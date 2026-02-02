Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Podívejte se, komu a o kolik se od 1. dubna zvýší platy ve veřejném sektoru

Podívejte se, komu a o kolik se od 1. dubna zvýší platy ve veřejném sektoru

Platové tarify části zaměstnanců ve veřejném sektoru se od 1. dubna 2026 zvýší. Navrhovaná valorizace má zmírnit dopady inflace a přiblížit platy aktuálním podmínkám na trhu práce. Přinášíme přehled toho, koho se změny dotknou a v jakém rozsahu.
Autor: Shutterstock
Veronika Němcová
Dnes

Zvýšení platů ve veřejném sektoru by mělo i nadále pokračovat. Po zvýšení odměn pedagogickým pracovníkům a pracovníkům bezpečnostních složek vláda schválila zvýšení odměn také pro další státní zaměstnance.

Co se dozvíte v článku
  1. Kterým zaměstnancům se zvýší plat o 9 %?
  2. Kterým zaměstnancům vzroste plat o 5 %?
  3. Kterým zaměstnancům vzroste plat o 2 %?
  4. Zvyšování platů ve veřejném sektoru v minulosti 

Od 1. dubna by se měly platy navýšit například také nepedagogickým pracovníkům, zdravotníkům, úředníkům, pracovníkům v sociálních službách a lékařům.

Navrhované nařízení vlády počítá s výraznou valorizací platových tarifů části zaměstnanců veřejného sektoru a státních zaměstnanců, a to s účinností od 1. dubna 2026. Základním cílem je reagovat na dlouhodobý růst životních nákladů, zlepšit konkurenceschopnost veřejné správy na trhu práce a alespoň částečně napravit pokles reálné hodnoty platů, k němuž v posledních letech došlo.

Kterým zaměstnancům se zvýší plat o 9 %?

Podle návrhu by měly být platové tarify ve stupnicích uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. navýšeny plošně o 9 %. 

Na navýšení platu o 9 % se mohou těšit například údržbáři, uklízeči, účetní, nezdravotničtí nelékařští zaměstnanci, zaměstnanci v kultuře, nepedagogičtí zaměstnanci v regionálním školství, management příspěvkových organizací, zaměstnanci státních vědeckých pracovišť a všichni zaměstnanci obcí a krajů. Těmto pracovníkům udává výši platu příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Průměrné navýšení v této stupnici má dle MPSV činit 2 577 Kč měsíčně.

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

14 760

15 740

16 780

17 900

19 110

20 440

21 890

23 470

25 190

27 030

29 090

31 230

33 590

36 160

38 960

42 000

2

do 2 let

15 170

16 200

17 280

18 470

19 760

21 120

22 590

24 260

25 990

27 930

30 050

32 270

34 730

37 380

40 300

43 450

3

do 4 let

15 610

16 700

17 800

19 030

20 360

21 780

23 330

25 050

26 870

28 870

31 100

33 380

35 920

38 690

41 700

44 960

4

do 6 let

16 070

17 180

18 370

19 610

21 020

22 490

24 090

25 870

27 760

29 850

32 130

34 480

37 130

40 010

43 160

46 530

5

do 9 let

16 580

17 720

18 940

20 240

21 670

23 210

24 880

26 730

28 680

30 840

33 210

35 680

38 420

41 390

44 650

48 140

6

do 12 let

17 100

18 260

19 510

20 870

22 370

23 940

25 700

27 640

29 630

31 850

34 340

36 900

39 740

42 810

46 200

49 820

7

do 15 let

17 600

18 850

20 140

21 540

23 080

24 740

26 520

28 540

30 660

32 940

35 520

38 180

41 100

44 310

47 810

51 570

8

do 19 let

18 140

19 430

20 780

22 220

23 830

25 540

27 390

29 490

31 680

34 060

36 720

39 510

42 530

45 850

49 520

53 390

9

do 23 let

18 700

20 030

21 430

22 940

24 620

26 380

28 310

30 470

32 740

35 220

37 960

40 850

44 010

47 490

51 260

55 280

10

do 27 let

19 320

20 680

22 120

23 680

25 430

27 250

29 220

31 510

33 860

36 410

39 270

42 280

45 560

49 130

53 080

57 210

11

do 32 let

19 900

21 300

22 840

24 450

26 280

28 170

30 240

32 610

35 020

37 690

40 640

43 740

47 140

50 880

54 940

59 280

12

nad 32 let

20 540

22 000

23 580

25 240

27 160

29 100

31 240

33 710

36 210

38 990

42 050

45 260

48 800

52 660

56 870

61 390

Na navýšení platu o 9 % se mohou těšit rovněž zaměstnanci ministerstev a správních úřadů. Těmto pracovníkům udává výši platu příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

