Podívejte se, komu a o kolik se od 1. dubna zvýší platy ve veřejném sektoru

Zvýšení platů ve veřejném sektoru by mělo i nadále pokračovat. Po zvýšení odměn pedagogickým pracovníkům a pracovníkům bezpečnostních složek vláda schválila zvýšení odměn také pro další státní zaměstnance.
Od 1. dubna by se měly platy navýšit například také nepedagogickým pracovníkům, zdravotníkům, úředníkům, pracovníkům v sociálních službách a lékařům.
Navrhované nařízení vlády počítá s výraznou valorizací platových tarifů části zaměstnanců veřejného sektoru a státních zaměstnanců, a to s účinností od 1. dubna 2026. Základním cílem je reagovat na dlouhodobý růst životních nákladů, zlepšit konkurenceschopnost veřejné správy na trhu práce a alespoň částečně napravit pokles reálné hodnoty platů, k němuž v posledních letech došlo.
Kterým zaměstnancům se zvýší plat o 9 %?
Podle návrhu by měly být platové tarify ve stupnicích uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. navýšeny plošně o 9 %.
Na navýšení platu o 9 % se mohou těšit například údržbáři, uklízeči, účetní, nezdravotničtí nelékařští zaměstnanci, zaměstnanci v kultuře, nepedagogičtí zaměstnanci v regionálním školství, management příspěvkových organizací, zaměstnanci státních vědeckých pracovišť a všichni zaměstnanci obcí a krajů. Těmto pracovníkům udává výši platu příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Průměrné navýšení v této stupnici má dle MPSV činit 2 577 Kč měsíčně.
|
Platový stupeň
|
Počet let započitatelné praxe
|
Platová třída
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
1
|
do 1 roku
|
14 760
|
15 740
|
16 780
|
17 900
|
19 110
|
20 440
|
21 890
|
23 470
|
25 190
|
27 030
|
29 090
|
31 230
|
33 590
|
36 160
|
38 960
|
42 000
|
2
|
do 2 let
|
15 170
|
16 200
|
17 280
|
18 470
|
19 760
|
21 120
|
22 590
|
24 260
|
25 990
|
27 930
|
30 050
|
32 270
|
34 730
|
37 380
|
40 300
|
43 450
|
3
|
do 4 let
|
15 610
|
16 700
|
17 800
|
19 030
|
20 360
|
21 780
|
23 330
|
25 050
|
26 870
|
28 870
|
31 100
|
33 380
|
35 920
|
38 690
|
41 700
|
44 960
|
4
|
do 6 let
|
16 070
|
17 180
|
18 370
|
19 610
|
21 020
|
22 490
|
24 090
|
25 870
|
27 760
|
29 850
|
32 130
|
34 480
|
37 130
|
40 010
|
43 160
|
46 530
|
5
|
do 9 let
|
16 580
|
17 720
|
18 940
|
20 240
|
21 670
|
23 210
|
24 880
|
26 730
|
28 680
|
30 840
|
33 210
|
35 680
|
38 420
|
41 390
|
44 650
|
48 140
|
6
|
do 12 let
|
17 100
|
18 260
|
19 510
|
20 870
|
22 370
|
23 940
|
25 700
|
27 640
|
29 630
|
31 850
|
34 340
|
36 900
|
39 740
|
42 810
|
46 200
|
49 820
|
7
|
do 15 let
|
17 600
|
18 850
|
20 140
|
21 540
|
23 080
|
24 740
|
26 520
|
28 540
|
30 660
|
32 940
|
35 520
|
38 180
|
41 100
|
44 310
|
47 810
|
51 570
|
8
|
do 19 let
|
18 140
|
19 430
|
20 780
|
22 220
|
23 830
|
25 540
|
27 390
|
29 490
|
31 680
|
34 060
|
36 720
|
39 510
|
42 530
|
45 850
|
49 520
|
53 390
|
9
|
do 23 let
|
18 700
|
20 030
|
21 430
|
22 940
|
24 620
|
26 380
|
28 310
|
30 470
|
32 740
|
35 220
|
37 960
|
40 850
|
44 010
|
47 490
|
51 260
|
55 280
|
10
|
do 27 let
|
19 320
|
20 680
|
22 120
|
23 680
|
25 430
|
27 250
|
29 220
|
31 510
|
33 860
|
36 410
|
39 270
|
42 280
|
45 560
