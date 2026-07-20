Podnikání manželů při zaměstnání se může vyplatit. Jak snížit daně i odvody?

Manželé si v podnikání pomáhají formou spolupráce, kdy jeden z nich je spolupracující osobou, která má pro daňové účely rovněž postavení OSVČ se všemi z toho vyplývajícími povinnostmi. Na spolupracující manželku (manžela) se příjmy a výdaje rozdělují dle § 13 zákona o dani z příjmu, tj. tak aby:
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podíl příjmů a výdajů připadající na manželku (manžela) nečinil více než 50 % a
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částka, o kterou příjmy převyšují výdaje činila za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč (za každý započatý měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč).
Manželé využívající výhod spolupráce si nemohou logicky plnit své daňové povinnosti účastí v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu.
Spolupráce při zaměstnání
Jestliže jsou oba manželé současně zaměstnanci, tak je jejich hlavní činností zaměstnání a podnikání je vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Tento model je daňově a finančně výhodný. Vzájemnou pomocí lze podnikání zvládat a mít zajímavý finanční přivýdělek. Zaměstnáním na pracovní smlouvu (klidně i na zkrácený úvazek) je vyřešen pojistný vztah. Jistota pravidelného příjmu ze zaměstnání, případný nárok na náhradu mzdy a nemocenskou a hodnocení daného období pro důchodové účely se mnohdy velmi pozitivně v podnikání projevuje, protože se výrazně snižuje podnikatelský stres. Každý ze spolupracujících manželů musí vyplnit a odevzdat daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ.
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Výhodný výpočet sociálního a zdravotního pojištění
Pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ platný pro hlavní činnost, což přináší významnou úsporu na pojistném při nižším zisku. Když je navíc hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) do limitu, potom se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění vůbec neplatí.
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Pro celý kalendářní rok 2026 je limitem pro neplacení sociálního pojištění hrubý zisk do 117 521 Kč, v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.
Praktický příklad – nižší zisk a daňová úspora
Pan Pavel pracuje na klasickou pracovní smlouvu, stejně tak jeho manželka Jana. Oba manželé mají hrubou mzdu 50 000 Kč. Pan Pavel je navíc OSVČ a manželka Jana je jeho spolupracující osobou, a to po celý rok 2026.
Roční příjem pana Pavla z podnikání bude za rok 2026 činit 580 000 Kč, výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Hrubý zisk za celý rok je 232 000 Kč (580 000 Kč – (580 000 Kč x 60 %)). Na manželku převede pan Pavel polovinu příjmů a polovinu výdajů. To znamená, že daňový základ z podnikání každého z manželů bude 116 000 Kč.
Sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebude platit ani jeden z manželů, protože oba mají hrubý zisk do ročního limitu pro neplacení. To mimo jiné znamená, že podnikání ani jednomu z manželů nezvyšuje státní důchod. Kdyby pan Pavel nepřeváděl část hrubého zisku na svoji manželku, potom by limit pro neplacení překročil a na sociálním pojištění by zaplatil 37 260 Kč.
Na zdravotním pojištění zaplatí každý z manželů 7 830 Kč (116 000 Kč x 50 % x 13,5 %). To je značně méně, než činí minimální zdravotní pojištění pro hlavní činnost.
Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí každý z manželů 17 400 Kč (116 000 Kč x 15 %). Počítáme, že veškeré daňové slevy a daňové odpočty jsou uplatněny již pro příjem ze zaměstnání a souhrnný roční daňový základ podléhá pouze 15% sazbě daně z příjmu.
Závěrem – podnikání manželů při zaměstnání
Podnikání při zaměstnání je pro manžele možností finančního přilepšení, při nižším zisku s výhodným zdaněním. Výhodou tohoto režimu je i vyřešení pojistného vztahu obou manželů v zaměstnání a pravidelná měsíční mzda na účet. Podnikání „na vedlejšák“ je méně rizikové a vzájemnou pomocí manželů se dá zvládnout.