20 440

21 890

23 470

25 190

27 030

29 090

31 670

35 080

39 510

44 930

51 580

2

do 2 let

21 120

22 590

24 260

25 990

27 930

30 050

32 730

36 240

40 840

46 460

53 360

3

do 4 let

21 780

23 330

25 050

26 870

28 870

31 100

33 870

37 520

42 330

48 150

55 330

4

do 6 let

22 490

24 090

25 870

27 760

29 850

32 130

35 000

38 810

43 780

49 840

57 270

5

do 9 let

23 210

24 880

26 730

28 680

30 840

33 210

36 210

40 140

45 280

51 580

59 290

6

do 12 let

23 940

25 700

27 640

29 630

31 850

34 340

37 450

41 530

46 870

53 390

61 420

7

do 15 let

24 740

26 520

28 540

30 660

32 940

35 520

38 740

42 990

48 530

55 310

63 620

8

do 19 let

25 540

27 390

29 490

31 680

34 060

36 720

40 060

44 480

50 240

57 260

65 880

9

do 23 let

26 380

28 310

30 470

32 740

35 220

37 960

41 420

45 990

51 950

59 270

68 220

10

do 27 let

27 250

29 220

31 510

33 860

36 410

39 270

42 860

47 610

53 810

61 390

70 650

11

do 32 let

28 170

30 240

32 610

35 020

37 690

40 640

44 360

49 280

55 700

63 570

73 190

12

nad 32 let

29 100

31 240

33 710

36 210

38 990

42 050

45 940

51 040

57 700

65 860

75 870

Kterým zaměstnancům vzroste plat o 5 %?

K mírnějšímu růstu platu, a to o 5 % má dojít u zdravotnických nelékařských pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (kteří zároveň nejsou zaměstnanci obcí nebo krajů). Těmto pracovníkům udává výši platu příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

17 720

18 880

20 130

21 520

22 970

24 570

27 050

29 080

31 230

33 670

36 190

38 940

41 990

45 290

2

do 2 let

18 260

19 440

20 760

22 210

23 690

25 370

27 960

30 060

32 280

34 800

37 420

40 320

43 440

46 880

3

do 4 let

18 810

20 040

21 380

22 880

24 450

26 170

28 900

31 060

33 410

36 030

38 740

41 720

44 980

48 540

4

do 6 let

19 360

20 660

22 030

23 610

25 240

27 020

29 880

32 110

34 540

37 230

40 030

43 150

46 520

50 230

5

do 9 let

19 930

21 300

22 740

24 330

26 040

27 910

30 900

33 180

35 730

38 520

41 440

44 650

48 170

52 000

6

do 12 let

20 520

21 940

23 430

25 120

26 860

28 810

31 940

34 290

36 930

39 850

42 890

46 220

49 830

53 830

7

do 15 let

21 190

22 620

24 200

25 910

27 720

29 720

33 040

35 490

38 190

41 220

44 380

47 820

51 640

55 720

8

do 19 let

21 830

23 330

24 930

26 760

28 620

30 690

34 150

36 710

39 530

42 680

45 910

49 510

53 430

57 730

9

do 23 let

22 490

24 060

25 740

27 600

29 570

31 710

35 300

37 950

40 880

44 140

47 540

51 230

55 320

59 790

10

do 27 let

23 220

24 840

26 570

28 520

30 540

32 740

36 520

39 270

42 320

45 680

49 210

53 070

57 290

61 910

11

do 32 let

23 920

25 610

27 420

29 460

31 540

33 850

37 790

40 650

43 800

47 230

50 930

54 920

59 340

64 110

12

nad 32 let

24 690

26 450

28 280

30 420

32 590

34 970

39 110

42 050

45 340

48 920

52 730

56 880

61 450

66 390

Kterým zaměstnancům vzroste plat o 2 %?

Poslední a nejnižší zvýšení platů o 2 % se týká lékařů (včetně posudkových lékařů), zubních lékařů a farmaceutů.  Těmto pracovníkům udává výši platu příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

41 190

43 640

48 890

52 000

55 030

58 340

2

do 2 let

42 270

44 830

50 200

53 330

56 500

59 930

3

do 4 let

43 490

46 110

51 570

54 740

58 040

61 580

4

do 6 let

44 650

47 370

52 950

56 190

59 590

63 320

5

do 9 let

45 880

48 730

54 410

57 700

61 250

65 060

6

do 12 let

47 180

50 130

55 930

59 240

62 950

66 890

7

do 15 let

48 560

51 590

57 500

60 930

64 700

68 800

8

do 19 let

49 930

53 110

59 120

62 570

66 560

70 800

9

do 23 let

51 340

54 660

60 810

64 340

68 460

72 840

10

do 27 let

52 860

56 270

62 570

66 160

70 420

74 970

11

do 32 let

54 400

57 970

64 410

68 040

72 480

77 190

12

nad 32 let

56 020

59 710

66 280

70 010

74 570

79 500

Zvyšování platů ve veřejném sektoru v minulosti 

Od 1. ledna 2025 došlo k paušální valorizaci všech platových tarifů o 1 400 Kč, přičemž u pedagogických pracovníků činilo zvýšení 7 %. 

K 1. lednu 2026 se však valorizace týkala pouze u pedagogických pracovníků, a to tak, že platové tarify do 7. platové třídy byly navýšeny o částku 2 000 Kč a tarify od 8. do 16. platové třídy o 7 %. Ostatní zaměstnanci veřejných služeb a státní správy z této valorizace neprofitovali, přestože původní návrh počítal s širším okruhem zaměstnanců, kterých by se navrhované zvýšení týkalo.

školení pri začínající mzdové účetní

Takovéto omezené navyšování platových tarifů se ukázalo jako problematické zejména v souvislosti s výrazným růstem spotřebitelských cen v posledních letech.

Cílem předkládaného návrhu je proto upravit platové podmínky části zaměstnanců ve veřejné sféře tak, aby výše platových tarifů lépe odpovídala současné úrovni odměňování na trhu práce.

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

