Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Od 1. dubna 2026 vzrostou platy státních zaměstnanců, komu a o kolik?

Od 1. dubna 2026 vzrostou platy státních zaměstnanců, komu a o kolik?

Zástupci odborů a vlády se dohodli na růstu platů části státních zaměstnanců, a to od 1. dubna 2026. Platy vzrostou například nepedagogickým pracovníkům, zdravotním sestrám či lékařům. Komu dalšímu? A o kolik platy vzrostou?
Autor: Depositphotos
Michal Bureš
Dnes

Kterým státním zaměstnancům vzrostou platy?

Platy od 1. dubna 2026 vzrostou úředníkům, pracovníkům v kultuře, nepedagogům, lékařům a zdravotním sestrám či pracovníkům v sociálních službách.

Co se dozvíte v článku
  1. Kterým státním zaměstnancům vzrostou platy?
  2. Kolik dostanou státní zaměstnanci přidáno v korunách?
  3. Kdy bude známo přesné znění návrhu navýšení platů?
  4. Jaký bude mít růst platů dopad na státní rozpočet?
  5. Kterým státním zaměstnancům vzrostl plat již od 1. ledna 2026?

„U zaměstnanců placených z rozpočtu, což jsou například nepedagogičtí pracovníci či zaměstnanci v kultuře, půjde devět procent do tarifu a jedno procento bude nenároková složka,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Nepedagogům a pracovníkům v kultuře se zvýší platy o 10 % (9 % půjde do tarifu, 1 % do nenárokové části platu).

Zdravotníkům (zdravotním sestrám či pečovatelům) se zvýší platy o 6 % (5 % do tarifu, 1 % do netarifních složek).

Lékařům a zubařům vzrostou platy o 2 %. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) se jim přidávalo už dříve a toto navýšení má přibližně pokrýt inflaci.

Dříve zmiňovaná kompenzace platů za první tři měsíce roku 2026 je již zahrnuta v růstu platu státních zaměstnanců.

Mzdová kalkulačka na rok 2026

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy (ne tzv. superhrubé).

Kolik dostanou státní zaměstnanci přidáno v korunách?

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) uvedl, že v nominálním vyjádření bude navýšení platů v nejnižším tarifu činit 840 Kč, u sociálních služeb a zdravotníků 1 685 Kč.

Kdy bude známo přesné znění návrhu navýšení platů?

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) připraví návrh vládního nařízení, kde bude přesné navýšení v jednotlivých platových tabulkách vyčísleno.

Jaký bude mít růst platů dopad na státní rozpočet?

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nechtěla konkrétně vyčíslit dopad růstu platů na státní rozpočet, protože dotčení ministři budou hledat finance v provozních výdajích svých ministerstev. Finance na navýšení platů ve zdravotnictví a sociálních službách půjdou ze zdravotního pojištění, na valorizaci by se podle ministryně měly podílet i města a kraje. Konkrétní dopady na státní rozpočet budou známy až po dalším jednání.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Na přidání měla vláda v návrhu svého rozpočtu 27 miliard korun.

Je růst platů státních zaměstnanců od 1. dubna 2026 dostatečný?

Zobraz výsledek

Kterým státním zaměstnancům vzrostl plat již od 1. ledna 2026?

Od 1. ledna 2026 vzrostly platy učitelům, vojákům či policistům.

Více o autorovi

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

