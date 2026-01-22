Od 1. dubna 2026 vzrostou platy státních zaměstnanců, komu a o kolik?

Kterým státním zaměstnancům vzrostou platy?
Platy od 1. dubna 2026 vzrostou úředníkům, pracovníkům v kultuře, nepedagogům, lékařům a zdravotním sestrám či pracovníkům v sociálních službách.
Co se dozvíte v článku
„U zaměstnanců placených z rozpočtu, což jsou například nepedagogičtí pracovníci či zaměstnanci v kultuře, půjde devět procent do tarifu a jedno procento bude nenároková složka,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Nepedagogům a pracovníkům v kultuře se zvýší platy o 10 % (9 % půjde do tarifu, 1 % do nenárokové části platu).
Zdravotníkům (zdravotním sestrám či pečovatelům) se zvýší platy o 6 % (5 % do tarifu, 1 % do netarifních složek).
Lékařům a zubařům vzrostou platy o 2 %. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) se jim přidávalo už dříve a toto navýšení má přibližně pokrýt inflaci.
Dříve zmiňovaná kompenzace platů za první tři měsíce roku 2026 je již zahrnuta v růstu platu státních zaměstnanců.
Mzdová kalkulačka na rok 2026
Kolik dostanou státní zaměstnanci přidáno v korunách?
Kdy bude známo přesné znění návrhu navýšení platů?
Jaký bude mít růst platů dopad na státní rozpočet?
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nechtěla konkrétně vyčíslit dopad růstu platů na státní rozpočet, protože dotčení ministři budou hledat finance v provozních výdajích svých ministerstev. Finance na navýšení platů ve zdravotnictví a sociálních službách půjdou ze zdravotního pojištění, na valorizaci by se podle ministryně měly podílet i města a kraje. Konkrétní dopady na státní rozpočet budou známy až po dalším jednání.
Na přidání měla vláda v návrhu svého rozpočtu 27 miliard korun.
Je růst platů státních zaměstnanců od 1. dubna 2026 dostatečný?
Kterým státním zaměstnancům vzrostl plat již od 1. ledna 2026?
Od 1. ledna 2026 vzrostly platy učitelům, vojákům či policistům.