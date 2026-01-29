Pracujete pro dva zaměstnavatele? 10 daňových pravidel, které by vám neměli uniknout

Při práci pro dva zaměstnavatele současně je druhé zaměstnání zpravidla přivýdělkem, tj. na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod. Možností je rovněž práce pro dva zaměstnavatele současně na zkrácený úvazek. Zvládnout dva plné úvazky v podstatě nelze. Jaké daňové dopady má zaměstnání pro dva zaměstnavatele současně?
Sleva na poplatníka se uplatní pouze jednou
Při výpočtu měsíční daně z příjmu fyzických osob mají všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč. Žádnou daňovou slevu však nelze uplatnit v jednom měsíci dvakrát. Zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně uplatní slevu na poplatníka pochopitelně pouze jednou. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu.
Prohlášení k dani se podepisuje u jednoho zaměstnavatele
Při splnění zákonných podmínek může zaměstnanec uplatnit i další daňové slevy, zejména daňové zvýhodnění na děti, které může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Podmínkou pro uplatnění všech daňových slev je podpis prohlášení k dani, přičemž prohlášení k dani je možné mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. To znamená, že i daňové zvýhodnění na děti je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.
Pojistné se platí z obou zaměstnání
Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy ani odpočty. Při práci pro dva zaměstnavatele se odvádí pojistné z obou zaměstnání. Výpočet záleží na tom, zdali je druhé zaměstnání na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod. Samotné sazby pojistného jsou vždy stejné, tj. 7,1 % z hrubé mzdy nebo odměny na sociálním pojištění a 4,5 % z hrubé mzdy nebo odměny na zdravotním pojištění.
Neplacení pojistného z pracovních dohod je výhodné
Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 11 999 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 4 499 Kč a méně. Při překročení limitů se odvádí pojistné ve standardních sazbách. Kdo nemá vyřešen svůj pojistný vztah, pro toho není zaměstnání na pracovní odměny s hrubou odměnou do limitu výhodný. To však není případ zaměstnanců, kteří již odvádí povinné pojistné ze svého hlavního zaměstnání a na dohody si pouze přivydělávají.
Kalkulačka práce na DPP a DPČ v roce 2026
Neprovádí se dopočet u zdravotního pojištění
Při výpočtu zdravotního pojištění musí být vždy dodržen minimální vyměřovací základ, který je na úrovni minimální mzdy. Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou z důvodu práce na zkrácený úvazek tak platí na zdravotním pojištění více, protože se v jejich případě provádí takzvaný dopočet do minima. To se však netýká zaměstnanců, kteří již odvádí minimální zdravotní pojištění ze svého hlavního zaměstnání, v takovém případě nemusí být ve druhém zaměstnání (na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod s odměnou nad limit pro neplacení) dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečné hrubé mzdy nebo odměny.
Dohoda do limitu při zaměstnání nevadí
O roční zúčtování daně nemohou svého zaměstnavatele požádat zaměstnanci, kteří alespoň v jednom měsíci během roku pracovali pro dva zaměstnavatele současně a přitom odváděli z obou zaměstnání zálohovou daň z příjmu. Zaměstnanci přivydělávající si na některou z pracovních dohod do limitu, odvedli z odměny srážkovou daň z příjmu, a mohou svého posledního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně za rok 2025.
Povinnost daňového přiznání
V případě, že je z obou současně vykonávaných zaměstnání odvedena zálohová daň z příjmu, tak vzniká povinnost odevzdat daňové přiznání. V takovém případě má sice zaměstnanec na splnění daňových povinností více času, současně je však veškerá daňová administrativa značně náročnější. Elektronické podání daňového přiznání je v takovém případě nejlepší a je vhodné využít portál MOJE DANĚ. Vyplnění daňového přiznání je v takovém případě intuitivní. Vzhledem k tomu, že téměř všichni zaměstnanci mají bankovní identitu, tak elektronickému podání daňového přiznání nic nebrání.
Vyplňuje se zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání
Daňoví poplatníci pouze s příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), což je i případ zaměstnanců pracujících pro dva zaměstnavatele současně, vyplňují zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. Splnění daňových povinností je tak snazší, než mají např. zaměstnanci i s příjmem ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů nebo z nájmu.
Přehledy se nevyplňují
Kdo má pouze příjmy ze zaměstnání, ten nikdy nevyplňuje přehledy pro Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Přehledy vyplňují pouze OSVČ, které si neplní své daňové povinnosti dobrovolnou účastí v daňovém paušálním režimu. I zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně mají veškeré povinnosti ohledně sociálního pojištění a zdravotního pojištění splněny odvodem povinného pojistného z obou mezd či odměn.
Potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů
Zaměstnanci podávající daňové přiznání potřebují k jeho vyplnění potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, u kterých během uplynulého roku pracovali. V tomto potvrzení jsou uvedeny důležité daňové údaje, zejména souhrnná hrubá mzda a zaplacené daňové zálohy během roku.