Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody a to někomu až o více jak 4000 korun

Od 1. ledna 2026 čeká důchody řádná valorizace, která se bude týkat důchodů řádných starobních, předčasných, invalidních a pozůstalostních, kam můžeme zařadit důchody vdovské, vdovecké a sirotčí. Mimo to se ale mnoho osob dotkne i zavedení institutu minimálních důchodů, což velmi pozitivně pocítí ty osoby, jejichž penze patřily k nejnižším možným. Mnoha invalidním důchodcům se díky nim penze navýší až o necelých 5000 Kč.
Dozvíte se:
- Jak ovlivní lednová valorizace růst důchodů?
- Invalidní důchody vzrostou díky minimálním částkám
- Jak se budou dále zvyšovat invalidní důchody?
Jak ovlivní lednová valorizace růst důchodů?
V lednu 2026 nás bude čekat pravidelná novoroční valorizace všech penzí. Základní výměra neboli první složka důchodu díky ní vzroste o 240 Kč z letošních 4660 Kč na 4900 Kč. Procentní výměra, čili druhá složka, se navýší o 2,6 %.
Připomeňme pak, že základní výměra je stejná pro každého a to bez ohledu na typ přiznané penze. Procentní výměra je pro každého jiná, protože se jedná o zásluhovou část. Její výše závisí na získaných letech pojištění, ale i na tom, kolik si během nich žadatel o důchod vydělával peněz.
U starobních důchodů pak procentní výměru ještě může zvyšovat výchovné. To je navýšení důchodu za každé vychované dítě. Pro důchody invalidní to ale neplatí. U těch se výchovné do procentní výměry nezapočítává.
Vypočítejte si, jak se vám v roce 2026 zvýší invalidní důchod na naší kalkulačce
Čtěte také: Vdovám a vdovcům se od 1. ledna 2026 zvýší důchody, o kolik? Některým až o třetinu
Invalidní důchody vzrostou díky minimálním částkám
Vláda Petra Fialy v rámci své důchodové reformy zavedla institut minimálních důchodů. Jedná se o nový mechanismus výpočtu všech penzí pro osoby, které by za ještě stále platných podmínek měly nejnižší možný důchod. Ten v roce 2025 činí 5430 Kč.
TIP: Poslechněte si podcast, jak získat co největší důchod
Do výpočtu se pak zasáhne tím stylem, že od ledna 2026 bude platit, že se základní i procentní výměra důchodu naváže na růst průměrné mzdy. Ta je pro tyto účely na další rok stanovena na 48 967 Kč. Díky tomu se zavedené minimální důchody navýší opravdu skokově.
Nejnižší možný přiznaný invalidní důchod bez ohledu na typ invalidity v roce 2025 činí 5430 Kč. U důchodu pro invaliditu třetího stupně však od roku 2026 bude roven 20 % průměrné mzdy, což znamená, že stoupne na částku 9800 Kč. Rozdíl ve výplatě za prosinec 2025 a za leden 2026 tedy u nejnižších invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně může být až 4370 Kč.
Invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně se nově stanoví jako 15 % průměrné mzdy, tudíž nejnižší možná přiznaná částka může být 7350 Kč, což je oproti letošnímu roku rozdíl o 1920 Kč.
U invalidních důchodu pro invaliditu prvního stupně pak bude nejnižší možný přiznaný důchod roven 13,33 % průměrné mzdy a tudíž bude od příštího roku činit 6534 Kč. Navýší se tedy z letošní minimální částky o 1104 Kč.
|
Druh invalidity
|
Kolik z průměrné mzdy
|
Minimální důchod
|
Navýšení
|
Třetí stupeň
|
20,00%
|
9800,00 Kč
|
4370,00 Kč
|
Druhý stupeň
|
15,00%
|
7350,00 Kč
|
1920,00 Kč
|
První stupeň
|
13,33%
|
6534,00 Kč
|
1104,00 Kč
Pokud je pak splatnost invalidního důchodu až po 1. lednu, důchodce dostane dorovnání, resp. doplatek za dny v lednu, které připadají na období před výplatním dnem.
Čtěte také: Špatné načasování odchodu do důchodu může mrzet, kdy má důchodový měsíc cenu tisícovky?
Jak se budou dále zvyšovat invalidní důchody?
Invalidní důchody se budou stejně jako všechny ostatní důchody v příštích letech navyšovat podle každoroční lednové valorizace, jejíž výši vždy v průběhu roku stanoví nařízení vlády.
Během roku pak ještě může dojít k tzv. mimořádné valorizaci. K té dochází kdykoliv během roku mimo měsíc leden, vždy ale za předpokladu, že inflace vzroste minimálně o 5 %. Něco takového se pak naposledy konalo v průběhu roku 2023.
Minimální invalidní důchody pak budou růst samozřejmě v dalších letech také. Garance minimální výše na procentu průměrné mzdy platné pro daný stupeň invalidity nebude garantována jen v roce 2026, ale i v dalších letech. To znamená, že společně s meziročním růstem průměrné mzdy budou v dalších letech růst i minimální invalidní důchody a při každoroční lednové valorizaci se navýší na úroveň minimálních částek platné v daných letech.
Pokud by pak byla průměrná mzda pro rok 2027 stanovena na rovných 50 000 Kč, znamenalo by to, že
- minimální invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně by stoupl o 200 Kč na částku 10 000 Kč,
- minimální invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně by stoupl o 150 Kč na částku 7500 Kč a
- minimální invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně by stoupl o 131 Kč na částku 6665 Kč.
Nicméně dynamika růstu mezd nahrává vyššímu růstu průměrné mzdy.
Invalidní důchody byť jen o korunu vyšší než jsou minimální částky platné pro daný rok se už budou zvyšovat podle pravidel klasické lednové valorizace. To nebude platit až od roku 2027, ale už od roku 2026.
Čtěte také: Důchody má pečujícím osobám zvednout fiktivní vyměřovací základ. Ten za péči o děti může být až 100 % průměrné mzdy
Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných, říká Daniel Prokop
Zdroj: Youtube/Podnikatel.cz