Nemoc v ochranné lhůtě v 10 bodech

Nemocenskou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení a její částka závisí na dosahovaném předchozím příjmu. Samotný výpočet nemocenské je poměrně příznivý a pokles disponibilního příjmu během pracovní neschopnosti je pro většinu zaměstnanců akceptovatelný. Co vědět o nemocenské v ochranné lhůtě?
Co se dozvíte v článku
- Ochranná lhůta je pouze sedmidenní
- Pro DPP neplyne ochranná lhůta
- Náhrada mzdy po skončení zaměstnání nenáleží
- Ochranná lhůta platí i pro zkrácený úvazek
- Nelze pobírat současně nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti
- Smlouva na dobu určitou nevadí
- Ochranná lhůta neplatí pro starobní důchodce
- Stupeň invalidity hraje roli
- Podpůrčí doba se nezkracuje
- Žádný negativní vliv na výpočet nemocenské
Ochranná lhůta je pouze sedmidenní
I po skončení zaměstnání může vzniknout nárok na nemocenskou, jestliže dojde k pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, která je však pro nemocenskou pouze sedmidenní. Pro mateřskou platí 180denní ochranná lhůta.
Kalkulačka nemocenské
Pro DPP neplyne ochranná lhůta
Zaměstnání na dohodu o provedení práce je v praxi oblíbené, zejména pro různé přivýdělky. Mezi zaměstnáním na pracovní smlouvu a dohodou o provedení práce je několik zásadních rozdílů, jedním z nich je i nárok na nemocenskou v ochranné lhůtě. Dle § 15 zákona o nemocenském pojištění totiž platí, že ochranná lhůta mimo jiné neplyne ze zaměstnání na základě dohody o provedení práce.
Náhrada mzdy po skončení zaměstnání nenáleží
V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Po skončení zaměstnání náhrada mzdy nenáleží. Při splnění zákonných podmínek lze dostávat po skončení zaměstnání pouze nemocenskou.
Ochranná lhůta platí i pro zkrácený úvazek
Nárok na nemocenskou v ochranné lhůtě mají případně i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek. Podmínky jsou stejné jako pro skončené zaměstnání na plný úvazek. Rozdíl je pochopitelně ve výši nemocenské, protože obecně je mzda na zkrácený úvazek nižší než u plného úvazku.
Nelze pobírat současně nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti
Souběh nemocenské a podpory v nezaměstnanosti není možný. Pokud dojde k nároku na nemocenskou v ochranné lhůtě, tak se nejdříve vyčerpá nemocenská a teprve potom se začne pobírat podpora v nezaměstnanosti. Výplata nemocenské přitom nesnižuje podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti.
Smlouva na dobu určitou nevadí
Nejčastějšími důvody pro ukončení pracovního poměru jsou: výpověď podaná zaměstnancem, výpověď podaná zaměstnavatelem, vzájemnou dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a uplynutí času u smlouvy na dobu určitou. Ve všech těchto případech plyne sedmidenní ochranná lhůta pro nárok na nemocenskou.
Ochranná lhůta neplatí pro starobní důchodce
Řada starobních důchodců pracuje a pobírá současně starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. V řádném důchodovém věku nejsou žádná příjmová omezení. Pracující řádní starobní důchodci platí na sociálním pojištění 0,6 % z hrubé mzdy místo 7,1 %, stále jsou však nemocensky pojištění. Pracující starobní důchodci však mají nárok na nemocenskou maximálně 70 dní a jenom za dobu trvání pracovního poměru. Pro řádné starobní důchodce tak neplatí žádná ochranná lhůta pro nemocenskou po skončení zaměstnání.
Stupeň invalidity hraje roli
Zejména na zkrácený úvazek pracuje řada invalidních důchodců. Ohledně nároku na nemocenskou v ochranné lhůtě se však podmínky jednotlivých invalidních důchodců liší. Pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně platí klasické zákonné podmínky jako pro ostatní zaměstnance, pro invalidní důchodce třetího stupně však ochranná lhůta neplyne.
Podpůrčí doba se nezkracuje
Dle § 26 zákona o nemocenském pojištění činí podpůrčí doba pro nemocenskou maximálně 380 dní (při splnění zákonných podmínek může však být prodloužena). Podpůrčí doba pro nemocenskou je přitom stejně dlouhá, ať už dochází k nástupu na nemocenskou během trvání pracovního poměru nebo v ochranné lhůtě.
Žádný negativní vliv na výpočet nemocenské
Samotný výpočet nemocenské je stejný během trvání pracovního poměru i v případě, že se nemocenská čerpá v ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru. Z důvodu čerpání nemocenské v ochranné lhůtě nedochází k žádném znevýhodnění při výpočtu nemocenské.