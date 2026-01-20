Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Vláda nepodpořila zálohování plastových lahví a plechovek

Vláda nepodpořila zálohování plastových lahví a plechovek

Vláda zaujala nesouhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu na zavedení zálohování plastových lahví a plechovek. Podle ní by nový systém nepřinesl očekávané přínosy a znamenal by zbytečnou zátěž pro občany. Zároveň vláda podpořila vznik nového významného dne.
Autor: Depositphotos
Veronika Němcová
Dnes

Vláda v pondělí 19. ledna projednávala poslanecký návrh zákona o zálohování plastových lahví a plechovek. K opozičnímu návrhu však zaujala nesouhlasné stanovisko.

„Máme unikátní systém třídění odpadů, ve kterém jsme úspěšní. Já jsem například opakovaně navštívil OZO Ostrava, kde dokážou vytřídit až 90 procent plastů, což je více, než by se vytřídilo systémem zálohování. Šlo by tedy o krok zpět. Zároveň by to znamenalo zbytečnou zátěž pro občany. Měli bychom spíše rozvíjet stávající systém,“ vysvětlil postoj kabinetu předseda vlády Andrej Babiš.

Podle návrhu měl systém v Česku začít fungovat od 1. ledna 2028. Lidé by si za lahve připlatili zálohu v rozmezí 4 až 5 korun, kterou by následně získali zpět po jejich odevzdání ve sběrném místě.

Zpětný odběr měl probíhat například v prodejnách potravin či na čerpacích stanicích, realizovat jej měly také internetové obchody s potravinami.

Česko získá nový významný den na počest státní vlajky

Vláda se na svém jednání rovněž zabývala návrhem na zavedení nového významného dne, kterým by se měl stát 30. březen. Tento den má připomínat výročí 30. března 1920, kdy byla tehdejší československá, dnes česká vlajka oficiálně uzákoněna. Nepůjde však o státní svátek, ale o běžný pracovní den.

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

