v bohatých západoevropských zemích, kde často jeden z partnerů pracuje na plný úvazek a druhý na zkrácený úvazek. V předdůchodovém věku již mnohdy pracují na zkrácený úvazek oba partneři. Německo přitom spolu s Nizozemím, Rakouskem, Belgií a Dánskem patří mezi členské země EU, kde jsou zkrácené úvazky nejvíce rozšířené.
- V roce 2025 pracovalo v Německu na zkrácený úvazek 50,6 % žen a 14,3 % mužů. Při zohlednění zkrácených úvazků je celkový průměrný pracovní týden v Německu jeden z nejnižších. Od roku 2015 klesl z původních 34,4 hodin týdně na současných 34,0 hodin týdně.
Kdo nejčastěji pracuje na zkrácený úvazek?
Výhodu nižšího počtu pracovních hodin vítají zejména rodiny s malými dětmi, kdy lze díky zkrácenému pracovnímu úvazku skloubit pracovní kariéru a péči o dítě a rodinu. Obliba zkráceného úvazku však stoupá i s věkem, kdy v předdůchodovém věku je již často složité vykonávat zaměstnání na plný úvazek. V Německu tak nejčastěji využívají zkrácené úvazky ženy s dítětem do 18 let, a to dokonce 66,4 %. Velmi oblíbené je následně zaměstnání na zkrácený úvazek v předdůchodovém věku, když např. ve věku 62 let pracuje na zkrácený úvazek již 57,8 % žen a 13,8 % mužů. Pro pracující starobní důchodce je následně zkrácený úvazek jasnou volbou, když ve věku 68 let pracuje na zkrácený úvazek téměř 9 z 10 zaměstnanců.