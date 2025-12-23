Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Odmítl vám úřad práce příspěvek na bydlení proto, že jste žili v pronajaté chatě? Nyní jej můžete dostat zpětně

Odmítl vám úřad práce příspěvek na bydlení proto, že jste žili v pronajaté chatě? Nyní jej můžete dostat zpětně

Lidem, kteří žijí v pronajatých rekreačních stavbách, úřady práce odmítaly příspěvek na bydlení. Ústavní soud nyní rozhodl, že takový postup byl protiústavní a že nájemníci mohou požádat o nové posouzení svého nároku, včetně možnosti zpětné výplaty.
Autor: Pixabay
Veronika Němcová
Dnes

Lidem, kteří dlouhodobě bydlí v pronajatých chatách nebo jiných rekreačních stavbách, úřady práce v minulosti odmítaly přiznat příspěvek na bydlení. Důvodem bylo, že zákon nárok výslovně přiznával pouze vlastníkům těchto staveb. 

Co se dozvíte v článku
  1. Vlastník chaty měl na příspěvek nárok ano, nájemník však ne
  2. Argumenty státu soud nepřesvědčily
  3. Nová superdávka odhaluje nelogičnost původní úpravy
  4. Vypočítejte si, zda máte nárok na superdávku
  5. Nájemníci jsou často v těžší situaci
  6. Lidé, kterým úřad práce dávku zamítl, mohou příspěvek na bydlení získat zpětně

Ústavní soud 10. prosince rozhodl, že takový postup byl v rozporu s ústavním pořádkem a porušoval princip rovného zacházení.

Podnětem k rozhodnutí byl konkrétní případ ženy, která žila se svým partnerem a třemi dětmi v pronajaté rekreační stavbě. K žádosti o příspěvek na bydlení doložila nájemní smlouvu a stavební úřad potvrdil, že objekt splňuje potřebné hygienické i technické podmínky. Úřady jí však příspěvek nepřiznaly s odkazem na zákon o státní sociální podpoře, podle kterého měli na příspěvek u rekreačních staveb nárok pouze jejich vlastníci, nikoli nájemníci.

Vlastník chaty měl na příspěvek nárok ano, nájemník však ne

Podle úpravy, který určoval nárok na příspěvek na bydlení, na něj měl nárok vlastník rekreační stavby, pokud ji využíval k trvalému bydlení. Zatímco nájemník stavby nikoli. Ústavní soud ale zdůraznil, že z hlediska samotné funkce bydlení mezi vlastnictvím a nájmem neexistuje žádný podstatný rozdíl. 

V obou případech jde o zajištění základní životní potřeby. Soud proto uzavřel, že nájemníci rekreačních staveb tvoří s vlastníky srovnatelnou skupinu a jejich vyloučení z nároku na příspěvek na bydlení je neodůvodněné.

Argumenty státu soud nepřesvědčily

Autoři zákona své rozhodnutí zdůvodňovali snahou minimalizovat nadužívání dávky. Ústavní soud však upozornil, že není zřejmé, před čím konkrétně měl zákon chránit. Z praxe totiž nevyplývá, že by u příspěvku na bydlení docházelo k masivnímu zneužívání. Navíc se tato dávka nikdy netýkala ubytoven, s nimiž bývají problémy spojovány. 

Neobstála ani obecná argumentace ochranou veřejných rozpočtů. Podle soudu je takové odůvodnění příliš vágní a nelze jím ospravedlnit zásah do základního práva na přiměřené zabezpečení v hmotné nouzi, jehož součástí je i právo na bydlení.

Tip: Příspěvek na péči se od 1. ledna 2026 zvýší, komu?

Nová superdávka odhaluje nelogičnost původní úpravy

Nejasnost celé úpravy navíc podle Ústavního soudu podtrhuje i současná podoba nové dávky státní sociální pomoci, tzv. superdávky, která od října nahradila mimo jiné příspěvek na bydlení. 

U této nové dávky už zákon s nájemníky rekreačních staveb počítá a umožňuje jim získat podporu na bydlení, pokud v takové stavbě skutečně žijí. I to podle soudu ukazuje, že původní vyloučení nájemníků z příspěvku na bydlení nemělo žádné promyšlené věcné opodstatnění.

Vypočítejte si, zda máte nárok na superdávku

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.

Nájemníci jsou často v těžší situaci

Ústavní soud poukázal také na paradox celé úpravy. Z hlediska sociální nouze jsou často zranitelnější právě nájemníci, nikoli vlastníci. Nájemníci musí hradit pravidelné nájemné a jejich bydlení závisí na smluvním vztahu s pronajímatelem. Pokud neplatí, hrozí jim ztráta bydlení.

Tip: Na žádost o superdávku zbývá posledních pár dnů. Jak o ni požádat?

Lidé, kterým úřad práce dávku zamítl, mohou příspěvek na bydlení získat zpětně

Ústavní soud sice zákon formálně nezrušil, ale stanovil, jak se má vykládat. Úřady práce musí nově postupovat tak, že umožní přiznat příspěvek na bydlení i nájemníkům, kteří rekreační stavbu skutečně užívají k trvalému bydlení a objekt splňuje technické a hygienické podmínky. Nájemníci, kterým byl z tohoto důvodu nárok odepřen, mohou nyní příspěvek získat i zpětně.