|
49 130
|
53 080
|
57 210
|
11
|
do 32 let
|
19 900
|
21 300
|
22 840
|
24 450
|
26 280
|
28 170
|
30 240
|
32 610
|
35 020
|
37 690
|
40 640
|
43 740
|
47 140
|
50 880
|
54 940
|
59 280
|
12
|
nad 32 let
|
20 540
|
22 000
|
23 580
|
25 240
|
27 160
|
29 100
|
31 240
|
33 710
|
36 210
|
38 990
|
42 050
|
45 260
|
48 800
|
52 660
|
56 870
|
61 390
Na navýšení platu o 9 % se mohou těšit rovněž zaměstnanci ministerstev a správních úřadů. Těmto pracovníkům udává výši platu příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
|
Platový stupeň
|
Počet let započitatelné praxe
|
Platová třída
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
1
|
do 1 roku
|
20 440
|
21 890
|
23 470
|
25 190
|
27 030
|
29 090
|
31 670
|
35 080
|
39 510
|
44 930
|
51 580
|
2
|
do 2 let
|
21 120
|
22 590
|
24 260
|
25 990
|
27 930
|
30 050
|
32 730
|
36 240
|
40 840
|
46 460
|
53 360
|
3
|
do 4 let
|
21 780
|
23 330
|
25 050
|
26 870
|
28 870
|
31 100
|
33 870
|
37 520
|
42 330
|
48 150
|
55 330
|
4
|
do 6 let
|
22 490
|
24 090
|
25 870
|
27 760
|
29 850
|
32 130
|
35 000
|
38 810
|
43 780
|
49 840
|
57 270
|
5
|
do 9 let
|
23 210
|
24 880
|
26 730
|
28 680
|
30 840
|
33 210
|
36 210
|
40 140
|
45 280
|
51 580
|
59 290
|
6
|
do 12 let
|
23 940
|
25 700
|
27 640
|
29 630
|
31 850
|
34 340
|
37 450
|
41 530
|
46 870
|
53 390
|
61 420
|
7
|
do 15 let
|
24 740
|
26 520
|
28 540
|
30 660
|
32 940
|
35 520
|
38 740
|
42 990
|
48 530
|
55 310
|
63 620
|
8
|
do 19 let
|
25 540
|
27 390
|
29 490
|
31 680
|
34 060
|
36 720
|
40 060
|
44 480
|
50 240
|
57 260
|
65 880
|
9
|
do 23 let
|
26 380
|
28 310
|
30 470
|
32 740
|
35 220
|
37 960
|
41 420
|
45 990
|
51 950
|
59 270
|
68 220
|
10
|
do 27 let
|
27 250
|
29 220
|
31 510
|
33 860
|
36 410
|
39 270
|
42 860
|
47 610
|
53 810
|
61 390
|
70 650
|
11
|
do 32 let
|
28 170
|
30 240
|
32 610
|
35 020
|
37 690
|
40 640
|
44 360
|
49 280
|
55 700
|
63 570
|
73 190
|
12
|
nad 32 let
|
29 100
|
31 240
|
33 710
|
36 210
|
38 990
|
42 050
|
45 940
|
51 040
|
57 700
|
65 860
|
75 870
Kterým zaměstnancům vzroste plat o 5 %?
K mírnějšímu růstu platu, a to o 5 % má dojít u zdravotnických nelékařských pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (kteří zároveň nejsou zaměstnanci obcí nebo krajů). Těmto pracovníkům udává výši platu příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
|
Platový stupeň
|
Počet let započitatelné praxe
|
Platová třída
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
1
|
do 1 roku
|
17 720
|
18 880
|
20 130
|
21 520
|
22 970
|
24 570
|
27 050
|
29 080
|
31 230
|
33 670
|
36 190
|
38 940
|
41 990
|
45 290
|
2
|
do 2 let
|
18 260
|
19 440
|
20 760
|
22 210
|
23 690
|
25 370
|
27 960
|
30 060
|
32 280
|
34 800
|
37 420
|
40 320
|
43 440
|
46 880
|
3
|
do 4 let
|
18 810
|
20 040
|
21 380
|
22 880
|
24 450
|
26 170
|
28 900
|
31 060
|
33 410
|
36 030
|
38 740
|
41 720
|
44 980
|
48 540
|
4
|
do 6 let
|
19 360
|
20 660
|
22 030
|
23 610
|
25 240
|
27 020
|
29 880
|
32 110
|
34 540
|
37 230
|
40 030
|
43 150
|
46 520
|
50 230
|
5
|
do 9 let
|
19 930
|
21 300
|
22 740
|
24 330
|
26 040
|
27 910
|
30 900
|
33 180
|
35 730
|
38 520
|
41 440
