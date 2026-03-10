Předčasný důchod a daňové povinnosti: Kdy platí předčasní důchodci daně?

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Do příjmových limitů mohou mít předčasní důchodci příjem ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti. Z pasivních příjmů mohou mít libovolné příjmy. Podívejme se na praktické příklady zdanění v předčasném důchodu.
Co se dozvíte v článku
Odchod do předčasného důchodu v průběhu roku 2025
Paní Martina odešla koncem října do předčasného důchodu. V listopadu a v prosinci tak neměla rozhodný příjem, ve kterém by uplatnila slevu na poplatníka, což napraví v daňovém přiznání. Paní Martina si sama podá dvoustránkové daňové přiznání, ve kterém uplatní roční slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč bez ohledu na skutečnost, že odpracovala „pouze“ deset měsíců během roku 2025.
Pan Martině tak vznikne z titulu nekrácení roční slevy na poplatníka nárok na daňový přeplatek ve výši 5 140 Kč, což je poměrná část za měsíce listopad a prosinec. Paní Martina mohla požádat o roční zúčtování daně bývalého zaměstnavatele, ale dobrovolně si sama vyplní zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání, protože je zvyklá si sama vyřizovat daňové záležitosti. K vyplnění daňového přiznání potřebuje paní Martina potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele.
Vrácení srážkové daně z dohody o provedení práce
Předčasný důchodce Roman si během roku 2025 přivydělával na více dohod o provedení práce pro více zaměstnavatelů. Hrubou měsíční odměnu měl vždy 10 000 Kč. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce do limitu, tak se z ní neplatí sociální pojištění. V roce 2025 činil měsíční limit 11 499 Kč a méně, v roce 2026 je již 11 999 Kč a méně. Prohlášení k dani mohou mít zaměstnanci podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele a u tohoto zaměstnavatele následně uplatňují při výpočtu daně z příjmu měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč.
Pan Roman ve čtyřech měsících pracoval pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce současně, takže z druhé odměny mu byla odvedena srážková daň ve výši 1 500 Kč (10 000 Kč x 15 %) v každém měsíci, v souhrnu tedy ve výši 6 000 Kč. Roční daňový základ má však pan Roman do 205 600 Kč, takže roční sleva na poplatníka ve výši 30 480 Kč sníží roční daňovou povinnost do nuly a částka 6 000 Kč je pro pana Romana daňovým přeplatkem, který obdrží po podaném daňovém přiznání.
Vzhledem k tomu, že má pan Roman pouze zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, tak vyplňuje zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání a přílohou jsou potvrzení od obou zaměstnavatelů. Vyplnění daňového přiznání je pro pana Romana nutností, aby obdržel odvedenou srážkovou daň z příjmu zpět.
Podnikání v předčasném důchodu
Paní Kristýna po celý rok 2025 vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v předčasném důchodu. Řádného důchodového věku dosáhne až v listopadu 2026. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti během celého kalendářního roku 2025 se z podnikání neplatí sociální pojištění, když je hrubý zisk (příjem ponížený o související výdaje) do 111 736 Kč. Paní Kristýna má za rok 2025 hrubý zisk 100 000 Kč. Paní Kristýna splnila zákonnou podmínku a může současně pobírat předčasný důchod a zisk z podnikání.
Paní Kristýna musí za rok 2025 vyplnit daňové přiznání, ale daň z příjmu nebude platit, protože uplatní v daňovém přiznání slevu na poplatníka, která sníží daň z příjmu do nuly. Přehled pro OSSZ rovněž vyplní, ale také nebude platit sociální pojištění, neboť je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu pro neplacení sociálního pojištění.
Jedinou daňovou položkou pro paní Kristýnu je tak platba zdravotního pojištění, přičemž roční zdravotní pojištění se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, sazba zdravotního pojištění je standardních 13,5 %. Roční zdravotní pojištění paní Kristýny vypočtené v přehledu tak činí 6 750 Kč (100 000 Kč x 50 % x 13,5 %).
Zdanění pasivních příjmů
Předčasný důchodce Václav měl za rok 2025 pasivní zdanitelné příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu a z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, přičemž souhrnný roční daňový základ činí 500 000 Kč. Pasivní příjmy mohou mít předčasní důchodci libovolně vysoké. Z pasivních příjmů se neplatí sociální ani zdravotní pojištění, takže pan Václav bude vyplňovat pouze daňové přiznání.
Roční daň z příjmu za rok 2025 při uplatnění slevy na poplatníka činí 44 160 Kč (500 000 Kč x 15 % – sleva na poplatníka 30 840 Kč). Vzhledem k tomu, že má pan Václav pasivní příjmy, tak musí vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání, včetně přílohy číslo dva.