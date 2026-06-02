Němci pracují v průměru jen 34 hodin týdně. Jak rozšířené jsou zkrácené úvazky?

Petr Gola
Obliba zkrácených úvazků v Německu během posledních let stoupala, když aktuálně pracuje na zkrácený úvazek v Německu každá druhá zaměstnankyně. Jak se liší pracovní týden zaměstnance na plný a zkrácený úvazek?
Práce v Německu
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Zaměstnanci pracující na plný úvazek odpracovali v průměru v loňském roce v Německu 39,9 hodin týdně, v roce 2015 to bylo 40,5 hodin týdně. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek odpracovali v Německu v loňském roce v průměru 21,3 hodin týdně, v roce 2015 to bylo 19,3 hodin týdně. 

  • Při zohlednění zkrácených úvazků tak činil v roce 2025 průměrný pracovní týden 34,0 hodin. 
  • Počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek v Německu od roku 2015 pravidelně mírně stoupal. V roce 2015 na zkrácený úvazek pracovalo v Německu 28,7 % zaměstnanců, v roce 2020 již 30,0 % a v roce 2025 31,9 % zaměstnanců. 

V přiložené tabulce je uveden průměrný odpracovaný počet hodin týdně na plný úvazek a na zkrácený úvazek v Německu v letech 2015 až 2025. Z tabulky vidíme, že počet odpracovaných hodin na plný úvazek mírně klesá a počet odpracovaných hodin na zkrácený úvazek mírně stoupá. Na zkrácený úvazek pracuje více Němců než v minulosti, současně však počet odpracovaných hodin na zkrácený úvazek je vyšší. 

Rok

Plný úvazek

Zkrácený úvazek

2025

39,9 hodin

21,3 hodin

2023

39,8 hodin

21,3 hodin

2021

40,0 hodin

21,2 hodin

2019

40,2 hodin

19,8 hodin

2017

40,3 hodin

19,4 hodin

2015

40,5 hodin

19,3 hodin

Pramen: Destatis Statistisches Bundesamt – Pressemitteilung Nr. N035 vom 27. 5. 2026 – „Vollzeitbeschäftigte arbeiteten 2025 im Schnitt 39,9 Wochenstunden

Nabídka práce na zkrácený úvazek je v Německu vysoká

Na zkrácený úvazek by pochopitelně chtělo v členských zemích Evropské unie pracovat ještě více lidí, než je tomu aktuálně. Zejména ve východoevropských zemích však není zaměstnání na zkrácený úvazek tolik rozšířeno, protože většina rodin si nemůže z finančních důvodů dovolit, aby jeden z partnerů pracoval pouze na zkrácený úvazek, kde je pochopitelně měsíční finanční ohodnocení nižší než u zaměstnání na plný úvazek. 

Zkrácený úvazek je celkově v evropských zemích velmi populární, jeho rozšířenost však závisí nejenom na vůli zaměstnavatelů, aby takové pracovní příležitosti nabízeli, ale i na celkové ekonomické vyspělosti, aby si zkrátka zájemci o zkrácený úvazek mohli takové vysněné zaměstnání dovolit. Z důvodu zaměstnání na zkrácený úvazek je nižší nejenom samotná čistá měsíční mzda na účet, ale i případné nemocenské dávky a budoucí starobní důchod. 

Zkrácený úvazek je tak výrazně rozšířenější v bohatých západoevropských zemích, kde často jeden z partnerů pracuje na plný úvazek a druhý na zkrácený úvazek. V předdůchodovém věku již mnohdy pracují na zkrácený úvazek oba partneři. Německo přitom spolu s Nizozemím, Rakouskem, Belgií a Dánskem patří mezi členské země EU, kde jsou zkrácené úvazky nejvíce rozšířené.

  • V roce 2025 pracovalo v Německu na zkrácený úvazek 50,6 % žen a 14,3 % mužů. Při zohlednění zkrácených úvazků je celkový průměrný pracovní týden v Německu jeden z nejnižších. Od roku 2015 klesl z původních 34,4 hodin týdně na současných 34,0 hodin týdně.

Kdo nejčastěji pracuje na zkrácený úvazek? 

Výhodu nižšího počtu pracovních hodin vítají zejména rodiny s malými dětmi, kdy lze díky zkrácenému pracovnímu úvazku skloubit pracovní kariéru a péči o dítě a rodinu. Obliba zkráceného úvazku však stoupá i s věkem, kdy v předdůchodovém věku je již často složité vykonávat zaměstnání na plný úvazek. V Německu tak nejčastěji využívají zkrácené úvazky ženy s dítětem do 18 let, a to dokonce 66,4 %. Velmi oblíbené je následně zaměstnání na zkrácený úvazek v předdůchodovém věku, když např. ve věku 62 let pracuje na zkrácený úvazek již 57,8 % žen a 13,8 % mužů. Pro pracující starobní důchodce je následně zkrácený úvazek jasnou volbou, když ve věku 68 let pracuje na zkrácený úvazek téměř 9 z 10 zaměstnanců.

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské už není almužna. Za první měsíce se zvýšila o více jak 10 000 Kč

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