|
44 650
|
48 170
|
52 000
|
6
|
do 12 let
|
20 520
|
21 940
|
23 430
|
25 120
|
26 860
|
28 810
|
31 940
|
34 290
|
36 930
|
39 850
|
42 890
|
46 220
|
49 830
|
53 830
|
7
|
do 15 let
|
21 190
|
22 620
|
24 200
|
25 910
|
27 720
|
29 720
|
33 040
|
35 490
|
38 190
|
41 220
|
44 380
|
47 820
|
51 640
|
55 720
|
8
|
do 19 let
|
21 830
|
23 330
|
24 930
|
26 760
|
28 620
|
30 690
|
34 150
|
36 710
|
39 530
|
42 680
|
45 910
|
49 510
|
53 430
|
57 730
|
9
|
do 23 let
|
22 490
|
24 060
|
25 740
|
27 600
|
29 570
|
31 710
|
35 300
|
37 950
|
40 880
|
44 140
|
47 540
|
51 230
|
55 320
|
59 790
|
10
|
do 27 let
|
23 220
|
24 840
|
26 570
|
28 520
|
30 540
|
32 740
|
36 520
|
39 270
|
42 320
|
45 680
|
49 210
|
53 070
|
57 290
|
61 910
|
11
|
do 32 let
|
23 920
|
25 610
|
27 420
|
29 460
|
31 540
|
33 850
|
37 790
|
40 650
|
43 800
|
47 230
|
50 930
|
54 920
|
59 340
|
64 110
|
12
|
nad 32 let
|
24 690
|
26 450
|
28 280
|
30 420
|
32 590
|
34 970
|
39 110
|
42 050
|
45 340
|
48 920
|
52 730
|
56 880
|
61 450
|
66 390
Kterým zaměstnancům vzroste plat o 2 %?
Poslední a nejnižší zvýšení platů o 2 % se týká lékařů (včetně posudkových lékařů), zubních lékařů a farmaceutů. Těmto pracovníkům udává výši platu příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
|
Platový stupeň
|
Počet let započitatelné praxe
|
Platová třída
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
1
|
do 1 roku
|
41 190
|
43 640
|
48 890
|
52 000
|
55 030
|
58 340
|
2
|
do 2 let
|
42 270
|
44 830
|
50 200
|
53 330
|
56 500
|
59 930
|
3
|
do 4 let
|
43 490
|
46 110
|
51 570
|
54 740
|
58 040
|
61 580
|
4
|
do 6 let
|
44 650
|
47 370
|
52 950
|
56 190
|
59 590
|
63 320
|
5
|
do 9 let
|
45 880
|
48 730
|
54 410
|
57 700
|
61 250
|
65 060
|
6
|
do 12 let
|
47 180
|
50 130
|
55 930
|
59 240
|
62 950
|
66 890
|
7
|
do 15 let
|
48 560
|
51 590
|
57 500
|
60 930
|
64 700
|
68 800
|
8
|
do 19 let
|
49 930
|
53 110
|
59 120
|
62 570
|
66 560
|
70 800
|
9
|
do 23 let
|
51 340
|
54 660
|
60 810
|
64 340
|
68 460
|
72 840
|
10
|
do 27 let
|
52 860
|
56 270
|
62 570
|
66 160
|
70 420
|
74 970
|
11
|
do 32 let
|
54 400
|
57 970
|
64 410
|
68 040
|
72 480
|
77 190
|
12
|
nad 32 let
|
56 020
|
59 710
|
66 280
|
70 010
|
74 570
|
79 500
Zvyšování platů ve veřejném sektoru v minulosti
Od 1. ledna 2025 došlo k paušální valorizaci všech platových tarifů o 1 400 Kč, přičemž u pedagogických pracovníků činilo zvýšení 7 %.
K 1. lednu 2026 se však valorizace týkala pouze u pedagogických pracovníků, a to tak, že platové tarify do 7. platové třídy byly navýšeny o částku 2 000 Kč a tarify od 8. do 16. platové třídy o 7 %. Ostatní zaměstnanci veřejných služeb a státní správy z této valorizace neprofitovali, přestože původní návrh počítal s širším okruhem zaměstnanců, kterých by se navrhované zvýšení týkalo.
Takovéto omezené navyšování platových tarifů se ukázalo jako problematické zejména v souvislosti s výrazným růstem spotřebitelských cen v posledních letech.
Cílem předkládaného návrhu je proto upravit platové podmínky části zaměstnanců ve veřejné sféře tak, aby výše platových tarifů lépe odpovídala současné úrovni odměňování na trhu práce.