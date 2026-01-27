Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Cílem nové úpravy je posílit ochranu psů a jasně vymezit, že jejich dlouhodobé držení na řetězu nebo jiném úvazu je nepřípustné.
Dlouhodobé uvázání bude nově považováno za týrání psa
Dosavadní právní úprava sice obecně zakazovala týrání zvířat, ale uvazování psů nebylo výslovně zakázáno. V praxi to dle pozměňovacího návrhu znamenalo, že bylo velmi obtížné zasáhnout proti chovatelům, kteří měli psa dlouhodobě uvázaného. Úředníci museli dokazovat, že pes skutečně trpí, například že je podvyživený, dehydratovaný nebo zraněný. Často se navíc setkávali s tvrzením, že pes byl uvázán jen výjimečně nebo krátkodobě.
Přitom i dlouhodobé uvázání může psovi způsobovat stres a dlouhodobé zdravotní či psychické problémy.
Novela zákona tak stanoví, že dlouhodobé uvazování psa je považováno za týrání zvířete. Cílem je především prevence, tedy možnost zasáhnout dříve, než dojde k vážnému poškození zdraví psa. Zákon tak dává veterinární správě i dalším kontrolním orgánům účinnější nástroj, jak podobné případy řešit rychle a bez zdlouhavého dokazování následků.
Krátkodobé uvázání psa bude možné při ošetřování, krmení nebo před obchodem
Zákon zároveň pamatuje na situace, kdy je krátkodobé uvázání psa nezbytné a má racionální důvod. Jedná se o krátkou dobu při čištění chovného prostoru, krmení, ošetřování psa nebo při technických pracích, kdy není možné zajistit bezpečnost jiným vhodným způsobem. Zákaz se rovněž nevztahuje na některé specifické případy, například u služebních psů ozbrojených složek, kde se postupuje podle zvláštních pravidel.
„Novela zákona samozřejmě nepostihuje ani krátkodobé uvazování psa například před obchodem. Výjimku ze zákona mají vojáci a státní i obecní policisté v případech výcviku služebních psů a plnění dalších úkolů,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Pokuta až tři miliony korun a odebrání psa
Protože je dlouhodobý úvaz psa nově zařazen mezi formy týrání zvířat, mohou být chovatelům ukládány postihy jako v jiných případech týrání. Hrozí jim pokuty, zákaz chovu zvířat až na 5 let a v závažných případech i odebrání psa. Úřady mohou rovněž rozhodnout o zvláštních opatřeních, jejichž cílem je ochrana týraného zvířete. Maximální výše pokuty pro fyzickou osobu je 1 milion korun. Pro právnické osoby je tato částka navýšena na 3 miliony korun.
Pokud je prokázáno týrání dvou a více psů najednou, zákon nově stanovuje minimální pokutu. U jednotlivců je to nejméně 5 000 korun, u firem alespoň 10 000 korun.
Veterinární správa už řeší první případy porušení zákona
Státní veterinární správa již zákaz dlouhodobého uvazování psů aktivně kontroluje. Jen v období od 1. do 16. ledna 2026 obdržela více než sto podnětů od veřejnosti, konkrétně 113 oznámení na možné porušení zákona. Veterinární inspektoři při kontrolách potvrdili porušení zákazu přibližně ve dvou desítkách případů. Pokud je porušení zjištěno, krajská veterinární správa podává podnět příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který s chovatelem zahajuje správní řízení. V jeho rámci může být uložena pokuta, o jejíž výši rozhodne obec s rozšířenou působností.
Česká republika se tímto krokem má přiblížit k moderním standardům ochrany zvířat a dát najevo, že dlouhodobé držení psa na úvazu není přijatelné zacházení s živým tvorem.
